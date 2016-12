Schneeflocken tanzen über Klaviertasten

Viel Klavierspiel und Gesang gab es bei der Weihnachtsfeier der Klavierschule Vera Pfannenstil im katholischen Pfarrsaal. Hier die "Santa-Kläuschen" Kiara Benz (v. l.), Giulia Schwager, Ulrike Eisenmann und am Klavier Vera Pfannenstil © Brandenburger

Altlussheim. Zu einer kuscheligen Weihnachtsfeier hatte Vera Pfannenstil ihre Schüler sowie deren Eltern und Verwandte eingeladen. Am Sonntagnachmittag gab es im katholischen Pfarrsaal in Altlußheim nicht nur Plätzchen und Tee, sondern jede Menge Musik und Gesang. Auf einem großen Wagen waren 24 Weihnachtsmützen bereitgestellt, jede verbarg eine kleine Überraschung.

Die Gäste bekamen alle eine kleine Mütze mit einem Spruch. Vera Pfannenstil hatte große Hilfe von gleich drei Santas, Ulrike Eisenmann und ihre Schülerinnen Kiara Benz und Giulia Schwager. Frohe Weihnachten in vielen Sprachen verkündeten die Santas. Am Klavier machte Elias Dörrmann den Anfang mit "Morgen kommt der Weihnachtsmann". Aber nicht nur die Kinder spielten ihre fleißig geübten Stücke, auch die Gäste waren gefragt zum Singen. Ulrike Eisenmann las eine Geschichte von den Hirten vor, dazu sang sie mit Vera Pfannenstil "In der Mitten der Nacht", was sehr heimelig klang.

Gemeinsam mit Kiara und Giulia hörten die Gäste von "Rudolph mit der roten Nase". Sarah Schön spielte "Leise rieselt der Schnee" und Julia Hamleh wünschte "A merry Christmas" auf den Tasten. Natürlich erfuhren auch alle, was sich unter den 24 Mützen verbarg. Überall war ein besinnlicher Spruch mit Wünschen verborgen und wer ihn auf seiner Mütze fand, wurde mit einer Kleinigkeit beschenkt.

Alle Hände voll zu tun

Die beiden Santa-Kläuschen Kiara und Giulia hatten alle Hände voll zu tun. Gemeinsam sangen alle "Fröhliche Weihnacht" und "Freu dich Erd und Sternenzelt". Emily Müller spielte "Jingle Bells" und Giulia Schwager hatte sich für den "Stern über Bethlehem" entschieden.

Chiara Schwager ließ "Schneeflocken" über die Tasten tanzen und Kiara Benz hatte "Carol of he Bells" einstudiert. Den Abschluss machte Vivienne Haag mit "The first Noel". Bald waren auch alle Mützen gelüftet und alle Texte verkündet.

Julia Hamleh, Emily Müller, Chiara Schwager und Sarah Schön kamen zum Ende als vier Jahreszeiten verkleidet und wünschten für das Jahr 2017 den Gästen noch viel Glück. Für ihre Schüler/innen hielt Vera Pfannenstil noch kleine Geschenke bereit und der Nachmittag klang bei Kaffee und Kuchen gemütlich aus.