Schon die Möglichkeit der Messplatzbebauung sorgt für Gesprächsstoff

Altlußheim. Der Satzungsbeschluss zur Festlegung des Sanierungsgebiets "Altlußheim-West" stand auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Ein Tagesordnungspunkt, der von Friedbert Blaschke (FWV) moderiert wurde, da unter anderem auch Bürgermeister Hartmut Beck befangen war. Letztlich, da auch drei von 14 Gemeinderäten wegen Krankheit fehlten, nahmen nur neun an der Abstimmung teil. Was jedoch nicht relevant war, der Punkt wurde am Ratstisch einstimmig begrüßt. Und wenn es dennoch zwei Gegenstimmen der Grünen gab, dann weniger wegen grundsätzlichen Bedenken, sondern lediglich wegen einer redaktionellen Unstimmigkeit.

Marie Luise Bischof und Christine Meyer vom Stadtplanungsbüro Steg trugen dem Rat den Stand der bisherigen Planungen vor. Insbesondere die seit der Präsentation im Rat und den anschließenden Beratungen erfolgten Änderungen standen dabei im Mittelpunkt. Wie Bischof anmerkte, wurden bei der Abgrenzung des Gebiets jene Häuser herausgenommen, bei denen kein Sanierungsbedarf bestehe. Das Gebiet liegt überwiegend zwischen Haupt- und Goethestraße, im Norden von der Kirschenstraße begrenzt, im Süden von Tullastraße und Rosenweg, so dass der Messplatz noch im Bereich des Plans liegt. Als Ergänzungsbereich ist eine Fläche bei der Schul- und Mozartstraße definiert.

Kommunale Sanierungsziele

Bischof empfahl dem Rat, zum Instrument des sogenannten umfassenden Verfahrens zu greifen, das immer dann zum Zuge kommt, wenn mit Erhöhungen der Bodenwerte zu rechnen ist. Wie Christine Meyer hinzufügte, seien vorerst einmal über 800 000 Euro Fördermittel für das Sanierungsgebiet bewilligt. Dies werde nicht ausreichen, doch werde der Förderrahmen wohl aufgestockt, wie die Erfahrungen zeigten. Wie auch der über acht Jahre währende Rahmenplan ständig fortentwickelt werde.

Zu den kommunalen Sanierungszielen gehören unter anderem die Entwicklung des ehemaligen Kirchenareals, Mehrzweckhalle und Grillhütte sowie die Umgestaltung des Ortseingangs an der Kreuzung Kirschenstraße.

Diese Punkte waren sämtlich unumstritten, Diskussionen gab es, als Claudia Kohpeiß (Grüne) das Wort ergriff. Zwar begrüßte sie das Sanierungsgebiet ausdrücklich, doch störte sie sich an den von der Steg angeführten Sanierungszielen, insbesondere an dem den Messplatz betreffenden Passus. Dort ist von einer Umgestaltung zu lesen, "gegebenenfalls auch in Kombination mit einer hierauf abgestimmten Wohnbebauung". Diesen Zusatz wollte Kohpeiß gestrichen wissen, sie plädierte für eine ergebnisoffene Diskussion ohne Festlegungen.

Blaschke konnte dies nicht nachvollziehen, betonte, dass vom Rat nichts beschlossen werde, in den Zielen nur Möglichkeiten aufgezeigt würden. Dem stimmte Bischof zu, die betonte, dass jede einzelne kommunale Maßnahme vom Rat beschlossen werden müsse. Dr. Marco Veselka (CDU) lenkte die Diskussion auf den Begriff "gegebenenfalls", der schon andeute, dass ergebnisoffen diskutiert würde. Dann könne man den Zusatz doch streichen, so Heike Roll (Grüne), "wir hätten dann einfach ein besseres Gefühl".

Kohpeiß sprach angesichts des Messplatzes von der letzten freien Fläche in der Gemeinde, die es zu erhalten gelte. Weshalb sie den Zielen so, "es ist das geschriebene Wort", nicht zustimmen könne. Ein Antrag der Grünen auf Streichung des Passus fand keinerlei Befürworter bei den anderen Fraktionen.

"Bringt Gemeinde voran"

Doch in der Summe wurde das Sanierungsprogramm einhellig begrüßt. "Es bringt Altlußheim voran", betonte Christoph Beil (SPD), "die Bürger nehmen es gerne an", meinte Klaus Rittlinger (FWV), der an die bisher durchgeführten zwei Sanierungsprogramme erinnerte, und Veselka stimmte gleichfalls zu. So bleibt es bei den zwei Gegenstimmen der Grünen, die dem einen Ziel geschuldet waren.

Eine erste Informationsveranstaltung für die Bürger, stellten die beiden Planerinnen noch fest, wird am Dienstag, 14. März, 19 Uhr, stattfinden. Hierzu würden alle betroffenen Eigentümer eingeladen. aw