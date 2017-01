Schweikert gibt Vorsitz ab aus Berufsgründen

Altlußheim. Einem Paukenschlag kam es gleich, als Vorsitzender Rolf Schweikert in der Mitgliederversammlung der Freien Wähler seinen Rückzug vom Amt erklärte. Schließlich hatte es schon im vergangenen Jahr eine Reihe personeller Veränderungen gegeben. Auch wenn die nächsten Kommunalwahlen erst wieder 2019 anstehen, soll es in den kommenden Wochen darum gehen, ein neues Team für die anstehenden zwei Jahre zu gewinnen, war die einhellige Meinung der Mitglieder, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler.

Neben personelle Umwälzungen gab es auch erfolgreiche Themen wie die Vortagsabende im vergangenen Jahr zu berichten. Mit einem sehr erfreulichen Ergebnis wartete Kassierer Thomas Pflüger nach einer Auswertung der Kerwe auf. "Einsatz und Erfolg" seien mehr als zufriedenstellend, betonte Rolf Schweikert. Das langjährige Engagement der Freien Wähler, sich für den Erhalt eines der ältesten Dorffeste in Altlußheim einzusetzen, habe erstmals auch zu einem guten finanziellen Effekt für den Verein geführt.

Kita Sonnenschein muss wachsen

Über aktuelle Themen der Gemeinderatsarbeit berichtete der Fraktionsvorsitzende Klaus Rittlinger. Er ging auf die geplante, notwendig gewordene Aufstockung des Kindergartens Sonnenschein ein, über die der Gemeinderat am Dienstag abgestimmt hat. In diesem Jahr, sagte Rittlinger, werde die innerörtliche Entwicklung mit dem Sanierungsprogramm des Landes einen Schwerpunkt der gemeinderätlichen Arbeit ausmachen.

Vize Christian Lang scheidet aus

Nach den personellen Veränderungen des letzten Jahres muss es 2017 zu weiteren Erneuerungen in der Führungsmannschaft der Freien Wähler kommen. Bereits im Herbst hatte aus beruflichen Gründen der zweite Vorsitzende Christian Lang erklärt, nicht mehr zur Verfügung stehen zu können.

Schweikert sieht die Freien Wähler nach den vielen personellen Veränderungen keinesfalls am Scheideweg. Die Arbeit im Verein und in der Gemeinderatsfraktion zeige deutlich ein anderes Bild. Mit Klaus Rittlinger als Fraktionsvorsitzenden seien viele Themen der Bürger und der Freien Wähler vorangebracht worden. Seinen Rückzug begründet er damit, dass es als Selbstständiger zunehmend schwieriger sei, zwischen Beruf und dem Vorsitz in einem Verein immer beiden Aufgaben in der gewohnten Qualität und mit dem nötigen Zeiteinsatz gerecht zu werden. Für ihn persönlich gelte, dass er das, was er tue, immer mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und dem entsprechenden Engagement für das Team einbringen wolle.

Auch in Zukunft wollen die Freien Wähler die bald 30-jährige Arbeit der FWV im Gemeinderat und Verein für Altlußheim erfolgreich fortsetzen, betonte der scheidende Vorsitzende in seinem Schlusswort. zg