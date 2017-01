Tammy I. fühlt sich wie im Abenteuerland

Tammy I. in ihrer Lieblingsrobe - schwarz und rot ist das Kleid designt und nimmt damit die Farbe der Luxe auf, bei denen das Rot dominiert. Die Robe trug die Luxina übrigens bei ihrer festlichen Inthronisation. © Brandenburger

Altlussheim. Eine charmante, aufgeschlossene junge Dame haben die Luxe in dieser Saison zu ihrer Luxina ernannt. "Tammy I. aus dem Abenteuerland" heißt sie und mit bürgerlichem Namen hört sie auf Tamara Schneider. Nach ihrer Schwester Christina, die vor drei Jahren Luxina war, ist Tamara die zweite Tochter von Luxe-Präsidentin Iris Kampa-Schneider, die zur Prinzessin wird.

Schon im Jahr 2002 ist Tamara zu den Luxen gekommen und seit 2008 auch im Elferrat tätig. "Ich habe lange überlegt, ob ich das machen will", erzählt sie nachdenklich. "Aber als meine Schwester Chrissy Luxina wurde, war ich bei der Inthronisation zu Tränen gerührt und da wusste ich plötzlich: Das wollte ich auch!" Im Gespräch gewinnt man schnell den Eindruck, dass die 26-Jährige ganz genau weiss, was sie will. Durch einen Unfall im Babyalter muss sie mit einem motorischen Handicap leben, das lange Zeit ihr Leben bestimmte. Aber Tamara kämpfte sich durch alle Widrigkeiten und steht heute als strahlende Luxina den Luxen vor und repräsentiert die Altlußheimer Fastnacht und damit ihren Verein und die Gemeinde ganz vortrefflich.

Nichts dem Zufall überlassen

Als starke Kraft steht natürlich ihre Mama hinter ihr und auch die Schwester und die Luxe helfen und unterstützen, wo sie können. "Meine Mutter geht mir immer mit dem Anziehen zur Hand", lacht Tamara. Das ist ja bei den voluminösen Kleidern nicht so einfach. Früher gab es schließlich auch Kammerzofen und die Präsidentin der Luxe hat allerhand Erfahrung mit solchen Dingen. Frisur und Make-up, nichts wird dem Zufall überlassen, das mütterliche, perfektionistische Auge wacht stets darüber.

Unterwegs im Abenteuerland

Ihren Luxina-Namen hat sich Tamara ganz bewusst ausgesucht, "Abenteuerland" ist ihr Lieblingssong der Band "Pur" und Luxina sein ist schließlich ein Abenteuer. Als Hobbys nennt Tammy I. neben ihrer Vereinstätigkeit bei den Luxen auch Sport, Tanzen und Musik, dazu kommen Hund Lucky und Katze Lucy, die ihre Aufmerksamkeit benötigen. Tammy wohnt zusammen mit ihrer Mutter seit Sommer letzten Jahres wieder in Hockenheim.

Die Luxe und die Fastnacht sind ihr sehr wichtig. "Ich wollte nie woanders Prinzessin sein, wenn, dann auf jeden Fall Luxina", spricht sie mit viel Überzeugungskraft. Seit vier Jahren ist Tammy mit ihrem Freund Kadir zusammen und inzwischen auch verlobt. "Er war anfangs nicht so begeistert von der Prinzessinnensache", schmunzelt die junge Frau. Er hatte wohl keine Lust, als Prinzgemahl hinterher zu marschieren. Aber inzwischen findet Kadir das auch super und hat sich zum Experten gemausert, seiner Tammy die Schleppe hinterherzutragen und sich um vielerlei Kleinigkeiten rund ums "Luxina sein" zu kümmern.

Tammy I. hat eine lange Saison vor sich und auf der Liste stehen rund 42 Termine. Ihre sechs Kleider werden auf jeden Fall nicht im Schrank verstauben, denn sie ist mit ihrem Gefolge viel unterwegs. Ihr Lieblingskleid hat sie schon bei der Inthronisation getragen, ein Traum in rot und schwarz, Rot muss bei den Luxen schließlich sein.

Beruflich macht sie gerade ein Job Coaching bei Taxi City Car in Hockenheim. Hier kann sie ihre Fähigkeit, gut mit Menschen umgehen zu können, vielfältig einsetzen. Es gibt viele Krankentransporte zu betreuen und das kann sich Tamara als berufliche Zukunft gut vorstellen.

Letztes Wochenende war ein Besuch bei der Karnevalsgesellschaft in Hameln auf dem Plan. Dort sind die Altlußheimer schon seit Jahren sehr willkommen und werden auch ins Programm eingebunden. Nach dem Aschermittwoch geht es traditionell nach Straßburg, auch zur dortigen närrischen Streitmacht besteht schon lange eine enge Freundschaft.

Aber jetzt stehen erst mal noch viele Ordensfeste, Prunksitzungen und Umzüge auf der Liste. Am wichtigsten ist natürlich die eigene Prunksitzung am 11. Februar und der Rosenmontagsumzug mit anschließender Party. Das will Tamara in vollen Zügen genießen und ganz bestimmt wird sie sich später an eine tolle Kampagne als Luxina "Tammy I. aus dem Abenteuerland" erinnern können.