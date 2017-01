Über Mauern und Hürden

Da gehörte für die Kinder schon Mut dazu, als es galt, in schwindelnder Höhe das Reck zu überqueren.

Altlußheim. Schon ab 8 Uhr sah man immer wieder Schüler an den Türen zur Turnhalle der Rheinfrankenhalle, die schon einen Blick auf die tollen Aufbauten werfen wollten, die von einigen Lehrern der Albert-Schweitzer-Schule aufgebaut wurden. Erlebnissporttag war angesagt.

Los ging es dann für die Schüler der dritten und vierten Klassen um 8.30 Uhr. Nach einer kurzen Einweisung durften die Schüler in kleinen Gruppen die Stationen durchlaufen und ihre Sportlichkeit und auch ihren Mut unter Beweis stellen.

Hangeln, Klettern, Balancieren

Die acht unterschiedlichen Stationen waren angelehnt an die Trendsportart Parkour. Hierbei wurden die allgemeinen koordinativen Fähigkeiten beispielsweise durch das Entlanghangeln an einer Hängebrücke oder beim Überqueren einer Wippe geschult. Ebenso sollte eine hohe Mauer erklommen oder über das Reck geklettert werden.

Viel Mut bewiesen

Jeder konnte sich ausprobieren und der eine oder andere bewies sehr viel Mut, indem er über sich selbst hinauswuchs. Bevor sich ab 10.45 Uhr die Schüler der ersten und zweiten Klassen an den aufgebauten Stationen austoben durften, hatten die Dritt- und Viertklässler noch einmal Zeit, den Parcours am Stück zu durchlaufen.

Für die Stärkung vor oder nach der sportlichen Betätigung sorgte das Team des "Bärenstarken Frühstücks" mit leckeren Brötchen oder Käsespießen. Der Dank hierfür war den fleißigen Helfern vonseiten der Schüler und Lehrer sicher.

Ein großes Dankeschön galt den Eltern, die die Lehrer an diesem Tag tatkräftig unterstützten und die Stationen mitbetreuten und die Veranstaltung so erst möglich machten.

Neuauflage sehr wahrscheinlich

Für die Koordination und die Ideen zu den spannenden Stationen dankte die Schulleitung am Schluss besonders Lehrerin Yvonne Alaimo, die viel Arbeit und Mühe in diesen Tag gesteckt hat. Doch so eifrig wie die Kinder bei der Sache waren, haben sich die Mühen allemal gelohnt und scheint eine Neuauflage mehr als wahrscheinlich. zg