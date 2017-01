Verein hat zwei neue Ehrenmitglieder

Altlussheim. Nicht viel Neues gab es beim AGV Frohsinn, der Hauptversammlung ins Hotel Blautannen eingeladen hatte. Vorsitzender Dietrich Pomplun begrüßte die aktiven und passiven Verfechter der Sangeskunst und überbrachte gute Wünsche zum neuen Jahr. In kurzer Zusammenfassung zog er Bilanz über das vergangene Jahr, wo der Chor doch recht gefordert war. Der Auftritt beim Seniorenfasching, das Sommerfest der Lieder, Herbstzauber, Kerwegottesdienst und die Mitwirkung beim alpenländischen Adventskonzert waren mit die Höhepunkte.

Notenwartin Christiane Balduf unterstützte den Bericht mit Statistik und hatte Buch geführt über insgesamt 16 öffentliche Auftritte. Dazu waren 41 Chorproben nötig, um das entsprechende Repertoire zu erarbeiten. Der AGV ist mit 37 aktiven Sängerinnen und Sängern noch "gut dabei", wenn man die allgemeine Situation der Chöre bedenkt. Einigen fleißigen Sängern konnten kleine Präsente für sehr geringe oder gar keine Fehlzeiten überreicht werden. Dietrich Pomplun sprach allen Sängern und Helfern, die die Vereins- und Chorarbeit über das Jahr unterstützt hatten seinen Dank aus.

Positive Jahresberichte

Der Kassenbericht von Elke Pomplun war sehr positiv und die Kassenprüfer Herbert Fallenberg und Horst Itschner lobten die tadellose und präzise Arbeit der Kassiererin.

Bei schrumpfender Mitgliederzahl kann der AGV Frohsinn aber trotz allem auf Menschen zählen, die über viele Jahrzehnte dem Verein die Treue halten. Daher beantragte Pomplun zwei Ehrenmitgliedschaften, die die Versammlung einstimmig beschloss. Walter Rohleder und Werner Schneider sind seit 1956 beim AGV und dürfen sich nunmehr als Ehrenmitglieder fühlen.

Werner Schneider konnte nicht umhin, mit einigen kleinen Anekdoten von früher die Versammlung zum Lachen zu bringen. Damals selbst Sänger, fühlt er sich bis zum heutigen Tage in den Verein integriert und hat laut eigener Aussage viele schöne Stunden beim AGV verbracht, die er niemals missen möchte.

Weiter stand auf der Tagesordnung, die Vereinssatzung dahingehend zu ändern, dass nicht alle zwei Jahre der gesamte Vorstand neu gewählt wird, sondern die ersten vier Vorstandsposten, also die beiden Vorsitzenden, Kassier und Schriftführer im Wechsel, so dass immer zwei Vorstandsämter mit erfahrenen Mitgliedern besetzt sind. Das erschien allen sehr sinnvoll und der Antrag wurde einstimmig gebilligt.

Fahrt nach Bregenz geplant

Die Pläne für das laufende Jahre beherrschen die beliebten Veranstaltungen Sommerfest der Lieder am 30. Juni und der Herbstzauber am 24. September. Im Sommer ist ein viertägiger Ausflug an den Bodensee mit Besuch der Bregenzer Festspiele geplant. Bei Interesse wendet man sich an Vorsitzenden Dietrich Pomplun. Ein bisschen wurde noch hin und her diskutiert und nach zwei Stunden beschloss der Vorsitzende die Sitzung. mb