Wegwerf-Gesellschaft vermüllt die Hauptstraße

Altlussheim. Immer wieder werde seine Fraktion von Bürgern auf Müll angesprochen, stellte Christoph Beil für die SPD fest, als er einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion im Rat begründete. Die Straßen der Gemeinden, insbesondere die Hauptstraße und die Ortsmitte seien zunehmend von Resten der Geschäfte, die Essen oder Trinken zum Mitnehmen anbieten, vermüllt. Gerade in der Ortsmitte hätte die Zahl solcher Geschäfte zugenommen, so Beil, der beantragte einerseits in der Hauptstraße mehr Abfallbehälter aufzustellen, zum anderen für deren regelmäßige Leerung zu sorgen.

Werner Köhler (FWV) machte an dem Antrag zugleich eine Schwachstelle aus - die Gefahr, dass vermehrt Bürger ihren Hausmüll über die Behälter entsorgen, diese zweckentfremden. Ines Schweickert (CDU) plädierte dafür, die entsprechenden Gastronomiebetrieb aufzufordern, für entsprechende Behältnisse zu sorgen.

Schwierige Standortsuche

Über die Frage der Standorte wurde die Diskussion schnell ausufernd, von der Ortsmitte ausgehend sahen die Sprecher Bedarf in alle Richtungen. Und auch die Anzahl der zusätzlichen Abfallkörbe war strittig, je nach unterschiedlicher Ess- und Trinkgeschwindigkeit der Konsumenten ergeben sich mehrere potenzielle Standorte.

Unterm Strich einigte sich der Rat jedoch dahingehend, den Antrag weiter zu verfolgen, entsprechende Überlegungen anzustellen, geeignete Standorte zu finden. aw