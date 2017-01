Wie Till den König zum Lachen bringt

Altlußheim. Hanne Heinstein hat es mal wieder geschafft, die Kinder des Kindergartens St. Raphael mit ihrem "Troll Toll Theater" in ihren Bann zu ziehen mit der Geschichte von Till Eulenspiegel.

Als Lausbub legt Till Tomaten ins Hühnernest. Wenn er groß ist, will er Spaßmacher beim König werden. Als Ferkel Willi nicht zu Wurst verarbeitet werden will, denkt Till sich eine List aus. Er bringt dem Ferkel Rechnen bei und hofft den Bauern, damit umzustimmen. Als das nicht hilft, flieht Willi und geht zum Zirkus. Till beschließt, Bäckergeselle zu werden, doch er bäckt Kätzchen und Äffchen statt Brezeln und Brot, was dem Bäckermeister missfällt. Immerhin schlägt Till zwei Diebe in die Flucht.

Alle Kinder wie verzaubert

Till will dem König helfen, seine Traurigkeit in Fröhlichkeit zu verwandeln. Er überlegt sich Kunststücke, die er auf dem Seil aufführt, doch der König lässt das Seil durchschneiden, um Till zu vertreiben. Mit Hilfe von Anneliese, dem Pferd des Königs, gelingt es ihm aber doch, den König zum Lachen zu bringen. Er bittet ihn, am Hofe zu singen.

Kein Geschrei, keine Angst, keine Furcht vor den verschiedenen Marionetten: Alle Kinder zwischen einem und sechs Jahren waren wie verzaubert von der Geschichte. cjc