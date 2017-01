Bunte Wagen bleiben dem Umzug erhalten

Brühl. Kaum ist der erste Nachtumzug in Rohrhof mit großem Erfolg über die Bühne gegangen, wartet am Faschingsdienstag, 28. Februar, schon die nächste Großveranstaltung: der traditionelle Fasnachtsumzug durch die Hufeisengemeinde. Sicherlich wird er wieder zahlreiche Besucher anlocken, vor allem, weil offenbar Gerüchte kursieren, es sei der letzte Umzug mit den großen Wagen. Die Befürchtung ist, dass die hohen Auflagen, die diese umgebauten Anhänger mit ihren Zugmaschinen erfüllen müssen, dazu führt, dass in Zukunft nur noch ein Umzug mit Fußgruppen möglich ist.

"Ich habe von diesem Gerücht auch schon gehört, kann es aber nicht bestätigen. Weder von der Gemeinde aus, noch was die Vereinsführung anbelangt", macht David Mahl, Zugmarschall der Brühler Kollerkrotten, auf Anfrage unserer Zeitung gleich klar. Das Hauptproblem, das dieses Jahr zum Tragen kommt, ist dabei eine Auflage, die schon länger besteht. Die Teilnehmer des Umzugs dürfen nicht auf den Wagen nach Schwetzingen fahren, wenn der Brühler Umzug fertig ist.

Großkontrolle auf Brücke geplant

"Mit den umgebauten Anhängern darf man nur in Schrittgeschwindigkeit und auf abgesperrter Straße fahren", erklärt David Mahl. Allerdings müssen die Teilnehmer nach Ende des Brühler Umzugs auf der Brühler Landstraße nach Schwetzingen fahren, um am dortigen Umzug ebenfalls teilnehmen zu können. Und diese Straße ist nicht abgesperrt. "Da gab es zwar Bemühungen, die absperren zu lassen, aber die zuständige Behörde meinte, das würde den Verkehr zu sehr beeinträchtigen", berichtet Mahl.

In den vergangenen Jahren haben es die Teilnehmer einfach doch gewagt, sind auf den Wagen mitgefahren, und die Behörden haben beide Augen zugedrückt. "Aber für dieses Mal wurde eine Großkontrolle auf der Brücke zwischen Brühl und Ketsch angekündigt", verrät der Zugmarschall. "Die Behörden drohen, alle Wagen, die nicht den Sicherheitsbestimmungen entsprechen, stillzulegen. Bei uns ist das noch nicht passiert, aber in anderen Gemeinden schon", so Jochen Ungerer von der Hufeisengemeinde. Da ist es den meisten natürlich zu heikel, auf den Wagen mitzufahren.

Aber was tun, wenn die Wagen in Schwetzingen sind, die Teilnehmer jedoch in Brühl stehen? Die Strecke, die im Auto fünf Minuten dauert, würde einen deutlich längeren Fußmarsch in Anspruch nehmen. Deshalb hat die Gemeinde gehandelt und stellt nun erstmals einen Shuttlebus zur Verfügung. "Der ist natürlich nur für die Teilnehmer des Umzugs da", betont Jochen Ungerer, Kulturbeauftragter. Er dementiert die kursierenden Gerüchte und macht klar: "Die Gemeinde unterstützt den Umzug weiterhin."

Der Shuttlebus soll 45 Sitze haben und bringt die Teilnehmer vom Ende des Brühler Umzugs in der Bahnhofstraße bis zum Beginn des Schwetzinger Umzugs am Rondell. Ab etwa 14.15 Uhr wird er alle fünf bis zehn Minuten die Strecke fahren - rund zwei Stunden lang.

Etwa 70 Zugwagen mit dabei

"Die Vereinsmitglieder haben angedeutet, dass sie andernfalls nicht nach Brühl kommen würden, da der Schwetzinger Umzug natürlich einfach noch mal viel größer und damit attraktiver ist", erklärt Jochen Ungerer, warum er die Maßnahme für gerechtfertigt hält. Die Kosten für den Bus schlägt er mit "ein paar Hundert Euro" an.

"Ich hoffe, dass diese Maßnahme dazu führt, dass wir die Teilnehmerzahl in Brühl halten können", meint David Mahl. Zwar hätten die Auflagen - vor allem die teure Sonderabnahme der umgebauten Wagen durch den TÜV - dazu geführt, dass bereits Teilnehmer abgesagt haben. Aber mit den üblichen 60 bis 70 Zugnummern rechnet der Zugmarschall schon.

Für den 60. Umzug, der damit in diesem Jahr ein Jubiläum feiert, hat er sich auch eine Verbesserung einfallen lassen. "Die Leute wünschen sich wohl mehr Musikgruppen, darauf arbeite ich hin", meint der 30-Jährige und stürzt sich zurück in die Vorbereitungen, die auf Hochtouren laufen.