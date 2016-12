Das Land am Nil mit der Gitarre besucht

Brühl. Schon das erste Lied ist ein Knaller. "Hallo, hallo, hallo, sag mir wie heißt du", schallt es von der Bühne. Der Rhythmus geht in die Beine und ins Herz, die Gitarre sorgt für Schwung und Jörg Schreiner singt mit Herzblut. Die Kinder in der Festhalle klatschen und wippen mit, sie sind von der ersten Sekunde an dabei.

Für sie schlüpft Jörg Schreiner in die Rolle des Kalle Kompass, der Sohn eines Seemanns, der die Freiheit genießt und ferne Länder bereist. An diesem Nachmittag geht es nach Ägypten. Für einige Kinder ist dieser Nachmittag der Dank der Hufeisengemeinde für ihren Einsatz am Herbst- und Weihnachtsmarkt, erklärt Jochen Ungerer, Kulturbeauftragter. Und der Kinderchor der Jahnschule und die Theatergruppe des Sonnenscheinhorts genießen den Dank sichtlich. Aber auch andere kleine Zuschauer haben den Weg zu Kalle Kompass gefunden.

Mitsingen ist Programm

Zuerst lädt Jörg Schreiner die Kinder natürlich ein, nach vorne zu kommen. So können sie die schwungvolle Musik richtig aus der Nähe erleben und - was ganz wichtig ist - mitmachen. Denn das ist bei Jörg Schreiner definitiv Programm und deshalb machen seine Auftritte auch so viel Spaß.

"Die Leute haben mir gesagt, die Kinder in Brühl sind so leise. Könnt ihr auch laut sein?", ruft er ihnen zu. Aus den Kinderkehlen kommt sofort die lautstarke Antwort. Dann fragt der Musiker, wer von den Kindern schon einmal in Urlaub war. Alle sollen bei drei verraten, wo sie bereits waren. "Italien, Spanien, Frankreich", schallt es durcheinander. In Ägypten waren nur wenige. Und so nimmt Jörg Schreiner sein junges Publikum gedanklich mit in das Land am Nil.

"Die Lieder waren super"

"Die ganze Geschichte von Kalle Kompass zu erzählen, ist nicht möglich, das würde zu lange dauern", meint er. Auch wenn einige der jungen Zuschauer das vielleicht erwartet haben. Trotzdem macht ihnen das Konzert Spaß.

"Es war eigentlich alles gut", kann sich Lena (7) gar nicht für einen Favoriten entscheiden. Und auch Luisa (10), Jonas (6) und Lino (7) fällt das schwer. "Die Lieder waren aber super, weil wir da mitmachen konnten", meinen sie, "und das letzte Lied 'Lasst uns Freunde sein' war von der Melodie am schönsten."

Aber davor kommen so viele eingängige Melodien, dass man sie noch Stunden später im Kopf vor sich hin summt. Vor allem stimmen die Texte optimistisch. "Ist dein Mut nur groß genug, reicht er meilenweit", heißt es beispielsweise und dafür braucht Jörg Schreiner die "Daumenkerzen" der Kinder, die im Takt hin- und hergeschwenkt werden.

Bewegung ist auch das Motto beim Lied "Du wirst ein Käpt'n sein". Denn dabei sollen die Kinder wie ein Kapitän in die Ferne schauen, mit ihren Händen überm Kopf das Segel eines Bootes nachbilden oder mit ihren Händen Wellen nachahmen. "Du wirst ein Käpt'n sein, in deinem eignen Boot reist du übers Meer", singt Jörg Schreiner.

Dann fragt er - denn alle sind ja in Ägypten - ob es in der Wüste Leben gibt. Klar, Schlangen, Krabbeltiere, Käfer, Kamele und Skorpione, da sind sich die Kinder einig. Und mit dem Rhythmus von "We will rock you" singt Kalle Kompass: "Die Wüste lebt".

Nicht ohne Botschaft

Natürlich bleibt das Mitmachkonzert nicht ohne Botschaft, die die Kinder in ihren Herzen mit nach Hause tragen können. "Es ist mir wichtig, dass es um Themen wie Toleranz und Begegnung geht", so Schreiner. Das zeigt das Lied "Kleine Prinzessin, König der Wüste, tief im Herzen ist jeder gleich" genauso wie das Schlusslied "Lass uns Freunde sein, lass uns Träume sein", bei dem sich die Kinder an den Händen halten.

Am Ende ließen es sich die jungen Zuschauer nicht nehmen, sich Autogrammkarten und das ein oder andere Exemplar des Buches über "Kalle Kompass in Ägypten" abzuholen. "Der Auftritt kam super an und ist auch im nächsten Jahr als Dankeschön für die Kinder geplant", kündigt Jochen Ungerer an.

Für das Kinderbuch mit der CD hat übrigens Jörg Schreiners Tochter Lilli Marlen zwei Lieder beigesteuert. Mit ihr und zwei weiteren Kindern lebt der Musiker in Walldorf.