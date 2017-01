Dr. Franz als nächste auf der Liste

Dr. Eva Franz vereinte bei der Kommunalwahl im Mai 2015 knapp 700 Kreuze hinter ihrem Namen und landete so als zweite Nachrückerin auf Listenplatz fünf. © privat

Brühl. Sie waren erkennbar nicht sehr überzeugt von den Gründen des GLB-Nachrückkandidaten Moritz Barbarino. Und so enthielt sich die überwiegende Mehrheit des Gemeinderates bei der Abstimmung, die von ihm als Hinderungsgründe angeführten Argumente gegen eine Übernahme des Ehrenamtes anzuerkennen (wir berichteten).

Barbarino war bei der Gemeinderatswahl im Mai 2015 mit 782 Stimmen auf dem vierten Platz der Grünen Liste gelandet. Damit wäre er an der Reihe gewesen, für Klaus Triebskorn in die kommunale Bürgervertretung nachzurücken.

Doch Barbarino hatte die hohe berufliche Belastung als Gitarrenlehrer in Brühl und den umliegenden Gemeinden angeführt, die ihn hindere das Ehrenamt zu übernehmen. Dieser Argumentation musste der Gemeinderat am Montag zustimmen, denn nur so ist es laut Gemeindeordnung möglich, aus der Verpflichtung durch den Bürgerwillen herauszukommen.

Göck: Kein wichtiger Grund

"Für mich ist das nicht wirklich ein wichtiger Grund", betonte Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Auch andere Ratsmitglieder hätten eine hohe berufliche Belastung, müssten teilweise weit zu ihrem Arbeitsplatz pendeln, seien zudem in Vereinen aktiv und könnten dennoch ihr Mandat wahrnehmen.

Gleichwohl stimmte Göck nicht gegen den Antrag Barbarinos, sondern enthielt sich der Stimme. Auch die Vertreter der CDU, der SPD und der Freien Wähler verhielten sich - wortlos, allerdings erkennbar ungehalten angesichts der Begründung des Nachrückers - bei der Abstimmung wie der Verwaltungschef. Lediglich Ulrike Grüning und Peter Frank von der Grüne Liste sowie Maurizio Teske von der Jungen Liste erkannten Barbarinos Argumente als wichtige Hinderungsgründe an. Damit wurde er am Montag aus der Verpflichtung entlassen und wird nicht am Ratstisch Platz nehmen.

Die nächsten Nachrücker

Das nächstbeste Ergebnis bei der Grünen Liste erzielte Dr. Eva Franz bei der Kommunalwahl im Mai 2015. Sie vereinte 698 Kreuze hinter ihrem Namen und landete so als zweite Nachrückerin auf Listenplatz fünf. Die Sonderschullehrerin, die 37 Jahre alt ist, ist verheiratet und hat drei Kinder. In der Grünen Liste Brühl ist sie seit 2012 aktiv. Die Vorsitzende des Kindergarten-Elternbeirates im "Haus der Kinder" ist Sonderschullehrerin und derzeit an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg als Dozentin tätig.

Ob sie das Ehrenamt im Gemeinderat antreten wird, dazu wollte sie auf Anfrage unserer Zeitung gestern noch keine Auskunft geben, da sie einerseits noch nicht offiziell von der Gemeinde angesprochen worden sei und andererseits erst am morgigen Donnerstag ein Treffen der Grünen Liste zu diesem Thema stattfinden soll. Erst danach wolle sie offiziell Stellung beziehen, erklärt sie.

Sollte auch sie wichtige Hinderungsgründe vorbringen, die dann zunächst vom Gemeinderat akzeptiert werden müssten, wäre theoretisch der Diplom-Chemiker Dr. Hans-Jürgen Kreß als Nummer sechs mit 695 Wählerstimmen der nächste auf der Liste. Doch, ob es dazu kommt, wird sich ersten Morgen herausstellen.

Rat entscheidet in nächste Sitzung

Wohl eine kommunalpolitische Version des Spiels "Reise nach Jerusalem" befürchtend, wies Bürgermeister Dr. Ralf Göck zum Schluss des Tagesordnungspunktes darauf hin, dass in der nächsten Gemeinderatssitzung auf jeden Fall über einen Nachrücker für Klaus Triebskorn bei der Grünen Liste entschieden werden soll, "auch, wenn noch weitere Ersatzkanidaten Verhinderungsgründe nennen sollten", so der Verwaltungschef nachdrücklich.