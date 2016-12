Drei Zimmer für die bewegte Ortsgeschichte

Alle Bilder anzeigen Der alte Kino-Schriftzug prangt an der Fassade des Heimatmuseums, wie Dr. Volker Kronemayer (links) und Winfried Höhn zeigen. © grössl Die Militaria passen zum ersten Schwer-punktthema: Erster Weltkrieg. Diese Schale hat Steffi Graf nach ihrem Sieg in Wimbledon bekommen.

Brühl. Die neuen Räume laden zum Verweilen ein. Der Parkettboden strahlt Gemütlichkeit aus, durch die Fenster fällt viel Licht und die Vitrinen kommen gut zur Geltung. Das Heimatmuseum ist nach seinem Umzug in die Kirchenstraße ein richtiges Kleinod der Hufeisengemeinde. Dazu trägt nicht zuletzt der "Rheingold-Schriftzug" des alten Kinos bei, der die Fassade ziert und so gleich nach außen klarmacht, was in den Räumlichkeiten zu finden ist. Zwar wurde die neue Örtlichkeit bereits im September offiziell eingeweiht, ab Januar geht es aber richtig los.

Winfried Höhn, der sich für den Umzug stark gemacht hat, führt Besucher sichtlich stolz durch die drei Räume, die verschiedene Facetten Brühls zeigen. Ein bedeutendes Kapitel wird bereits im Empfangsraum angerissen: Ein Bild zeigt ein Luftschiff über Helgoland. Und im ersten Raum wird deutlich: Luftschiffe gehören zur Hufeisengemeinde.

Ein großes gerahmtes Plakat informiert Besucher über die Firmengeschichte von Schütte-Lanz, die immerhin 23 Luftschiffe für den Krieg gebaut haben. Die erste Vitrine zeigt dabei Personen, die sich darum verdient gemacht haben. So ist beispielsweise der Ballonführerschein von Josef Helffrich zu sehen, der für seine Ballonfahrkünste auch eine Statuette bekommen hat.

Wie kommt der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege an seine Exponate? "Wir bekommen einiges von den Familien der hier dargestellten Persönlichkeiten geschenkt. Manche Dinge müssen wir aber auch auf dem freien Markt kaufen oder wir bekommen sie geliehen", erklärt Winfried Höhn.

Geschirr vom Luftschiff

Ein Geschenk lagert auch in der großen Vitrine im Luftschiffraum: große, weiße Schüsseln, aus denen die Arbeiter früher gegessen haben. "Das ist ein Geschenk der Wirtsleute aus der alten Werkskantine", erläutert Winfried Höhn. Direkt daneben liegt ein Geschirrset, auf dem die Buchstaben "SLX" zu sehen sind. Alle Luftschiffe aus Brühl werden mit "SL" - also Schütte-Lanz - bezeichnet. Das X ist das römische Symbol für zehn. "Dieses Luftschiff war in Bulgarien stationiert und ist über dem Schwarzen Meer verschollen", kann Winfried Höhn dazu erzählen. Woher weiß er so viel? "Alles angelesen", schmunzelt er.

Aber den Raum beherrscht eine große Holzplatte. "Schütte-Lanz Sperrholz im Inland" steht darauf und der Umriss Deutschlands ist zu sehen. Zum ersten Mal werde diese Tafel ausgestellt, berichtet Höhn stolz. Denn nach dem Ersten Weltkrieg ist die Brühler Firma auf den Vertrieb von Sperrholz umgesattelt.

Ganz ums Handwerk geht es im zweiten Raum. "Brühler Gewerbe" lautet der Titel. Hier haben Ausstellungsstücke über die sieben Ziegeleien, die es in der Hufeisengemeinde mal gab, genauso Platz wie eine Vitrine zur Firma Görler, die früher Radios und Funkanlagen herstellte.

Im dritten Raum schließlich findet die berühmteste "Tochter" der Gemeinde ihren Platz. Steffi Graf hat eine eigene Vitrine, die mit Schuhen, einem Tennisschläger und einem ganz besonderen Exponat bestückt ist: Silbern glänzt die kleine Schale, die sie damals in Wimbledon gewonnen hat. "Die kommt aber natürlich immer in einen externen Tresor", erklärt Dr. Volker Kronemayer, der Vorsitzende des Vereins, die Sicherheitsvorkehrungen.

Noch mehr gibt es in dem Zimmer, das als "Sonderausstellungsraum" betitelt wird, zu sehen. Eine Vitrine ist beispielsweise von Frisörmeister Mecking bestückt, der damit präsentiert, wie sein Handwerk in alten Zeiten aussah.

Themen sollen wechseln

Und in einer anderen Ecke hat ein Sitz aus dem alten Kino seinen Platz gefunden. Momentan können auch Militaria begutachtet werden, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg begreifbar machen. Aber die Themen sollen hier wechseln.

So warten die Räume auf begeisterte Besucher. Aber eines ist sicher: Mit dem engagierten Verein geht es geschichtsträchtig auch ins neue Jahr. "Heimatliebe ist zwar ein altmodischer Ausdruck, ist aber wohl unser Hauptantrieb. Dieses Interesse für Brühl anderen zu vermitteln, ist unser Wunsch", meint Winfried Höhn.