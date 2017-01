Druide wird zum mutmaßlichen Staatsgefährder

Alle Bilder anzeigen Seine Auftritte als Druide Burgos von Buchonia erweckten immer viel Aufsehen. Hier flaniert er bei einem Stadtfest durch die Mannheimer Straße in Schwetzingen. © len Gemeldet ist der selbsternannte Druide in einer Kellerwohnung eines Anwesens an der Ecke Luisen- und Kronenstraße in Schwetzingen. © lenhardt 2012 posierte B. bei der Vorstellung seines Rohrhofer Steinkreises für unsere Zeitung. © privat

Brühl/Schwetzingen. Als er das erste Mal im Frühjahr 2012 in unserer Zeitung auftauchte, präsentierte sich der selbsternannte Druide Burghard B. alias Burgos von Buchonia noch als kauziger Eigenbrötler. Der Sonderling mit seinem langen weißen Haar, dem wallenden Vollbart und der sanften brüchigen Stimme berichtete damals, auf seinen Steifzügen durch die Natur rund um Rohrhof beim dortigen Friedhof eine Stelle mit starker mystischer Kraft entdeckt zu haben. Eine keltische oder frühchristliche Kultstätte vermutete er und legte gleich, allen nachbarschaftlichen und behördlichen Einwendungen zum Trotz, auf der naturgeschützten Wiese einen kleinen Steinkreis an.

Im keltischen Kulturkreis setzten die Gemeinschaften vor 3000 bis 4000 Jahren große Steine in Kreisform, die ihnen für kultische und rituelle Zwecke dienten. Bis heute sprechen ihnen manche Menschen spirituelle Wirkungen zu.

Burgos, der in der Rhön geboren wurde und dort noch einen Bruder hat, erklärte in ersten Veröffentlichungen, er sei in einer bitterkalten Winternacht vor 2500 Jahren geboren worden. Sein Onkel sei der berühmte Druide Merlin aus der Artus-Sage gewesen. Der heute 66-jährige Mann schien in seiner eigenen heilen Welt zu leben, wirkte harmlos.

Zum Thema Schwetzinger als Drahtzieher?

Die dunkle und fanatische Seite

Doch der friedfertig auftretende Kauz hat noch eine äußerst dunkle Seite: Er verfolgt fanatische Ideologien, ist ein Rechtsextremist. Er ist einer, der sich mutmaßlich so weit radikalisiert hat, dass er an der Bildung einer Terrorgruppe beteiligt war (wir berichteten gestern ausführlich auf der Seite Südwest). Seit Mittwoch weiß die Öffentlichkeit, dass gegen den Druiden ermittelt wird. Es besteht der Verdacht, dass er sich als zentrale Figur mit fünf weiteren Beschuldigten zu einer rechtsextremistischen Vereinigung zusammengeschlossen hat. Laut Bundesanwaltschaft kommunizierten sie vor allem über soziale Medien. Ob es eine direkte Verbindung zu den sogenannten Reichsbürgern gibt, wird aktuell geprüft.

Doch zurück ins Jahr 2012 und zum Rohrhofer Steinkreis: Schnell entstand damals ein Förderverein, der aus diesem Provisorium ein "Stonehenge der Kurpfalz" machen wollte.

Doch genauso schnell zeigte der Sonderling im weißen Gewand, der seine Anhängerschaft gern auf der Terrasse der Traditionsgaststätte "Zur Traube" um sich scharte, seine fanatisch-politische Seite.

Hetze gegen Muslime und Juden

Mitte November 2012 stellte Herbert Semsch, der damals dieser Steinkreis-Gruppe als Schriftführer angehörte, Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen B. - erfolglos übrigens, im Februar 2013 wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt, es gebe weit schwerwiegendere Vorwürfe, hieß es damals seitens der Behörde.

"Zu Beginn war die Welt für die Mitglieder im Steinkreisverein, der sich aus allen bürgerlichen Gesellschaftsschichten und Religionszugehörigkeiten zusammensetzte, noch in Ordnung", erinnert sich Semsch. Jedoch wurde die Brühler Gruppe einige Zeit nach der Gründung auf die hetzerischen Kommentare des Druiden auf Facebook-Seiten aufmerksam.

Zur ersten Auseinandersetzung zwischen dem Druiden und dem Kreis kam es, als B. ein Bild bejubelte, auf dem Kanzlerin Merkel in Naziuniform mit Hakenkreuzbinde vor dem Ausschwitztor zu sehen war. Sein Versprechen, "diese braune Scheiße" künftig zu unterlassen, hielt B. nicht. Im Oktober 2012 postete er zum Bild einer brennenden Moschee: "Gefällt mir" sowie "Huraaaaaaaaaaaa! Der nächste Treffer ist die Kaaba. Damit die Musels sehen, dass auch ihre Bäume nicht in den Himmel wachsen."

Der Brühler Steinkreisverein, der sich nur kurze Zeit später auflöste, schmiss B. umgehend aus seinen Reihen. Fanatische Gewaltaufrufe und Vernichtungsfantasien sind seitdem auf den Internetprofilen des Druiden an der Tagesordnung. "Mein Selbsterhaltungstrieb sagt mir, dass ich die Juden und Moslems vernichten muss, bevor diese meine Sippe oder meine Familie vernichten", wird dort beispielsweise vom angeblich zweimal verheirateten B. geschrieben.

Gefährder oder V-Mann?

Vorgestern fand sich auf seinen Seiten der Eintrag: "Scheiss auf Kollateralschäden. Vernichte die, welche du für deine Feinde hältst. Beginne noch heute." Solche fanatischen Äußerungen sorgten nicht nur dafür, dass sich Organe des Verfassungsschutzes mit ihm beschäftigten - er machte sich auch in der rechten Szene einen Namen.