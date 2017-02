„Ehrengoggel“ für Boxer + Michel

Brühl. Wenn ein Karnevalsverein ein närrisches Jubiläum feiert, dann hat man nach fünfmal elf Jahren auch einen besonderen Grund langjährige Mitglieder und verdiente Aktive besonders zu ehren. Aus diesem Anlass hatten die "Rohrhöfer Göggel" zu einem Ehrungsnachmittag in den "Brühler Hof" eingeladen. Präsident Christian Nordheim und die Lieblichkeiten Jessi I.und Kinderprinzessin Anne I. hatten alle Hände voll zu tun, um Orden, Pins und Vereinsnadeln zu vergeben.

Eine Auszeichnung der besonderen Art erhielt an diesem Nachmittag Katharina Hahn, ihr wurde der Leo-Angresius-Verdienstorden für besondere Verdienste verliehen. In seiner Laudatio hob Nordheim hervor, dass sie sich immer und ganz besonders der Gardeabteilung angenommen hat. Sie hatte früher selbst in der Garde getanzt und später Tanzmariechen und Garden trainiert. Dies führe sie bis heute weiter.

Ritterschlag für zwei Frauen

Die Geehrten Den "Goggel-Pin" für 55-jährige Mitgliedschaft bekam Richard Oberdorf. Für mindestens 44-jährige Mitgliedschaft erhielten Rosalinde Freirich, Bruno Geiger, Bernd Greulich, Gerhard Luksch, Rita Müller einen "Goggel-Pin". Die Vereinsnadel in Gold für 33-jährige Mitgliedshaft erhielten Hella Juche, Indra Maier, Meike Muth, Helmut Göring, Wolfram Gothe und Klaus Miehm. Gudrun Güttler, Friedrich Juche, Roland Kohl, Heinz Menzel und Harald Müller wurden mit der Vereinsnadel in Silber für 22-jährige Mitgliedschaft geehrt. Vereinsnadeln in Bronze für elf Jahre bei den "Rohrhöfer Göggeln" ging jeweils an Gabriele Luksch, Alexandra und Ute Michel, Anne Muth, Ulrike Scheller, Hannelore Sieberling, Hans Motzenbäcker und Walter Scheller. zg

Eine Abordnung des Karnevalsvereins "Rheinschanze" aus Ludwigshafen ehrte ebenfalls zwei aktive "Göggel"-Damen für langjähriges Engagement. Heike Medina-Lopez und Angelika Weber erhielten mit der entsprechenden Zeremonie der Ritterschlag und den Orden vom "Goldenen Vlies".

Die höchste Auszeichnung des Vereins, die erst in jüngerer Zeit verliehen wird ist der "Ehrengoggel" - er ist für Vereinsmitglieder, die bereits alle Ehrungen des Vereins bekommen haben und weiterhin noch besonders aktiv sind. Gabriele und Gerhard Luksch hatten die Idee dafür keinen Orden sondern einen Ansteck-Gockel als Schmuckstück herstellen zu lassen. Es soll eigentlich immer nur ein einzelner "Ehrengoggel" jährlich ausgegeben werden, diesmal gab es aber die Ausnahme, dass ein Duo die Auszeichnung erhält. Eckhart Güttler und Michael Luksch, bekannt als Büttenduo Boxer + Michel, nahmen den "Ehrengoggel" Gemeinsam in Empfang.

Pin für Gründungsmitglied

Eine ganze Reihe von Vereinsnadeln für elf- bis 55-jährige Mitgliedschaft wurde an diesem Nachmittag verliehen - für 44-jährige und 55-jährige Mitgliedschaft wurde eigens ein neuer "Goggel-Pin" mit glitzernden Steinen angefertigt.

Als Gründungsmitglied erhielt den "Goggel-Pin" für 55-jährige Mitgliedschaft der ehemalige Zeremonienmeister und Elferrat Richard Oberdorf. zg