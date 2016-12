Einmal quer durch Afrika

Brühl. Sie waren jung und abenteuerlustig, sie hatten studiert und wollten die Welt kennenlernen: "Ich wollte einfach mal selbst sehen, was ich in Büchern so alles gelesen hatte über Afrika und die große weite Welt", sagt Heinz Claßen heute. Der 80-jährige Brühler ist immer noch gerne mit seiner Frau und dem Wohnmobil auf Tour. Aber so weit wie damals geht es nicht mehr in die Ferne. Und man bedenke die damalige Zeit: 1966 gab es weder Internet noch Funktelefon. Wer zu Hause anrufen wollte, musste das in einer Hauptstadt tun und sein Ferngespräch bis zu 24 Stunden vorher anmelden. Visa fürs jeweils nächste Land gab's oft nur nach längerer Wartezeit in den jeweiligen Botschaften und man musste erst mal jemand finden, der einen versteht, denn auch englisch wurde längst nicht überall gesprochen.

Henner Sander, Uli Finke und Helmut Vierkötter machten sich vor 50 Jahren mit Heinz Claßen auf Afrika-Tour. Zwei VW-Busse wurden dafür umgebaut und auf Vordermann gebracht. Sie hießen fortan "Moby Dick" und während ein Duo über Spanien, Marokko, Tunesien und Libyen nach Ägypten durchstartete, begann für Claßen und Vierkötter das Abenteuer schon vor der Haustüre: Über Ungarn, Rumänien und Bulgarien ging es mitten durch den damaligen Ostblock in die Türkei. Und das ganze mit Pistolen, einem Karabiner und einer Schrotflinte im Gepäck - für die Jagd und die Sicherheit in damals kriegsgebeutelten Afrika. Statt dem Waffenschein zeigte Claßen schon mal den Ausweis vom Tennisclub vor. In manchen Krisengebieten etwa in nördlichen Äthiopien begleitete sie das Militär.

Hauptsache was Amtliches! Dann die nächsten Stationen, die heute mitten im Kriegsgebiet von Syrien liegen, so etwa Aleppo und die Unesco-Welterbestätte in Palmyra, heute heiß umkämpft zwischen Regierungstruppen und Islamischem Staat. Die exotischen Deutschen mit ihrem VW-Bus wurden überall bestaunt, oft zum Essen eingeladen.

So zum Beispiel bei einem Arzt in der syrischen Hauptstadt Damaskus zum Frühstück. Heinz Claßen erinnert sich noch gut an den etwas strengen Geruch des Frühstückeis, das er aber wegen der großen Gastfreundschaft trotzdem aß. "Als der Arzt seines öffnete, gab's einen Riesen-Anschiss für die Küchenhilfe, weil sie ihm ein schlechtes Ei serviert hatte. Ich hab's ertragen, um eine Blamage des Gastgebers zu vermeiden", sagt der Brühler und lacht.

Die Autos hielten weitgehend

Über den Libanon und Jordanien ging es weiter auf die ägyptisch besetzte Sinai-Halbinsel, wo man mit dem Abt des berühmten Katharinenklosters zusammensaß, sich die Schädel der verstorbenen Mönche im Gebeinhaus zeigen ließ und die ins Kloster integrierte Moschee anschaute.

In Ägypten traf man die zweite VW-Bus-Besatzung und war so froh, dass man sich in Notfällen gegenseitig helfen konnte. Und die gab es durchaus: Die afrikanischen "Highways" waren oft Sandpisten, wenn es regnete, musste der VW-Bus radtief durch das Wasser fahren und Ersatzteile waren kaum zu bekommen. Viele Sachen hatte man selbst dabei, aber als dann in Äthiopien das Kurbelwellenlager kaputt ging, war guter Rat teuer. Auf einem Schrottplatz fand man schließlich eins, das passen hätte können. Da ja beide Maschinenbauingenieure so waren, konnte es selbst eingebaut werden.

Überhaupt Äthiopien: Heinz Claßen sagt heute noch "das ist das schönste Land Afrikas". Das Bergland, die alten Kulturdenkmäler, die freundlichen Menschen, die landschaftliche Vielfalt, die vielen Sprachen haben ihn besonders beeindruckt. Entscheidend war immer die Grenze. Hatte man die richtigen Papiere? Wann war der Übergang offnen? Ging es mit einer kleinen Bestechung besser? Beeindruckt hat Heinz Claßen da oft mit seinem Reisebuch. Dort hatte er im Vorfeld Unterstützung bei den damaligen deutschen Politikgrößen gesucht.

Bilder und Widmungen von Bundespräsident Heinrich Lübke oder Kanzler Ludwig Erhardt öffneten einige Türen, vor allem in den Goethe-Instuituten vor Ort. Schließlich hatten sie ja auch einen Auftrag des Goethe-Institutes an afrikanischen Universitäten Vorträge über Deutschland zu halten.

Und nach und nach kamen natürlich immer mehr Berühmtheiten hinzu. Nie wird Claßen vergessen, wie sie in einem Nomadenzelt in der Wüste saßen und plötzlich König Hussein von Jordanien im Bentley vorgefahren ist, zu dem sie zuvor trotz Anmeldung im Palast nicht vorgelassen worden waren. Natürlich wurde er auch im Empfehlungsbuch verewigt, die zu einer Einladung beim Präsidenten des Sudan Al Azhari führte. Oder als man in Ägypten in die Villa von Aga Khan eingeladen wurde und mit seiner berühmten Frau Begum Kaffee tranken. Und Marathonläufer Abebe Bikila trafen sie in der äthiopischen Hauptstadt Adis Abeba beim Training - der zweifache Olympiasieger ließ sich zur Tennispartie mit Heinz Claßen überreden.

Beim Kaiser von Äthiopien

Es gab eben jene skurrilen Erlebnisse, als man in Rhodesien mit Missionaren und dem Bischof bei großer Hitze den Film "Doktor Schiwago" aus der sibirischen Kälte anschaute, die gefährlichen als man mittags um 14 Uhr einen Termin beim südafrikanischen Präsidenten Verwoerd gehabt hätte, der aber kurz zuvor bei einem Attentat ermordet wurde, die ungewissen Momente, als Heinz Claßen und der gegnerische Autofahrer nach einem Unfall erst mal für zwei Tage eingesperrt wurden und erst als beide erklärten, für den jeweils eigenen Schaden aufzukommen, wieder frei kamen.

Und jene beeindruckenden Stunden auf der Momella-Lodge von Hardy Krüger, auf der der Film "Hatari" gedreht worden war oder die Begegnung mit Prof. Dr. Bernhard Grzimek im Manyara-Park oder die Löwen im Palast des äthiopischen Kaisers Haile Selassie, bei dem er eine Audienz hatte. Unvergessene Augenblicke eines großen Abenteuers, das die vier gesund überstanden haben und von denen viele Erinnerungsstücke im Haus von Heinz Claßen zu sehen sind.