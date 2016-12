Einwohnerzahl wächst wieder kontinuierlich an

Brühl. "Die Gemeinde verfügt bedingt durch ihre Lage im Raum, ihre städtebaulichen und landschaftlichen Qualitäten über eine gute Wohnqualität", urteilten die Experten bei der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes im März. Und da verwundert es nicht, dass die Nachfrage nach Wohnungen und Baugrundstücken in Brühl enorm hoch ist. Um sie zu erfüllen, ist das Jahr 2016 von verschiedenen Baumaßnahmen geprägt.

Viele neue Häuser im Neubaugebiet Bäumelweg wurden bezogen, der Schütte-Lanz-Wohnpark des Bauträgers "Haus + Co" wurde im Juni eingeweiht. Rechts und links der Straßen, die Namen von Luftschiffpionieren tragen, wurden bereits knapp 40 Häuser fertiggestellt und bezogen - weitere Ein- und Mehrfamilienhäuser sollen im nächsten Jahr gebaut werden. In der Hauptstraße wird unter Hochdruck an der Fertigstellung des Quartiers für "junges und betreutes Wohnen" gearbeitet, damit im Frühjahr dort etwa 100 Menschen ein neues Zuhause finden können. Drumherum wurde grünes Licht für ein Landessanierungsprogramm gegeben, das auch die Bebauung in zweiter Reihe bis hin zur Neu- und Görngasse ermöglicht.

Wohnhaus eingeweiht

Tops und Flops im Jahr 2016 s Die Gemeinde wächst durch Neubaugebiete und Nachverdichtung bestehender Wohngebiete. Inzwischen zählt sie 14 256 Einwohner. s Die dezentrale Folgeunterbringung von Flüchtlingen und deren ehrenamtliche Betreuung funktionieren in der Gemeinde gut. s Mit dem Beschluss, das Hallenbad in den kommenden Jahren zu sanieren, gibt der Gemeinderat ein klares Bekenntnis für den Erhalt der 1973 erbauten Einrichtung ab. t Trotz aller Bemühungen der Gemeinde fehlen weiterhin einige Kinderbetreuungsplätze. t Vor allem aus persönlichen Gründen schließen in der Gemeinde nach und nach mehrere Fachgeschäfte. t Die mehrfach versprochene Einweihung des wachsenden Campingplatzes auf der Kollerinsel musste immer wieder verschoben werden. Nun ist der Start für Frühsommer 2017 angepeilt. ras

Außerdem wurde erst vor wenigen Tagen das neue Gemeindewohnhaus in der Rohrhofer Straße seiner Bestimmung übergeben und mehrere Altbauten wurden im ausklingenden Jahr von der Gemeinde übernommen, um dort kostengünstigen Wohnraum zu schaffen.

Dieses Wachstum hat natürlich seinen Preis. Und den zahlt die Gemeinde vor allem bei der Kinderbetreuung, denn die vielen jungen Familien, die diese Bauprojekte angezogen haben, wollen natürlich auch entsprechende Angebote von Kindertagesplätzen bis hin zu Kindergärten gemacht bekommen. So vermeldete Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Sommer, dass rund 30 Plätze insbesondere für die Betreuung von Kleinstkindern fehlten. Doch er sah die Gemeinde auf einem guten Weg, diese Aufgabe zu schultern.

So wurde ein Anbau an den katholischen Kindergarten St. Lioba angefügt, so dass dort nun längere Öffnungszeiten möglich sind. Der Anbau in der evangelischen Einrichtung Heiligenhag verzögert sich allerdings weiter, weil es seit Monaten Unstimmigkeiten zwischen der Gemeinde als Bauherrn und der ausführenden Firma gibt, die auch aktuell noch nicht gelöst sind. Drei Wohnungen, die von der Gemeinde im Laufe des Jahres gekauft worden waren, wurden deshalb für die Kindertagespflege umgenutzt. Zudem gibt es neben den Einrichtungen in freier Trägerschaft am Schrankenbuckel und in der Görngasse seit einigen Wochen einen Feld- und Waldkindergarten für Kinder über drei Jahren bei der Grillhütte.

Herausforderungen kosten Geld

Die Herausforderungen in diesem Bereich sind also im Steigen begriffen - gleichzeitig legen die Gemeindeväter und -mütter Wert darauf, dass die Gebühren für diese Angebote vergleichsweise niedrig bleiben. Das schlägt sich natürlich auch im Haushalt nieder, denn die personalintensive Kinderbetreuung ist dort ein wachsender Posten. Und so musste die Gemeinde auf die Rücklagen, also das Ersparte im Etat, zurückgreifen. Diese schmelzen nach und nach ab, sollen aber durch ein Großprojekt in einigen Jahren wieder ausgeglichen werden können. Dieses Projekt ist der Sportpark-Süd für den Turnverein und den Fußballverein im Süden der Gemeinde.

Dort wurde im Mai für fast drei Millionen Euro die dringend benötigte Sporthalle - ein modernes und energieeffizientes Gebäude - eingeweiht. Und auch für die weitere Entwicklung des Sportparks werden die Weichen gestellt. So soll der Schäferhundverein sein angestammtes Domizil verlassen, das für die Großanlage benötigt wird, und auf die andere Seite der Ketscher Straße ziehen. Wenn dann - die derzeitige Planung geht von 2019 oder 2020 aus - der Fußballverein von seinem Areal rund um das Alfred-Körber-Stadion in den neuen Sportpark zieht, soll das alte FV-Gelände ein Neubaugebiet werden, dessen Verkaufserlöse der Gemeindekasse zufließen.

Diskussionen im Bildungsbereich

Sportlich ambitioniert zeigt sich die Gemeinde auch bei den Bädern - trotz der eher mäßigen Saison wurde ins Freibad investiert und fürs Hallenbad wurde ein Masterplan zur Sanierung auf den Weg gebracht.

Für Aufregung sorgte der schulische Bereich. So kündigte Bürgermeister Dr. Ralf Göck Anfang des Jahres an, dass die Schillerschule als Werkrealschule auslaufen soll. Und auch nicht verwirklichte Gedankenspiele, die Rohrhofschule zu schließen, sorgten für heiße Diskussionen. In den Schulen wurden derweil attraktive Konzeptänderungen vorgenommen, die den Unterricht lebendig bereichern. Aber auch für die ältere Generation wird gesorgt. Neben seniorengerechten Wohnungen, zahlreichen Veranstaltungen für die ältere Generation und eine gute Versorgung mit Ärzten und Betreuungsangeboten sorgt ein Mehrgenerationenbewegungspark im Wiesengrund seit Sommer für Begeisterung.

Die Vereine runden dieses Angebot mit ihren Aktivitäten in Sachen Fitness für alle Generationen ab. Genauso, wie sie auch das attraktive Kulturprogramm der Kommune mit ihren Konzerten und anderen Veranstaltungen komplettieren. Auf den Bühnen der Gemeinde wurde so das ganze Jahr über ein facettenreiches Spektrum vom Kabarett bis zum Open-Air-Konzert gezeigt.

Brühl verfügt halt "über eine gute Wohnqualität" - wer mag da den Experten widersprechen.