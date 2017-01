Er sieht sich als „Combarettist“

Brühl. "Das beste aus zehn Jahren", lautet der Titel des Programms, das der Kabarettist Tobias Mann (Bild) am Donnerstag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Festhalle vorstellen will. Dass dabei Qualität auf die Bühne kommt, beweist nicht zuletzt die Tatsache, dass Mann in wenigen Tagen mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2017 in der Sparte Kabarett ausgezeichnet wird. Wir sprachen mit dem Künstler über seine Karriere sowie Rück- und Ausblick.

Der Deutschen Kleinkunstpreis ist schon ein Wort - was sagen Sie dazu?

Tobias Mann: Das Krasse an diesem Preis ist, dass er aus heiterem Himmel kommt. Bei Kleinkunstwettbewerben meldet man sich an und spielt dann dort. Beim Kleinkunstpreis aber setzt sich die Jury mit dem eigenen Schaffen auseinander, ohne dass man es mitbekommt. Deshalb ist es eine ganz große Ehre und ein echter Hammer gewesen, als ich davon erfahren habe. Und das Schlimmste war, ich durfte es nicht verraten, weil es eine gewisse Sperrfrist gab, bis es an die Öffentlichkeit geht. Und den Mund zu halten, das ist etwas, was mir wirklich sehr schwerfällt.

Der Preis ist für die Sparte Kabarett - aber auf der Bühne haben Sie keine Berührungsängste zwischen Kabarett, Comedy und Musik?

Mann: Noch nie gehabt, weil ich die Trennung zwischen Kabarett und Comedy auch extrem überflüssig finde. Mir konnte bisher auch noch niemand eine schlüssige Definition der beiden angeblichen Seiten geben. Ich behaupte daher, dass es diese Trennung eigentlich auch nicht gibt, und antworte auf die Frage, was ich denn mache, gerne: Combarett. Das ist aber nicht ganz ernstzunehmen. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, welchen Stil ich gerade bespiele, welche Regeln und Genrekonventionen ich beachten muss. Ich habe schon immer das auf der Bühne getan, was ich persönlich für relevant und lustig, beziehungsweise darstellenswert gefunden habe. Das ist der Gradmesser für das, was ich auf der Bühne machen will.

Auf der Bühne angefangen haben Sie im Karneval - wie kam das?

Mann: Ich bin ja nun als Mainzer mit allem Drum und Dran natürlich automatisch mit Karneval in Verbindung gekommen. Ich war damals elf Jahre alt, als ich zum ersten Mal eine Fasnachtssitzung erlebt habe. Ich fand das Konzept einfach faszinierend: Da steht einer auf der Bühne und erzählt etwas ins Mikrofon, alle hören zu und im besten Fall lachen die auch noch. Das war eine Aufmerksamkeit, die ich mir als Kind auch gewünscht habe. Im Jahr darauf habe ich selbst auf der Bühne gestanden. Dabei habe ich unheimlich viel gelernt über den Umgang mit einem großen Publikum, das Setzen von Pointen, Timing - also alles Dinge, die ich so am lebenden Objekt lernen konnte. Das war eine gute Schule und hat dann letztlich auch den Ausschlag gegeben, dass ich das beruflich machen wollte.

Was ist die Aufgabe des Kabaretts?

Mann: Tja, so eine Aufgabe wäre doch immer auch eine Verpflichtung, die man zwingend zu erfüllen hat. Im im Grunde ist doch genau die Bühnenkunst, dass man als Solokünstler auf die Bühne geht und das macht, was einen bewegt. Das ist genau die Freiheit, die ich genieße. Für mich selber hat sich über die Jahre herauskristallisiert, was ich auf der Bühne machen möchte. Und ich denke, auch jeder andere Künstler muss für sich selbst entscheiden, was er mit Kabarett vermitteln will.

Wenn Sie nun sagen, dass ihr Best-of-Programm immer noch aktuell ist - ist das für Sie erschreckend?

Mann: Ja, ich war teilweise schockiert, wie sich manchmal höchstens nur die Namen geändert haben, aber bestimmte Themenbereiche immer noch genauso im Argen liegen, wie das in der Vergangenheit, als ich darüber geschrieben habe, auch schon war. Es ist schon krass: Wenn man die ganzen anderen Entwicklungen zum Beispiel technischer Art in unserer Gesellschaft sieht, die so schnell rasen, fragt man sich schon, warum die Menschheit bei Problemlösungen nicht genauso schnell ist. Aber es war spannend, eine Reise durch das eigene Schaffen zu machen und zu sehen, wie man es früher angegangen ist. Und spannend war auch, ein sanftes Update zu machen. So wird es keine nostalgische Rückschau, sondern eigentlich sehr aktuell. Ich kann ja auch die Finger nicht vom Tagesaktuellen lassen. So fühlt sich das Best-of-Programm für mich eigentlich wie ein ganz neues Programm an.