Erzieher auf vier Pfoten begeistern alle

Alle Bilder anzeigen Bürgermeister Dr. Ralf Göck hat sich persönlich die Therapiehunde Balu (vorne) und Mo (hinten) angesehen. Erzieher, Gemeinderäte und Eltern sind begeistert.

Brühl. Wenn sie den Raum betreten, kann wohl kaum jemand ihren treuen Hundeblicken widerstehen - Balu und Mo verzaubern bei der Präsentation der neuen tiergestützten Pädagogik im Sonnenscheinhort nicht nur die anwesenden Gemeinderäte, sondern auch einige Eltern und Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Seit Ende November haben vor allem die Kinder die beiden Vierbeiner, die am Dienstagabend offiziell vorgestellt wurden, in ihre Herzen geschlossen.

Testweise kamen sie zwei Mal im Monat in den Hort und wurden in das Tagesgeschehen einbezogen: "Die Hunde haben eine beruhigende Wirkung auf die jeweilige Gruppe. Die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen, gehen mit dem Hund Gassi und versorgen ihn mit Wasser. In der aktiven Rolle dienen die Hunde als Wissensvermittler", erklärt der 23-jährige Sven Gaisbauer, Leiter der Steffi-Graf-Gruppe für Kinder von acht bis neun Jahren und Herrchen von Balu. Balu ist ein Labrador-Retriever, knapp zwei Jahre alt und ausgebildeter Therapiehund. Sein vierbeiniger Kollege heißt Mo und ist ein fast dreijähriger Border-Collie.

"Ziel der tiergestützten Pädagogik ist die Unterstützung beim Lern- und Entwicklungsprozess der Kinder, eine Steigerung von Konzentration und Motivation sowie die Entwicklung kognitiver, sozialer und emotionaler Kompetenz", weiß Frauchen Julia Steeg. Die 34-Jährige ist Gruppenleiterin der Astrid-Lindgren-Gruppe für Kinder zwischen sechs und sieben Jahren.

Spielerisch wird viel gelernt

Gemeinsam haben sie und Gaisbauer die Idee bei Hort-Leiterin Anne Fonje im vergangenen Jahr vorgestellt und ernteten reichlich Anklang: "Wir sind total begeistert von dem Thema und natürlich auch die Kinder. Durch dieses Angebot heben wir uns zudem von anderen Gemeinden ab", sagt Fonje bei der Präsentation der Vierbeiner.

Sind die Hunde im Hort, werden sie etwa eine Stunde aktiv eingesetzt. "Wir machen Spiele, die Kinder und Hunde zusammen erleben, darunter zum Beispiel das Becherspiel oder ein spezielles Memory", verrät Sven Gaisbauer. Das Memory dürfen einige Besucher auch direkt ausprobieren: Auf den Karten stehen Rechenaufgaben und kleine Kommandos wie "Sitz" oder "Pfötchen geben". Findet ein Kind ein passendes Paar, darf es entweder rechnen oder dem Hund das entsprechende Kommando geben. "Die Hunde werden stets mit Leckerlis belohnt. Wenn Balu am Abend nach Hause kommt, ist er also mehr als satt", merkt Gaisbauer an.

Kinder wachsen über sich hinaus

Vor und nach dem aktiven Part sind die Hunde einfach anwesend, dürfen sich aber auch in ihre Boxen zurückziehen, wenn sie Ruhe benötigen. "Wir haben vorab mit den Kindern Gruppenregeln aufgestellt und ihnen den sicheren Umgang mit Hunden beziehungsweise die Deutung der Hundesprache beigebracht. Sie gehen sehr behutsam mit den Tieren um", weiß Julia Steeg.

Sobald auch nur ein Kind versuche, einen Hund zu ärgern, werde es direkt von einem anderen Kind ermahnt, "sie korrigieren sich also gegenseitig. Für ängstliche Kinder haben wir spezielle Übungen, wie etwa Leckerli geben mit einem langen Löffel. Es kann dann selbst entscheiden, wie nah es dem Hund kommen möchte", schiebt Julia Steeg noch nach.

Nach einer Weile habe sich jedes Kind an die Tiere gewöhnt, die vor allem auf schüchterne Kinder einen guten Einfluss nehmen. "Sie sind ganz stolz, wenn sie den Hund führen dürfen und sprechen dann munter drauf los. Das ist schon erstaunlich. Wir gehen auch regelmäßig gemeinsam raus, plötzlich haben die Kinder alle Lust, sich zu bewegen", sagt Gaisbauer, der durch seinen Kollegen Matthais Kreß zum Hund kam. Dieser habe in seiner Ausbildung unter anderem mit tiergestützter Pädagogik zu tun gehabt. "Das hat mich interessiert - ich wollte sowieso immer einen Hund haben. Es ist viel Arbeit und ich gehe mit Balu mehrmals in der Woche auf den Hundeplatz, aber es lohnt sich", so der 23-Jährige.

Dass sich die Mühe lohnt, findet auch Tina Schön vom Elternbeirat: "Mein Sohn und ich sind begeistert. Schade, dass nicht jede Gruppe einen Hund hat." Doch dazu hat Hort-Leiterin Anne Fonje direkt eine Antwort: "Es ist durchaus möglich, dass die beiden Hunde auch mal die anderen Gruppen besuchen. Zudem könnten wir uns eine Kooperation mit weiteren Kinderbetreuungsstätten in Brühl vorstellen."

Gelungenes Experiment

Auch Tanja Annweiler ist begeistert, "wenn ich meine Tochter frage, was sie heute gelernt hat, sagt sie ,wir haben nicht gelernt, sondern nur mit dem Balu gespielt und dabei gerechnet'. Die beiden Erzieher machen das einfach klasse".

Bürgermeister Dr. Ralf Göck sieht das Ganze sachlich: "Es war ein Experiment, auf das wir uns eingelassen haben - mit Erfolg. Ich finde es toll, dass die Beiden ihr Hobby einfließen lassen und so den Kindern etwas Einzigartiges bieten", wendet er sich an Gaisbauer und Steeg, die sich für die Zustimmung von Gemeinde und Träger bedanken. Balu und Mo werden übrigens regelmäßig gesundheitlich gecheckt und auch die Herrchen alle zwei Jahre geprüft.