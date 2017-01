Ex-Lebensgefährtin des Druiden erzählt von der Radikalisierung

Brühl. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Druiden und mutmaßlichen Reichsbürger Burghard B. (66) wurden mehrere Wohnungen durchsucht, die mit ihm in Verbindung standen. Auch die von Frau M. aus Brühl. Wir sprachen exklusiv mit der langjährigen Lebensgefährtin des Mannes, der der Kopf einer rechtsextremistischen Gruppe sein soll. Übrigens kommt Burghard B. laut dem Bayerischen Rundfunk aus Bischofsheim in der Rhön. Dort hatte er Kurse in Kräuterkunde gegeben und sollte vom Arbeitsamt als Kinderpädagoge an ein Museum vermittelt werden. Das Museum nahm ihn aber nicht, auch eine Kandidatur für den Gemeinderat auf der Liste der SPD klappte nicht. Zeitweise arbeitete er dort wohl bei einer Tankstelle. Schon damals habe er gegen Juden gehetzt, berichtet eine Augenzeugin. Im Interview schützen wir die Ex-Lebensgefährtin durch die Anonymisierung des Namens:

Wie war die Situation, als die Razzia stattgefunden hat? Sie waren ja nicht zu Hause, oder?

M.: Nein, ich war kurzzeitig weg - einkaufen und einige private Dinge erledigen. Als ich zurückgekommen bin, war die Polizei schon wieder weg. Als ich die Wohnung so unaufgeräumt vorgefunden habe, war ich natürlich sehr aufgeregt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, was da wohl gefunden wurde. Das hatte ich nicht erwartet, weil ich mit dieser Sache schon abgeschlossen hatte. Denn ich hatte mich ja schon vor längerer Zeit von Burghard getrennt.

Wann?

M.: Wir waren schon das komplette letzte Jahr kein wirkliches Paar mehr. Er war immer nur kurz da. So, wie ein Freund halt mal kommt, übernachtet und dann wieder geht. Er hatte dann wohl auch irgendwo eine andere Freundin. Für mich war die Sache abgeschlossen.

Wie kamen die gefundenen Sachen denn in Ihre Wohnung?

M.: Das weiß ich nicht.

Was genau ist gefunden worden?

M.: Die Polizei hat das aufgelistet. Es waren vor allem mehrere Sorten Platzpatronen. Sie vermuteten auch, dass er Rohre bei mir untergestellt hatte, aber die gehören zumeist mir selbst, die brauche ich für meine Töpferarbeiten.

Hatte er die Dinge bei Ihnen untergestellt?

M.: Nein. Er hatte noch einen kleinen Schrank bei mir, da hat er anscheinend alles hineingetan. Mehr weiß ich nicht.

Sie waren lange Zeit die Lebensgefährtin von B. - wo haben Sie sich kennengelernt?

M.: Auf verschiedenen Mittelaltermärkten in der weiteren Region.

Wann sind Sie beide denn als Paar zusammengekommen?

M.: Das muss 2011 gewesen sein, da hat er auch in Schwetzingen eine Wohnung bezogen.

Und vorher hat er bei Ihnen gelebt?

M.: Nein. Er hat niemals richtig bei mir gelebt. Nie. Er war immer sehr, sehr viel unterwegs. Im vergangenen Jahr war er fast immer weg.

Haben Sie eine Entwicklung zur Radikalisierung bei ihm gespürt?

M: Ja, natürlich. Am Anfang, als ich ihn kennenlernte, war er ganz anders. Die anderen haben ihn ja schon immer als etwas merkwürdig eingestuft. Er hatte halt einen anderen Lebensstil als die meisten Menschen. Er lebte sehr für sich, mit seinen Kräutern und allem, was das Druidische anging. Da hat er sich sehr rein vertieft. Er hatte damals so eine Art Auszeit, denn zuvor war er immer beruflich tätig, hat sein Geld verdient, erzählte er mir. Als er dann hierhergekommen ist, war das Hauptproblem, dass er keine Arbeit bekommen hat. Aber er ist ein Mensch, der was tun möchte. Er ist keiner, der einfach vor sich hinlebt. Aber er wurde Hartz-IV-Empfänger. Und jeder, der das ist, hat einen Druck im Herzen und in der Magengegend. Jeder versucht, aus der Situation herauszukommen. Wenn das nicht geht, dann verschlimmert sich auch das Seelische um diesen Menschen. Dann sucht er andere Gebiete und hat anscheinend Leute kennengelernt, die ihn in diese Szene hineingezogen haben.

Wie haben Sie reagiert?