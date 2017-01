Fantastische Figuren treffen sich

Brühl. Sie erinnern an archaische Mystik, Kinderzeichnungen oder Piktogramme - die Figuren auf den Bildern des Künstlers Peter Padubrin-Thomys. Unter dem Titel "Ab wann im Leben weiß man etwas?" stellt er derzeit in der Villa Meixner Acrylbilder, Holzschnitte und Skulpturen aus. Bei der Vernissage führte seine Frau, Katrin Thomys, in die fantasievolle Welt des Künstlers ein.

Padubrin-Thomys, 1968 in Halle geboren, lebt und arbeitet im pfälzischen Hinterweidenthal. Er begann mit Radierungen und Holzschnitten, ab 2004 wandte er sich auch der Malerei zu. Padubrin-Thomys stellt nicht zum ersten Mal in der Gemeinde aus, erinnerte der kommunale Kulturverantwortliche, Jochen Ungerer, in seiner Begrüßung an dessen Teilnahme an der Gemeinschaftsausstellung "Die neuN".

Die Frau des Künstlers, Katrin Thomys, führte in die Ausstellung ein und ging auf den Titel der Präsentation ein. Das Bild "Woher, wohin?" und die Serie "Vom Anfang der Zeit" deuteten aus ihrer Sicht darauf hin, dass die namensgebende Frage eher eine philosophische sei. So stelle sich die Frage nach der eigenen Einordnung in die Welt, der Suche nach dem Woher und Wohin und der Frage, was man wissen müsse, um die Richtung im Leben zu finden.

Wild und doch erzählerisch

Diese Fragen stellten sich immer wieder neu und führten stets neuen Richtungen im Leben. So sind die künstlerischen Richtung im Schaffen von Padubrin-Thomys ebenso vielfältig. Er zeichnet, malt und druckt einerseits wild anmutende, technisch wie stilistisch deutlich "frei" formulierte Bilder, arbeitet jedoch andererseits eigentlich realistisch, vielfach auch erzählerisch.

Drucken mit der verlorenen Form

"Dabei hat er eine entschieden persönliche, originelle Stil- und Formensprache erarbeitet, in der er sich in betont bemessener Distanz zu naturalistischen Abbildungsschemata ausdrückt", so Thomys über die Rätselhaftigkeiten der realistisch-fantastischen Bildwelt ihres Mannes.

Neben Acrylgemälden bilden Holzschnitte in der verlorenen Form einen Schwerpunkt der Präsentation. Für diese Technik erarbeitet man die Vorlagen in der Regel aus nur einer einzigen Druckplatte. Die Farbgebung erreicht der Künstler durch Weiterschneiden des Druckstockes und weiteres Drucken mit neuem und porösem Farbauftrag. Das lässt die unteren Farbschichten durchschimmern und gestaltet so die Flächen sehr lebendig.

Diese Farbigkeit setze einen fröhlichen Kontrapunkt gegen den eher tristen Winter, meinte Ungerer. Und auch die Umrahmung durch das Gitarrentrio Moritz Barbarino, Maike Hoesch und Marco Kern von der Jugendmusikschule entführte gekonnt aus dem Schmuddelwetter.