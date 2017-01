Freundeskreis ist für alle offen

Brühl. "20 Jahre - das sind über 1000 Treffen", bilanziert Dietlinde Blank zum Altentreff der evangelischen Kirche, der 1997 ins Leben gerufen worden ist. Seitdem treffen sich die betagteren Gemeindemitglieder jeweils mittwochs von 14 bis 16 Uhr im Gemeindezentrum, um einige gesellige Momente miteinander zu verbringen. "Inzwischen ist daraus ein echter Freundeskreis geworden - der allerdings immer offen ist für neue Mitglieder", so Blank im Gespräch.

Morgen trifft sich der Kreis, der bis auf eine Ausnahme zurzeit aus Frauen besteht, um den runden Geburtstag zu feiern. "Ich werde auf die vergangenen Jahre zurückblicken, aber ansonsten wollen wir so wie immer zusammensitzen", so die 75-jährige Gründerin und ununterbrochene Sprecherin des Kreises. Unterstützung fand sie zunächst bei Waltraud Bothe, seit einigen Jahren steht ihr Christa Muellerpoths bei der Vorbereitung und Durchführung der Treffen zur Seite. Die gute Fee in der Küche ist von Anfang an die inzwischen 90-jährige Lilo Süßmann.

Start mit Kaffee und Kuchen

"Wir beginnen immer mit Kaffee und Kuchen", berichtet Blank, "da werden oft schon sehr interessante Themen angesprochen". Und daraus entwickeln sich dann oft die Dinge, mit denen man sich im Gespräch beschäftigen möchte. Weil sich die meisten Mitglieder des Treffens schon seit Jahren und Jahrzehnten kennen, sei auch ein echter Freundeskreis entstanden, weshalb man viele Dinge ganz unumwunden ansprechen könne.

Es gibt aber auch Treffen, die stehen unter ganz besonderen Themen. So erinnert sich Blank an ein Treffen, als es um das Lieblingsspielzeug ging und eine Seniorin eine recht neue Schildkröt-Puppe mitbrachte. Im Gespräch zeigte sich dann, dass sie als Kind eine solche Puppe schon einmal besessen hatte, diese aber von ihrem Bruder kaputtgemacht worden sei. So fand die neue Puppe viele Jahrzehnte später eine besonders liebevolle Besitzerin. Aber auch über die Hochzeitsbilder der Mitglieder wurde schon philosophiert - mit vielen Erinnerungen aus über 60 Jahren und einigen neuen Erkenntnissen. Auch über den früheren Badetag wurden Erinnerungen ausgetauscht. So erinnerte sich ein Mitglied, als nach der Einrichtung des ersten eigenen Badezimmers plötzlich die ganze Großfamilie samstags vor der Tür stand.

Die Königin des Rummikub

Und der Ausflug in den Luisenpark ist inzwischen ebenso wie das vorweihnachtliche Raclette ein fester Programmteil im Jahreskalender.

"Wichtig sind uns aber auch die Gesellschaftsspiele", betont die Sprecherin des Kreises. "Mensch ärgere dich nicht", "Phase Zehn" und "Rummikub", ein Spiel ähnlich dem Kartenspiel Rommé, sind die Renner - "unsere Königin im Rummikub ist auch zugleich unser ältestes Mitglied, nämlich die 95-jährige Ursula Rose", sagt Blank und schmunzelt.

Bereicherung fürs Leben

Und wie kam die Sprecherin dazu, vor 20 Jahren die Gruppe zu gründen? Nachdem sie sich über Jahrzehnte auch in der Jugendarbeit der Kirchengemeinde engagiert hatte, beschloss sie zusammen mit ihrem Mann, als der in den Ruhestand wechselte, etwas für Senioren zu machen. "Und so entstand damals dieser Kreis - und es macht mir bis heute unheimlich viel Spaß."

Und so antwortet Dietlinde Blank auf die Bemerkung, sie würde ja viel Zeit für diese ehrenamtliche Arbeit opfern: "Quatsch - das ist doch kein Opfer, sondern auch für mein Leben eine echte Bereicherung!"