Gertrud Kohl ist seit 80 Jahren dabei

BRÜHL. Es läuft für den Turnverein - das machten Zahlen und Berichte bei der jüngsten Hauptversammlung deutlich. Ein Übriges liefert die neue Halle dazu, dass es ein Plus von über 90 Mitgliedern und ausgebuchte Hallenbelegungszeiten zu verzeichnen gibt. Der eingegliederte Rehasport stockt die Mitgliederzahl noch einmal um etwa 100 auf. Kein Wunder also über zufriedene Gesichter bei Vereinschef Uwe Schmitt und allen Abteilungsleitern sowie den durch Krankheit etwas dezimierten Teilnehmern bei der Versammlung.

Im Vergleich zu den noch kritischen Stimmen im vergangenen Jahr, als die neue Sporthalle nicht zeitgerecht fertiggestellt werden konnte und interessierte Sportler eben nicht zum TV kamen, schaut es nach dem Start mit dem verbesserten Trainingsangebot wieder rosiger aus. Großen Dank sprachen Schmitt und alle Abteilungsleiter der Gemeinde für ihre Unterstützung mit dem Neubau aus.

"Uns Uwe", wie es Ehrenvorstand Volkmar Schäfer vor der Entlastung aussprach, ist seit mittlerweile 13 Jahren im Amt als Vorstand und habe das vielzitierte "Händchen" für die Führung. Dass man schon jetzt die Kapazitäten in der neuen Halle ausschöpfe, zeige laut Vorsitzenden, dass der Verein nicht stillstehe, sondern sich kontinuierlich weiter entwickle.

Die Geehrten Für 80 Jahre Mitgliedschaft wurde Gertrud Kohl geehrt. 70 Jahre ist Hans Hartmann im Turnverein. Für 60 Jahre wurden Gerhard Kürschner und Wolfgang Triebskorn ausgezeichnet. 50 Jahre sind Rosi Gredel, Edeltraud Hammer, Marianne Herm und Jürgen Wild dabei. Seit 40 Jahren hält Albert Deutsch die Treue zum Verein. Die Ehrung für 25 Jahre erhielten Fernando Calero, Helge Schleich, Jutta Krenzlin, Carl Schoepe, Rene Kalous, Bernd Krenzlin, Fred Klaszus, Daniel Klauser, Kerstin Foltin, Irmgard Eikmeier und Ellen Friedrich. Besondere Auszeichnungen bekamen Klaus Moos als "Mann der Tat", Planer und Umsetzer von Bauprojekten auf dem Vereinsgelände. Daniela Eck, die als Finanzvorstand nach der Geburt ihrer Zwillinge ausscheidet, wurde für ihren intensiven Einsatz im wichtigen Vorstandsamt ausgezeichnet. zesa Zahlen und Fakten Der Turnverein hat aktuell 1459 Mitglieder, davon in der Turnabteilung 759, im Handball 356, Volleyball 105, Rehasport 96, Tischtennis 92, Freizeitkicker 29, Boule 24. Damit wuchs der Verein im Vergleich zum Vorjahr um 190 Mitglieder, davon fast 100 durch die Angliederung des Rehasports. Kommissarische Finanzvorständin wird Ellen Redecker, ihre Wahl soll 2018 stattfinden, sie ersetzt Daniela Eck im TV-Vorstand; Inge Kronemayer wird Beisitzerin. Als Abteilungsleiter sind Walter Beck (Turnen), Martina Lederer (Handball), Astrid Mutschler (Volleyball), Monika Werner (Tischtennis), Heinz Schumacher (Freizeitkicker), Andreas Kempf (Boule) und Reinhold Badmann (Rehasport) im Amt bestätigt. zesa

Integration als neue Abteilung

Größte Veränderung und mit zahlreichen Gesprächen und Terminen verbunden war die Integration des Behindertensportvereins in den TV. "Wir sind jetzt bereichert durch eine Reha- und Gesundheitssport-Abteilung", spricht vieles für das Plus an Bewegungsangeboten und für den Erhalt der Gruppen des alten Vereins, der sich auflösen musste, da wichtige Positionen im Vorstand nicht besetzt werden konnten. "Vorrangig war, das Angebot etwa der Koronarsportgruppe in Brühl zu behalten", schildert Schmitt, dass bereits zwei Trainerinnen seitens des TVs die entsprechenden Fortbildungen mit erfolgreichen Prüfungen abgeschlossen haben.

Inklusion von Jugendlichen

Weiter vorausschauend blickt Schmitt auf das Thema Inklusion von Jugendlichen mit Handikap in den Sportbetrieb, künftig soll es spezielle Angebote geben. "Packen wir es 2017 an, damit wir im Januar 2018 ähnlich positiv berichten können", motiviert der Vereinschef, weiterhin eine "tolle Arbeit" zu leisten.

Die 2016 avisierte Beitragserhöhung um 50 bis 75 Cent monatlich, je nach Abteilung und Vertragsinhalt, wird wohl erst im nächsten Jahr kommen, erklärt Uwe Schmitt abschließend auch, dass die Fenster in der Gaststätte des Vereinsheims getauscht werden müssen und "in den nächsten Jahren" eine Sanierung der Heizung ansteht.

"Großen Dank an alle, die uns geholfen haben, in den letzten Monaten die bürokratischen Wege zu meistern, die für die Eingliederung notwendig sind", startet Roland Badmann seine kurze Beschreibung der "Neuen" im TV, der Reha- und Gesundheitssportabteilung. Vier Gruppen gibt es: Die größte ist die Koronarsportgruppe, die Training unter ärztlicher Betreuung macht. Je eine Frauen- und Männergruppe gibt es, wobei die Männer dem Fußballtennis frönen. Dazu kommt eine Wassersportgruppe, die von Oktober bis April im Hallenbad trainiert.

"Bei uns machen Sie mit, wenn Sie den Sport verordnet bekommen", stellt Badmann klar. Die Leistung wird mit der Krankenkasse abgerechnet.

Erfolgreicher Start im Skipping

Kaum gegründet, stellt die Rope-Skipping-Gruppe im großen Turnerbereich bereits zwei Gausieger, wird die Jazztanz-Abteilung "klammheimlich" 40 Jahre jung und eine Jungturnerin ist für den Bundeskader nominiert. Abteilungsleiter Walter Beck kommt aus dem Staunen nicht heraus und erklärt, dass künftig die größte Sparte des Vereins in sechs Unterkategorien aufgeteilt und damit die organisatorische Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird.

Die seitens der Behörde allgemein geforderten polizeilichen Führungszeugnisse für Trainer und Betreuer von Jugendlichen seien von allen 39 TVlern geliefert worden, unterstrich Beck.

"Jeder soll hier bei uns Handball spielen können, der das möchte", erklärt Martina Lederer, weshalb sich der TV nicht allein auf Leistung ausrichten wird.

"Die neue Halle war ein langgehegter Wunsch auch der Volleyballer", freut sich Abteilungsleiterin Astrid Mutschler über "endlich" mehr Trainingszeiten. Drei aktive Damen- und eine Herrenmannschaft sowie ein Ü20-Damen-Team gibt es derzeit bei den TV-Volleyballern.

Souveräne Leistungen

Monika Werner gibt den Rapport für die Tischtennis-Abteilung: "Souveräne Leistungen", bilanziert sie die Erfolge der beiden Damen-Mannschaften, die auf Platz zwei und vier der Verbandsligaliste rangieren. Fünf Herren-Teams schaffen Klassenerhalte und gute Plätze im Ranking.

Die Freizeitkicker treffen sich regelmäßig am Sonntagmorgen auf dem Platz. Udo Zinke berichtet von Spielen, Geselligkeit und jeder Menge Spaß und wünscht sich "Zuwachs".

18 Lizenzspieler im Boule

Training auf hohem Niveau gibt es in der Boule-Abteilung, 18 Lizenzspieler zeugen davon. Schwächen in der Taktik sollen durch gezieltes Training ausgemerzt werden. Bei Wind und Wetter waren die Boulespieler unterwegs und zeigen, dass sie keine "Schön-Wetter-Kugelschieber" sind. Angeregt wird, dass Gäste aus der französischen Partnerstadt zum Spiel vorbeischauen.

Über 60 Mitglieder kann Jürgen Schäfer für den Kameradschaftskreis sprechen. "Hawwe Hunger, hawwe Dorscht, wolle fort", das sei das Motto der Truppe. "Bei uns ist alles handmade und live", bedient Schäfer moderne Termini zur Beschreibung, dass man ordentlich gemachte Musik ebenso bevorzuge wie hausgemachtes Essen. Ausflüge macht diese TV-Sparte gern.