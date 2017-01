Hemmungen fallen mit steigendem Pegel

Leoparden-Olga (l.) braucht Hilfe, eine Besucherin packt mit an.

Beim Lied "Die Hände zum Himmel" drehen die über 300 Frauen bei der "Lady's Night" in der Festhalle voll auf.

BRÜHL. Eine doppelte, nein, multiple Dosis Testosteron beflügelt das Kopfkino der feiernden Ladies bei der 15. "Lady's Night" der Kollerkrotten. Nach immensen Bedien-Startschwierigkeiten im Saal dann auch endlich mit leckeren Cocktails, Sekt und alkoholischen Stimmungspuschern versorgt, fallen die Hemmungen, wird getanzt, gelacht und so manches echt laute Plauderstündchen eingelegt. Da fällt es schon dem "Warm-up" in den Personen des Klamauk-Duos "Doppelte Dosis", schwer, sich durchzusetzen. Dabei haben die beiden "Zwillinge" in den froschgrünen Anzügen, mit dem sauberen Mittelscheitel, eigens ihre Musikbox dabei.

Deckel auf und schon schmettert Rolf "Just a Gigolo", so zur Einstimmung. Friedhelm aber weiß, was Frauen wollen und legt die ersten Kleidungsstücke dieses Abends ab. Hervor kommt ein niedlicher Elefanten-Rüssel-Slip, Gekreische honoriert den Strip-Vorstoß, ruft aber auch Rolf auf den Plan, der mit Niveau die Laune heben will und die brüderliche "Blöße" bedeckt. Artig gehen die Damen mit, liefern die geforderten Refrain-Passagen und schmettern beim Dauerbrenner "Que sera" lautstark mit.

"Die betteln schon darum hierher kommen zu dürfen", spielt Moderatorin und Organisatorin des Abends - Betty ohne Konfetti Möltgen - zum Motto "007" ganz in Gold gehüllt das erste Programm-Ass aus dem ärmellosen Kleid: die "Dancing Maniacs". Aber was ist das? Weite Pluderhosen und so gar kein Stückchen nacktes Fleisch zu sehen? Aber, wie erwartet fetzen die Herren los, reißen sich kurz später die Oberkleider im Gekreische der "Ladies" vom Leib und lassen manchmal gut versteckte Muskelpakete spielen.

Ein Hauch von nichts

Locker sind die umhüllt mit einigen Fetzen Animalprint-Stöffchen, was die Fantasie nicht anregen muss, sondern Fakten zeigt. Nichtsdestotrotz zieht die Performance die Mädels auf die Stühle, puscht die Jubelrufe. Übrigens sind viele Frauen gruppenweise im gleichen Outfit unterwegs - bevorzugt in Schwarz mit Beiwerk. Aufwändig mit Spielkarten dekoriert, mit goldfarbenen Accessoires oder im Rockabilly-Look mit weißen Pünktchen auf schwarzem Kleid, Schleife im Haar und schwingenden Petticoats. Ein buntes Bild bieten zudem die "Bondgirls" in Abendrobe mit High-Heels und vereinzelte Dirndln.

Nach zwei Jahren Pause ist Hildegard Greiselwiddisch wieder da, freut sich darüber, ist aber schon von der Bedienung in der ersten Reihe gestört, weil die recht laut die Bestellung aufnimmt. Herrlich skurril geht sie das Thema Männer an, plaudert darüber, warum sie nicht so gut ausschaut? "Besser vom Sex gezeichnet, als von Picasso gemalt", platzt es da spontan aus ihr heraus und die Weibermeute grölt. Jetzt hat sie die Festhalle im Griff, lässt als DJ Ötzi den "Stern" erklingen und strahlt als Helene Fische im weißen Babydoll alle "Atemlos" werden.

Bester Einstieg für die Aktivengarde, die einmal mehr ihre preisgekrönte Hexen-Performance im Revue-Charakter auf die Bretter bringt. Jetzt wird der Applaus langsam euphorisch, sind die Damen im Saal getragen von der Powerstimmung, die von der Bühne schwappt.

Nadja Lesniewski schickt mit fetzigen Hits in die Pause. Sie will "Keine Schokolade, lieber einen Mann", der sie "1000-mal berührt" und "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" dann wohl auch einmal auftaucht. Und weil es gerade so prima läuft mit der Laune, legt sie ein Abba-Medley nach.

Ballermann-Musik zum Abschluss

Pause. Gedrängel an der Bar, im Saal etwas Entspannung für die Bedienung. 007 lässt grüßen, mit den Kollernixen kommen der Agent ihrer Majestät und seine Gespielinnen vielfach auf die Bühne - ganz in Gold und Schwarz. Akrobatisch, synchron und mit Leidenschaft ziehen die Kollernixen die letzten Muffel auf Stühle und Tische und die Festhalle bebt.

Da hakt Katharina Lundschien gleich ein und animiert "Auf jetzt, unsere Hymne, alle singen mit", selbstredend hat sie den Dreihundert-Stimmen-Chor bei "I will survive" auf ihrer Seite. Mitten im Publikum plappert ein "bähmisches Weibsbild" schon drauflos, obgleich Betty noch anmoderiert - egal - Leoparden-Olga besticht durch extrem schlechten Leo-Druck-Kombinationsgeschmack und lockere Sprüche.

Fünf Damen rekrutiert sie als Helfer, gibt sich clownesk, akrobatisch, plappert dauerhaft im Böhmen-Slang und hat ihre Fans. Das Männerballett Kollerlotten legt noch ein Schippchen Launekohle auf mit einer faszinierenden Show zum Thema "Alice im Wunderland".

Obwohl zahlenmäßig dezimiert und teilweise krank, läuft alles perfekt - auch der Beifall. Claudio Glässer steigt gleich auf die Tische, langt tief in die Stimmungsliederkiste und zaubert mit 80er-Jahre- und Ballermann-Mucke am Ende einen Leuchtsternehimmel in die Festhalle. Ausgiebig spielt danach Stripper Alessio mit den "Ladies" und nackten Muskelpaketen, setzt damit den fulminanten Schlussakkord unter die letztendlich doch gelungene 15. "Lady's Night".