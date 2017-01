Henne und Gockel als uralte Symboltiere

Brühl. Die Goggelzunft kann zwar noch nicht auf eine so lange Tradition zurückblicken, doch ihr "Mutterverein", die "Rohrhöfer Göggel", feiern in dieser Kampagne ein närrisches Jubiläum. Seit der Kampagne 1961/62 und damit seit 55 Jahren sorgen sie für Frohsinn im nördlichen Brühler Ortsteil.

Und dieses Jubiläum wollen die Narren mit einem ganz besonderen Ereignis krönen, nämlich dem ersten Nachtumzug nach schwäbisch-alemannischem Vorbild. Am morgigen Samstag fällt um 19 Uhr der Startschuss für die Premiere, dann setzen sich über 1250 Umzugsteilnehmer mit Kostüm und Maske, also Häs und Larve, durch die Straßen von Rohrhof in Bewegung. Dieser Umzug unterscheidet sich ganz wesentlich von den landläufig bekannten Fasnachtsumzügen, denn es werden ausschließlich Fußgruppen sowie Guggemusiken an den Start gehen.

Klangvolle Namen aus alter Zeit

Die teilnehmenden Gruppen mit so klangvollen Namen wie "Demmel Dämonen", "Murgdäler Schluchte Daifl" oder "Rieberger Moorschlammbe" nehmen mit ihrer Häs zumeist alte örtliche Legenden auf, die sie närrisch umsetzen. Doch warumtreten die Rohrhofer im bunten Göckelkostüm auf? "Von Sagen, Bräuchen oder einschneidenden Ereignissen, die sich in einer Narrenzunft widerspiegeln könnten ist uns eigentlich nichts bekannt", erklärt Zunftmeister Harald Müller, die Rohrhofer Häs beziehe sich daher auf die "Göggel". Doch da scheint er zu bescheiden. Der Gockel ist nämlich seit vielen Generationen das Symboltier des Ortsteils. Manche führen das auf die früheren Lehensherren des Rohrhofs, das fränkische Adelsgeschlecht der Grafen von Henneberg zurück. Ihr Wappen ziert bis heute die schwarze Henne. Und damit würde die 2008 geschlüpfte Zunft auf ein über 1000 Jahre altes Thema zurückgreifen - da verblassen die 55 "Göggel"-Jahre ziemlich.

Schon jetzt feste Regeln

Und dennoch pflegt die Goggelzunft bereits die neu gegründeten "kurpfälzisch-alemannischen" Tradition mit festen Regeln. So erscheinen sie nur zur Kampagneneröffnung am Elften im Elften in voller Häs mit Larve, danach ist das komplette närrische Outfit zunächst tabu - erst beim Rathaussturm am Dreikönigstag, wenn der Bürgermeister sie aus ihrem Stall gelassen hat, dürfen die Göggel sich bis Aschermittwoch in voller Kluft zeigen.

Und auch der Ruf der "Göggel" ist etwas Besonderes. "Nachdem wir nach unserer Gründung immer mehr Umzüge besucht hatten und auch andere Zünfte kennengelernt haben, ließen wir in einem Treffen die Köpfe rauchen, wie unser Schlachtruf lauten könnte", erinnert sich Müller. Das Ergebnis war, wie kann es auch anders sein, ein dreifaches "Goggel - Kikeriki".

Angesichts der närrischen Jugend seiner Gruppe, freut es den Zunftmeister ganz besonders, dass die "Rohrhöfer Göggel" sie in den Mittelpunkt ihres Jubiläums stellen. Deswegen soll der Umzug ein einmaliges Ereignis werden. "Es war das erklärte Ziel zum 55. Jubiläum des Vereins den Umzug mit 44 Fußgruppen und elf Guggemusiken zu bestücken - das ist uns gelungen", freuen sich Müller und seine Truppe auf ein farbenfrohes Bild auf der Umzugsstrecke - übrigens beginnt in wenigen Tagen nach chinesischem Horoskop das Jahr des Feuerhahns.

Kostüme sehr erwünscht

Natürlich sind auch die Einwohner eingeladen, sich das närrische Treiben entsprechend kostümiert anzuschauen. "Je bunter die Zuschauer morgen gekleidet sind, desto mehr wird auch die Stimmung auf die Teilnehmer mit übertragen", ist sich der Zunftmeister sicher - immerhin lautet auch das Motto der munteren Rohrhofer Zunft: "Wir haben Spaß auf der Gass'!"