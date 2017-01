Höhepunkte aus zehn Jahren

Tobias Mann wechselt auch in seinem "Best of"-Programm mühelos zwischen Stand-Up, virtuoser Musikcomedy und feinem politischen Kabarett.

Brühl. Treffsichere Pointen und pfeilschnelle Wortakrobatik: Tobias Mann ist dafür bekannt, dass er auf der Bühne die mitreißende Kraft eines Wirbelsturms entfaltet. Und auch beim Gastspiel am Donnerstag, 26. Januar, um 20 Uhr in der Festhalle wird sein Bewegungsdrang unstillbar sein, ohne Worte sein Spiel mit Mimik und Gestik. Mühelos bewegt Mann sich zwischen Stand-Up, virtuoser Musikcomedy und feinem politischen Kabarett.

Bereits im Alter von zwölf Jahren stand Tobias Mann auf der Bühne. Und so, wie es sich für einen Mainzer gehört, auf einer Fastnachtssitzung. Dann zog es ihn auf die Kabarettbühne. Tobias Mann wurde mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Hamburger Comedy Pokal und dem Prix Pantheon ausgezeichnet.

Mit einem "Best Of"-Programm will er das Beste aus zehn Jahren Tobias Mann bieten - das garantiert Höhepunkte aus einem Jahrzehnt exquisiter komödiantischer Feinkost. Und das serviert der bekannte Kabarettist - der aktuell zusammen mit seinem Kollegen Christoph Sieber die erfolgreiche politische Late-Night-Show "Mann, Sieber!" im ZDF macht - am Donnerstag, 26. Januar, um 20 Uhr in der Festhalle.

Die Inhalte der vergangenen Programme seien immer noch aktuell, brisant und vor allem witzig, verspricht Mann, daher erwartet das Publikum eine Show mit dem Besten von früher, heute und morgen. ras