Brühl. Es war vor 45 Jahren, als die sogenannte Brühler Mühle der Spitzhacke zum Opfer fiel. Damit war das alte Handwerk des Müllers, der das Getreide von den umliegenden Feldern zu Mehl verarbeitet, Vergangenheit. Doch ganz ehrlich: Brühl verlor damals keine Mühle. Denn schon das Sprichwort sagt: "In Briehl do hot's net viel, doch sie hawwe a Mühl, awwer die g'hört net zu Briehl!" Denn das Mahlwerk drehte sich rechtlich gesehen nicht auf Gemarkungsfläche der Gemeinde. Die Mühle lag auf Schwetzinger Boden. Erst sechs Jahre nach dem Abriss kam das Mühlengelände zwischen Ketscher Straße und Mühlgasse - dort, wo heute der große Wohnblock steht - durch einen Geländetausch zur Hufeisengemeinde.

Doch ein tiefer Blick in die Geschichte zeigt, dass es schon früher Mühlen in Brühl gab. Ritter Hans von Helmstadt verkaufte dem Pfalzgrafen Ludwig 1423 sein ihm gehörendes Viertel vom Dorf Brühl "mit Fischereien, Wasserläufen, Leuten und Gütern sowie allen seinen Rechten" und eben eine Mühle für 9965 Rheinische Gulden.

Stegmüllers treten auf den Plan

Mehr Licht in die Geschichte der vor 45 Jahren abgerissenen Mühle kommt erst 1716 mit dem Auftreten von Johann Adam Dieffenbacher. Nach dem Tod des Müllers 1721 leben noch vier Jahrzehnte Familienangehörige auf der Mühle, durch Heirat geht sie an die Familie Stegmüller.

Doch die Stegmüllers sollten bald mit vielschichtigen Problemen zu kämpfen haben. Nach dem Abbruch der Schwetzinger Schlossmühle 1745 und damit dem Abbruch des dortigen Stauwehrs erhielt die Stegmühle bei Brühl zeitweise soviel Wasser zum Antrieb der Mühlräder, dass sie durchdrehten. Andererseits wurde bei steigendem Wasserstand des Rheins das Wasser des Leimbachs zurückgestaut und die Mühlräder standen still. In beiden Extremsituationen war der Stegmüller übel dran. Die Mühle wechselte in den Folgejahren daher mehrmals den Besitzer.

Um 1773 kam Heinrich Hofmann in den Besitz der Mühle. Sieben Jahre später sicherte sich Schwetzingen das Recht, die Schleusen des Bewässerungsgrabens für die Rohrwiesen "zu jeder Zeit und so lange als notwendig" zu öffnen, ohne "einigen Einwand des da wohnenden Müllers" beachten zu müssen.

1787 ließ ein neuer Besitzer die bestehende Mühle abreißen und von Grund auf neu erbauen. Auch erweiterte er die Mühle um einen weiteren Mahlgang. Durch die Erhöhung des Wasserbettes im Mühlbach, der von einem Abzweig des Leimbachs gebildet wurde, war die Strömung des Leimbachwassers gemindert, was sich durch den dadurch entstehenden Rückstau allerdings nachteilig auf das Untere Wasserwerk des Schlossgartens in Schwetzingen auswirkte.

Fünf Mahlgänge erwähnt

Die nun immer umstrittenere Mühle wechselte mehrfach den Besitzer. Aus dem Übergabeprotokoll von 1871 geht hervor, dass die Mühle bereits fünf Mahlgänge besaß, außerdem noch eine Schmiedemühle. Zum ersten Mal werden auch eine Zehn-PS-Dampfmaschine und ein Maschinenhaus erwähnt.

Karl Ludwig Eder war der Müller, der am längsten von allen früheren Besitzern die Mühle bewirtschaftete. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts führte er 75-jährig noch die teilweise Elektrifizierung der Mühle durch. Er starb 1957. Seine dritte Ehefrau und deren Sohn Karl hielten den Mühlenbetrieb aufrecht.

Doch durch die Verlegung des Leimbachs vor 80 Jahren reichte die Kraft des Wassers im Mühlgraben nicht mehr aus, die Mühle in Betrieb zu halten. Es gab zudem Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Getreide.

Mitte 1970 wurde der Betrieb ganz eingestellt. 1972 wurde dann mit dem Abriss der Stegmühle zu Brühl begonnen.