Jede Inszenierung ist besonders

Brühl. Das tiefe, kehlige Knurren in ihrer Stimme macht sie einzigartig: Wer sich die Hemshofschachtel ohne Marie-Louise Mott und ihre schauspielerischen Marotten vorstellen wollte, wäre gezwungen, mit den Schultern zu zucken. Diese Frau macht jede Inszenierung zu etwas ganz Besonderem! Mit der neuen Produktion "Zaggisch un ned dabbisch" verhält es sich wie mit den bisherigen Schwänken aus dem Hause Hemshofschachtel: Sie machen einfach Spaß!

Die Festhalle war daher erwartungsgemäß bis auf den letzten Winkel gefüllt, die Vorfreude auf das Stück war mit Händen greifbar. Schließlich trägt der Pälzer Dialekt die Seele der Menschen, und so konnten die Akteure das Stück aus der Feder von Rudy Kupferschmitt plappernd und kalauernd auf die Bühne bringen, ohne dass auch nur ein Auge trocken geblieben wäre.

Worüber man sich so herrlich amüsieren konnte? Natürlich über die zwischenmenschlichen Begegnungen, über Gier und Liebe und über die Findigkeit alias Bauernschläue so mancher Zeitgenossen. "Mudder, du wesch doch, a warme Hand gibt besser als a kalte", eröffnete da Sohn Kurt alias Michael Knaak die Szenerie. Was er wohl im Schilde führte? Das Publikum wusste es längst: Seine Ehe mit Anne-Rose (flott: Andrea Blank) zu retten. Denn die Angetraute erträumte sich höhere Sphären - finanziell betrachtet. Und natürlich auch sexuell-emotional, denn ihr Freund, der Krankenkassengutachter Roman Windisch (ein beeindruckender Jürgen Stahl), kann nicht nur perfekt verführen, sondern auch perfekt inszenieren. So verbirgt sich dessen Sehnsucht nach Wohlstand hinter einer feisten Fassade der Leidenschaft.

"Wo de Bartl de Moscht holt"

Wer denn da nun das Opfer sein wird? Sicherlich nicht Wilma Schreiner, die dank ihrer Enkelin schnell Wind davon bekam, dass die "warme Hand" ihr Häuschen dem Sohn übergeben soll. Dieser wiederum hatte es seiner Frau versprochen, dass auf diese Weise endlich Geld ins Portemonnaie fließen wird. Und diese wiederum hatte in einer leidenschaftlichen Umarmung ihrem Geliebten das El Dorado prophezeit. "Mich kriegt ihr ned aus dem Haus raus", wahrsagte hingegen die Mutter und schwor schnell, dass sie allen zeigen will, "wo de Bartl de Moscht holt."

Von dieser Minute an hatten alle Spaß in einer Geschichte der Verwechslungen und Wirrungen: Das Publikum kam aus dem Klatschen und Lachen schier nicht heraus und selbst die Akteure schienen von ihrem neuen Sujet derart fasziniert, dass sie das Spiel mit allen Sinnen lebten. "Ich bin doch ned dabbisch" war Motto der Seniorin geworden, die dank "Goggel" alias Google und schauspielerischem Talent dem guten Mann von der Krankenkasse genau das vorspielte, das er sehen wollte. Denn wenn sie zum Pflegefall werden sollte, kann sie eingewiesen werden und dann wird das Haus schnell frei zum Verkauf.

Doch der "Halsabschneider" hatte eben nicht mit der Cleverness der Seniorin gerechnet und so konnten die Gäste der Vorstellung nicht nur über eine Umkehrung des Opfer-Prinzips staunen, sondern auch über eine sehr kreative Lösung des Problems.

Eine prima Chefin

"Herrlich" schwor Helga Beck aus Brühl, die der Hemshofschachtel gerne treu ist. "Schon drei Mal war ich in Vorstellungen", erzählte sie, "die Chefin ist einfach prima, die schmeißt den ganzen Laden. Und auch das neue Stück gefällt mir gut." Ein Urteil, das auch Erika Goldmann teilte. Die Schwetzingerin hatte sich in der Vergangenheit sogar die Originalbühne in Ludwigshafen angeschaut, findet die Atmosphäre in Brühl allerdings besser. Doch egal wo, die Hemshofschachtel punkte einfach mit dem Dialekt und der gekonnten Schauspielerei.

Für Ulrich und Silvia Berlinghof aus Brühl kam der neu eingeführte Kartenvorverkauf im Internet genau richtig, um sich endlich einmal wieder mit der Hemshofschachtel zu amüsieren. "Wir sind beide berufstätig, da ist es online einfacher, Karten zu bestellen, als sie persönlich an der Rathauspforte abzuholen."