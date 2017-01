„Jetzt habe ich den Trick endlich raus“

Brühl. "Bist du traurig gewesen, als du erfahren hast, dass du nicht mehr gehen kannst", fragt die neunjährige Noemi. "Natürlich war es ein Schock für mich", bekennt Rudi Bamberger, Behindertenbeauftragter der Gemeinde, der nach einer Erkrankung seit inzwischen einem Jahrzehnt im Rollstuhl sitzt. "Aber meine Kinder - sie waren damals zehn und zwölf Jahre alt - haben mir viel Kraft und Motivation gegeben, nicht einfach dazusitzen und zu weinen. Mir war schnell klar: Du musst es schaffen!"

Doch so ganz kommt die Bedeutung dieser Aussage nicht bei den Jungen und Mädchen an, die am Ferienprogramm im Sonnenscheinhort teilnehmen. Viel zu unbekümmert erzählen sie von Nachbarn und Verwandten, die auch gehbehindert sind. Und so manches Kind hat selbst schon Erfahrungen gesammelt, als es nach einem kleineren Unfall eine Zeit lang nicht mehr ohne Krücken laufen konnte.

Aber wie ist es möglich, dass auch Bamberger nicht laufen kann, aber als DLRG-Vorsitzer im Schwimmbad schwimmt, lautet eine weitere Frage. "Vieles, was ich mit den Beinen nicht mehr machen kann, gleiche ich über die Arme und den Oberkörper aus", erklärt der Behindertenbeauftragte der Gemeinde, "das merkt man ja auch, wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin".

Fast wirkt es, als wäre es für die 25 Jungen und Mädchen ein Stück Normalität, dass manche Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Doch als Bamberger den Kindern Beinprothesen in die Hand gibt, sagt die elfjährige Lavinia: "Da bekomme ich eine Gänsehaut - das ist ganz schlimm, wenn man so etwas braucht!"

Kindliche Neugierde siegt

Der zwei Jahre jüngere Tarek hingegen unterzieht das Kniegelenk der einen Prothese ohne jede Berührungsangst einer genauen technischen Untersuchung. Und auch die anderen Kinder des Ferienprogramms zeigen sich eher neugierig als betroffen. "Das stinkt nach Chemie", urteilt Fabian, nachdem er die Nase tief in die Beinprothese gesteckt hat.

Doch dann kommt der Höhepunkt des Besuchs von Bamberger. Er hat mehrere Kinderrollstühle und einen für Erwachsene mitgebracht. Und er hat einen Parcours mit vier Hindernissen des Alltags im Foyer des Schillerschul-Pavillons aufgebaut. Diese vielseitige Teststrecke dürfen die Kinder nach dem Gespräch mit Bamberger im Eigenversuch erobern.

"Das ist gar nicht so schwer", urteilt der siebenjährige Florian, der den Parcours mit einer Plüscheule im Schoß absolviert hat. "Natürlich nicht - ich habe dich ja auch fast die ganze Zeit geschoben", wirft Noemi ein, die zuvor ihre Erfahrungen auf der kurzen Strecke sammeln durfte. Für sie war es am schwierigsten, die beiden Stufen der einen Rampe zu überwinden. "Da hatte ich wirklich Angst, ich könnte nach hinten fallen", sagt die Neunjährige. Dabei sind die beiden Stufen jeweils nur drei Zentimeter hoch. "Aber mit jedem der drei Durchläufe klappte es besser", sagt sie.

Mit Spaß bei der Sache

Derweil kurven die übrigen Kinder unter Anleitung von Bamberger über den Parcours. Sie sind konzentriert. "Vorsicht!", "Stop!" und "Langsam!", wird ausgerufen. Aber die Kinder jauchzen auch begeistert auf, wenn sie ein Hindernis gemeinstert haben. "Jetzt habe ich den Trick endlich raus", freut sich Noemi, als sie zum dritten Mal über die Wippe fährt, "man muss sich beim Drauffahren einfach weit nach hinten lehnen", erklärt sie lachend.

Darf man denn überhaupt Spaß haben, wenn man einen Rollstuhl ausprobiert? "Na klar", urteilt Bamberger, "so baut man am besten Berührungsängste ab!"