Jubiläumsjahr hält noch viele Aufgaben bereit

Dank der kontinuierlichen Unterstützung aus Brühl konnte in der Partnergemeinde Dourtenga ein gut funktionierendes Schulwesen aufgebaut werden, denn nach wie vor ist auch im westafrikanischen Burkina Faso Bildung die beste Hilfe zur Selbsthilfe.

Brühl. "Wir können stolz sein auf das bisher gemeinsam Erreichte", erklärt Bürgermeister Dr. Ralf Göck zu den Entwicklungen in der westafrikanischen Partnergemeinde Dourtenga. Er nimmt mit dieser Einschätzung auch Bezug auf den Jahresbericht, den die Vorsitzende des Förderkreises Dourtenga, Renate Dvorak, vorgelegt hat. Doch der Brühler Rathauschef möchte sich auch selbst ein Bild von den Entwicklungen in Burkina Faso machen. Deshalb reist er Ende Januar zusammen mit dem zweiten Förderkreis-Vorsitzenden, Klaus Krebaum, und Lothar Ertl in die Brühler Partnergemeinde.

Das Trio erwartet dort sicherlich eine ebenso herzliche Begegnung, wie Krebaum es vor einem Jahr erlebt hat: "Überall, wo wir durch die Dörfer gekommen sind, war die Stimmung herzlich und die Freude darüber, einen Freund aus Brühl begrüßen zu dürfen, deutlich sichtbar". Und in dieser Atmosphäre möchte die Brühler Delegation in gut einem Monat zusammen mit der neuen Ortsführung dort auch den Reigen der Feiern für das 20. Jubiläum dieser Partnerschaft eröffnen.

Im Sommer wurden in Dourtenga ein neuer Gemeinderat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Charles Salouka ist nun Armand Abga. Ihm beigeordnet ist Boureima Bounga, "den wir gut kennen, da er seit Jahren zuverlässig für die Auswahl und Verwaltung der Patenkinder in Dourtenga verantwortlich ist", erklärt Dvorak.

Die Gemeinde Dourtenga zählt rund 9500 Einwohner und besteht aus zwölf Dörfern und drei kleinen Weilern. Das größte Dorf, das der Verbandsgemeinde den Namen gegeben hat, ist Wohnort für rund 3300 Menschen, das kleinste, Youmtenga, zählt gerade einmal knapp über 60 Menschen. Vorherrschend sind traditionelle Rundbauten aus Lehmziegeln mit Strohdächern, die kreisförmig angeordnet und durch Mauern verbunden sind. Seit 1997 ist Dourtenga durch eine Partnerschaft mit Brühl verbunden.

Zuverlässiger Partner

Der direkte Partner des Förderkreises Dourtenga, das Comité de Jumelage, bleibt, vom politischen Wechsel unberührt, unter der Leitung seines Präsidenten Felix Daogo Segda, "unseres wichtigsten und über Jahre zuverlässigen Partners", so die Vorsitzende des Brühler Förderkreises.

Und diese Beständigkeit ist auch gut, denn für das Jubiläumsjahr sind bereits viele Projekte geplant und zur Mitfinanzierung sowohl beim Bundesministerium für Zusammenarbeit als auch beim Land Baden-Württemberg eingereicht.

"Geplant ist die Errichtung eines Grundschulkomplexes ,ecole sud' im abgelegenen Süden der Gemeinde mit drei Klassenräumen, Brunnen, Toiletten, Lager- und Büroraum", stellt Dvorak eine kommende Aufgabe vor. Ein überdachter Aufenthaltsbereich für Mütter, die ihre Babys auch im Projekt "unterernährte Kinder" zur Untersuchung in die Sanitätsstation in Kobré bringen, sei im Bau. Für einen weiteren Brunnen mit Latrinen und Lagerraum bei einer Grundschule im Norden der Gemeinde im Ortsteil Pissiribouli habe der Förderkreis eine Mitfinanzierung des Landes beantragt.

"Nur dank der großen Unterstützung aus der Brühler Bevölkerung ist es möglich, unseren Eigenanteil dazu aufzubringen", hebt Dvorak im Jahresbericht hervor.

Lob für die Schulkinder

Unterstützt wird diese Arbeit des Förderkreises immer wieder auch durch Spenden von Brühler Schulen. "Es ist großartig zu sehen, wie bereits Kinder bei uns wissen, dass in vielen Regionen der Welt Kinder leben, die keinen Zugang zu Schulbildung haben", betont Dvorak, "die Brühler Kinder helfen so mit, die Lebenssituation dort zu verbessern, wo andere unter erschwerten Bedingungen heranwachsen".

Die Gemeinde Brühl finanzierte zudem mit 10 000 Euro den Bau eines Brunnens beim Kindergarten in Katoulbéré. Die Kinderbetreuungseinrichtung war bereits 2015 eingeweiht worden.

Neben diesen Projekten könne dank großzügiger Spenden und der Übernahme von Schulpatenschaften seit Jahren permanent geholfen werden. Der Förderkreis kauft unter anderem Medikamente, zahlt den Lohn von Kindergärtnerinnen in vier Einrichtungen, allein das sind jährlich rund 3500 Euro, und trägt die Betriebskosten für die Nähstube, in der junge Frauen zu Schneiderinnen ausgebildet werden.

Afrika-Tage bei der Villa Meixner

Und Bürgermeister Göck freut sich, dass "in unserer westafrikanischen Partnergemeinde in dem auch von uns geförderten Gymnasium immer mehr Schüler auf das Abitur vorbereitet werden".

In Brühl soll der runde Geburtstag unter anderem am Wochenende, 16. und 17. September, mit zwei Afrika-Tagen bei der Villa Meixner gemeinsam mit der Bevölkerung gefeiert werden.