Jugendliche setzen farbige Akzente

Brühl. Am Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags wird der deutsch-französische Tag gefeiert - in der Bundesrepublik eher unauffällig, in der Grande Nation engagierter. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle unterzeichneten am 22. Januar 1963 in Paris den Freundschaftsvertrag der beiden Länder.

1977 ratifizierten der damalige Brühler Bürgermeister Gerhard Stratthaus und sein Amtskollege Olivier d'Ormesson aus der Marnegemeinde Ormesson einen Freundschaftsvertrag auf lokaler Ebene - die Jumelage zwischen den beiden Orten begeht damit 2017 den 40. Geburtstag.

Und das soll groß gefeiert werden. In der französischen Partnergemeinde geht es schon am Dienstag, 24. Januar, mit einem festlichen Empfang los. Dabei wird auch die Ausstellung mit Werken von Brühler und Ormessoner Schülern eröffnet. Die Jugendlichen hatten Bilder zum Thema "Dessine-moi ta ville de demain - Zeichne mir Deine Stadt von morgen" geschaffen.

"Fröhlich nach vorne blicken"

Gestern besprachen nun Martin Jendritzki, Leiter der Marion-Dönhoff-Realschule, und Lehrerin Julia von Conrady gemeinsam mit dem im Rathaus für die Partnerschaften zuständigen Mitarbeiter, Jochen Ungerer, und dem langjährigen Motor der Begegnungen, Helmut Mehrer, die letzten Details für diese Vernissage. Die Präsentation soll später im Jahr auch in Brühl gezeigt werden. "Sie macht sehr farbenfroh und mit jugendlichem Charme deutlich, dass man bei einem Jubiläum nicht nur rückwärts, sondern auch fröhlich nach vorne blicken sollte", so Ungerer im Gespräch. Drei Jahrgänge der Realschule und Jugendliche der Schillerschule hatten Beiträge für die Präsentation geschaffen. Pfiffig wurde der Weltraum als Zuhause dargestellt, bekannte Gebäude der beiden Orte erhielten poppige Fassaden und neue Wohnkonzepte wurden erdacht. "Es ist spannend und macht Spaß, sich die Arbeiten anzuschauen", lobt Mehrer die Qualität der Bilder.

Das Quartett nutzte das Treffen in der Schule auch, um auch die weiteren Aktivitäten im Jubiläumsjahr zu besprechen. Im Mai 1977 fand nämlich auch der erste Schüleraustausch statt - deshalb stehen die jungen Einwohner beider Gemeinden auch diesmal im Rampenlicht.

"Erst hier, dann dort"

So findet in der Osterzeit die nächste Schülerbegegnung statt. Diesmal werden, weil die Ferien in beiden Ländern optimal liegen, die Schüler zunächst nach Brühl kommen und sich direkt zu Beginn beim Aufenthalt im Jugendhaus in Mönchzell richtig kennenzulernen. Mit einem facettenreichen Programm und viel Zeit in den Familien sowie in der Schule sollen die jungen Franzosen die Gemeinde und die Region erfahren. Dann geht es nach einer Woche zusammen mit den Eltern nach Verdun, das auf halber Strecke nach Ormesson liegt, wo nach einem Programm die Schüler vom Brühler Bus in den der französischen Eltern umsteigen, um die nächste Woche gemeinsam in Ormesson zu verbringen. "Solche Begegnungen bringen den Jugendlichen unheimlich viel", betont Julia von Conrady, die zusammen mit ihrem Kollegen von der Schillerschule Patrick Jakob die Betreuung der Schüler vor Ort übernimmt.

Aber nicht nur die Jugendlichen dürfen sich über eine spannende Begegnung freuen. Im Juni bringen vier Busse die Brühler Teilnehmer der offiziellen Jubiläumsfeiern nach Ormesson. "Das wird eine Riesensache", freut sich Ungerer schon jetzt.