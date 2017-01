Kunstvolle Unterhaltung ist garantiert

Brühl. Prallvoll präsentiert sich der Kleinkunst-Kalender der Gemeinde schon in der ersten Hälfte des noch jungen Jahres. Klangvolle Namen sorgen dafür, dass nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ordentlich in Festhalle und Villa Meixner aufgetischt wird.

Den Auftakt macht Tobias Mann, der am Donnerstag, 26. Januar, um 20 Uhr in der Festhalle sein aktuelles Jubiläumsprogramm "Das Beste aus zehn Jahren Tobias Mann" präsentieren will. Dabei möchte der auch aus dem Fernsehen bekannte Kabarettist zeigen, dass die Inhalte seiner bisherigen Programme immer noch aktuell, immer noch brisant und vor allem immer noch witzig sind. Frisch aufpoliert und selbstverständlich mit neuen Nummern zum aktuellen Tagesgeschehen garniert.

Szenen einer Ehe - und das auch noch mit Musik: Das gibt es am Donnerstag,16. Februar, ab 20 Uhr in der Villa Meixner. Peter und Gabriele Grabinger erzählen in ihrem Musikkabarettprogramm vergnügliche Episoden aus 40 gemeinsamen Jahren - "Kinder, Küche und ein Mann am Klavier - ein (un)mögliches Eheleben".

Übermutter des Kabaretts

Sie ist die bajuwarische Übermutter des Kabaretts. Seit 1981 ist Lisa Fitz wesentlich an der Entwicklung des deutschen Kabaretts beteiligt, präsentierte als erste Frau in Deutschland Soloprogramme mit eigenen Texten. Die Fitz hat auch in der Hufeisengemeinde schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie zu den ganz Großen des deutschen Kabaretts gehört. Und das will sie am Donnerstag, 16. März, um 20 Uhr erneut in der Festhalle schaffen. Dabei präsentiert sie ihr aktuelles Programm mit dem "sportlichen" Titel "Weltmeisterinnen - gewonnen wird im Kopf".

Er gilt als Bluesdenker am Piano, feinsinnige Ausnahmeerscheinung und Philosoph unter den Kabarettisten: Arnim Töpel wird geschätzt für sprachliche Eleganz und musikalische Klasse. Seit 1999 steht er beruflich auf der Bühne - immer auch in Brühl. Am Donnerstag, 6. April, heißt es um 20 Uhr in der Villa Meixner: "Nur für kurze Zeit - alles gloffe?"

Auch Franz-Josef Feimer wird als Meister des geschliffenen Wortes und der schwarz-weißen Tasten bezeichnet. Und auch er gehört zu den gerngesehenen Stammgästen in Brühl. Das soll auch am Donnerstag, 27. April, und Freitag, 28. April, jeweils um 20 Uhr in der Villa Meixner so sein. Und deshalb geht es mit seinem Pianokabarett "Zwischen den Saiten" quer durchs pralle Menschenleben - mit allen Tiefen und Untiefen.

Besonderes Pfälzer Erlebnis

Als "de Weeschwie'sch-Män" wird Christian Habekost am Donnerstag, 30. März, um 20 Uhr noch einmal alleine die Bühne der Festhalle stürmen. Für Donnerstag, 1. Juni, ab 19 Uhr hat er sich für seinen Auftritt in der und um die Villa Meixner mit Ehefrau Britta Verstärkung mitgebracht. Beide lesen aus ihrem neuen Roman "Elwenfels2" und wollen den Abend zusammen mit einer Weinverkostung zu einem ganz besonderen Pfälzer Erlebnis machen.

"Nur die besten dürfen rein" - nach diesem Motto haben Evas Schwestern, alias Christine Laqua, Anne Malsam und Elena Spitzner, die Titel aus neun Jahren gemeinsamer Bühnenpräsenz ausgesucht, die ihnen besonders am Herz liegen. Dieses Best-of-Programm packen sie am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr in der Festhalle in einen außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Geschenkkorb fürs Publikum