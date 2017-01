Lange Leitung bei der Telekom

Brühl-Rohrhof. Eduard Gaber kann nur den Kopf schütteln, wenn er Werbung der Telekom im Fernsehen oder in der Zeitung sieht. Da wird das Bild eines modernen Dienstleisters mit fortschrittlicher Technik vermittelt. "Überall stellen sich Bürgermeister und Oberbürgermeister freundlich als Werbepartner zur Verfügung, wenn die Telekom ihre Spatenstiche für das angeblich so tolle Glasfasernetz macht. Wenn dann aber nichts so funktioniert, wie es versprochen wurde, dann ist keiner da", hatte Gaber uns noch im alten Jahr geschrieben und seinen Fall im Haus in Rohrhof geschildert.

Bei Gabers war ja von Anfang an der Wurm drin. Wir hatten im August 2013 bereits über die Familie berichtet, die eineinhalb Jahre auf die Freischaltung ihres Glasfaseranschlusses warten musste und zwischendurch sogar ganz ohne Telefon und Internet ausharren musste, weil die Telekom die selbst vereinbarten Termine nicht eingehalten hat und es technische Probleme gab.

Danach lief es dann eine ganze Weile recht gut. Aber seit dem Herbst kommt bei Gabers nur noch ein Bruchteil der versprochenen Leistung von 200 MBit an. "Manchmal sind es gerade mal 30 MBit, vor allem abends, wenn im Wohngebiet viele Verbraucher das Netz nutzen", vermutet er. "Morgens sind es schon mal 180 MBit, aber 200 MBit erreichen wir quasi nie." Aber natürlich wird der volle Preis abgerufen. Bei Gabers sind das monatlich 95 Euro, weil sie mehrere Zusatzangebote gebucht haben.

Krude Tipps von der Hotline

Beschwerden bei der Telekom sind mühsam und fruchten eigentlich erst, seit Gaber einen direkten Mail-Kontakt mit einer Dame aus der Geschäftsführung herstellen konnte. Aber die Erlebnisse mit den Technikern, die sich dann gemeldet haben, sprechen halt leider auch nicht dafür, dass es sich bei der Telekom um einen seriösen und modernen Dienstleister handeln soll. "Höhepunkt war der Anruf eines Technikers. Der wollte meiner Frau ernsthaft erklären, dass die Zahl der Lampen, die man im Haus einschalte, sich direkt auf die durchs Glasfasernetz kommende MB-Menge auswirke. Wir sollten also wohl künftig im Dunkeln am Computer oder Fernseher sitzen, damit das HD-Bild nicht mehr ruckelt." Da hatte er allerdings nicht damit gerechnet, dass Gabers sich technisch gut auskennen.

Nach einer weiteren Beschwerderunde per Mail wurde dann mitgeteilt, man solle an einem Montag zwischen 16 und 19 Uhr zu Hause sein, weil ein Techniker komme. Gabers waren da, aber ein Techniker kam nicht. Dafür rief tags drauf eine Dame vom Call-Center der Telekom an, die davon sprach, dass der Techniker, der tags zuvor bei ihnen gewesen sei, leider nichts habe finden können und deshalb ein Spezialist geschickt werde. Als Gabers dann sagten, dass gar niemand bei ihnen war, war die Dame perplex. Dann müsse sie erst nachfragen, sie melde sich wieder. Auch diese Meldung blieb aus. Und wieder beschwerten sich Gabers, diesmal mit Durchschlag an die Schwetzinger Zeitung. Für einen solchen Umgang mit einem Kunden hat sich die Telekom inzwischen auch entschuldigt.

Endlich kommt ein Techniker

Und seit wir unsere Anfrage an die Pressestelle der Telekom gerichtet haben, kommt die Sache in Schwung. So war inzwischen ein Techniker bei Gabers, der nur alles durchgemessen hat. Er hat den Verteilerkasten geprüft, der fehlerfrei arbeite. Auch das Herunterladen von Streams direkt hinterm Router des Kunden habe funktioniert. Als mögliche Fehlerquelle machte der Techniker vier Powerline Adapter aus, die über das kundeneigene Stromnetz nur noch Datenmengen von 30 bis 70 MBit transportieren. Bei solchen LAN-Ersatzlösungen komme es immer auf Bedingungen wie das vorhandene Stromnetz oder Umstände wie Stahlbetondecken an. Warum aber hat es dann eine Zeit lang problemlos funktioniert? Die Telekom hat dem Kunden jetzt empfohlen, eine LAN-Verkabelung anzuwenden, und ließ ihm zum Test auch ein Netzwerkkabel da. Und in der Tat kamen seit dem Technikerbesuch die Störungen nicht mehr vor. Eduard Gaber wird die Sache im Auge behalten und ist jetzt froh, dass sein HD-Bild nicht mehr ruckelt und er wieder schneller surfen kann.