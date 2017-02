„Manche fahren fast bis ins Schulhaus“

Brühl. "Das ist dann wohl der Vorführeffekt", sagt die kommissarische Leiterin der Jahnschule, Juliane Groß, und schaut kurz vor Unterrichtsbeginn auf die Straßen rund um ihr Schulgebäude. Zusammen mit dem Kollegium, einigen Schülern und dem Elternbeirat hatte sie gestern eine Verkehrsaktion gestartet. "Vor der ersten Stunde ist die Situation mit den Autos hier normal absolut chaotisch", bilanziert sie. Gestern hingegen hielten vergleichsweise wenige Autos direkt vor der Schule, um die Kinder abzusetzen. Offensichtlich sorgt die auffällige Demonstration dafür, dass ausnahmsweise die Autos einige Meter vor oder hinter der Schule halten.

"Wir haben ja schon vor einem Jahr einen Brief an die Eltern geschickt und darum gebeten, nicht mehr direkt die Straße vor der Schule zuzustellen", sagt Elternbeiratsvorsitzende Daniela Scherz im Gespräch mit unserer Zeitung. Das habe zwar schon ein wenig für Nachdenken gesorgt, ein dauerhaftes Umdenken hingegen sei nicht festzustellen gewesen.

Bisher vergebener Appell

Trotz des Appells sei weiterhin auf dem Gehweg direkt vor dem Schulhoftor gehalten worden, der Zebrastreifen sei mit Autos von Eltern zugestellt worden, es sei sogar kurzzeitig in zweiter Reihe geparkt worden, sagen Groß und Scherz. Und so habe man beschlossen nach dem Vorbild anderer Grundschulen, etwa der in Nußloch, folgend, eine Verkehrsaktion zu organisieren. Und so standen gestern Kinder in Warnwesten, mit gelben Luftballons, mit Hinweisschildern und Transparenten in der Jahn- und der Kirchenstraße, um die Eltern ihrer Mitschüler darauf hinzuweisen, welche Gefahren durch den Bringdienst zur Schule bestehen und welche Vorteile es den Kindern bietet, zu Fuß zur Schule zu gehen.

Mit Freunden quatschen

Die achtjährige Lina zum Beispiel sagt, nur manchmal von den Eltern im Auto zur Schule gebracht zu werden. "Normal gehe ich den Weg mit meinen Freundinnen", sagt sie, "dann können wir vor dem Unterricht noch etwas quatschen - das macht Spaß".

Und Schulleiterin Groß sieht neben dem Spaßfaktor auch durchaus einen pädagogischen Sinn darin, die Kinder nicht vor dem Schulhaus abzuliefern. "Es stärkt doch auch das Selbstbewusstsein der Kinder, wenn die Eltern ihnen zutrauen, den Schulweg alleine beziehungsweise in Gruppen mit Freunden und Klassenkameraden zu gehen."

Natürlich verstehe sie, dass einigen wenigen Eltern der Schulweg ihrer Sprösslinge zu weit sei. Doch auch da hat sie einen Tipp: Die Kinder einfach eine Straße vor der Schule absetzen. Das ermögliche den Jungen und Mädchen das sozialer Erlebnis des Schulwegs und sorge am Verkehrsnadelöhr rund um die Schule für Entlastung. Insgesamt gehen gut 180 Kinder auf die Jahnschule - würden die alle gebracht werden, wäre das komplette Verkehrschaos vorprogrammiert, so Groß.

Das Problem sei zudem, dass die Eltern sich nicht wirklich Zeit nehmen können, die Kinder entspannt zur Schule zu bringen. Dann würde viel zu schnell auf dem Weg zur Arbeit hingefahren und irgendwie gehalten - meist ohne Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer. "Es stresst die Eltern doch auch, die Kinder noch schnell vor Dienstantritt herumzukutschieren", sagt sie.

Situation ist behördlich bekannt

Den Vorteilen, ein Stück zu Fuß zu gehen, stünden demnach keine wirklichen Nachteile gegenüber, lautet das Urteil von Schulleiterin und Elternbeiratsvorsitzender.

Und dass sich die Autofahrer-Eltern dieser Problematik durchaus bewusst sind, zeigte sich gestern. Kaum ein Wagen hielt - wie sonst üblich - direkt vor der Schule. Manche beschleunigten sogar noch, um schnell aus der ungewohnten Situation herauszukommen.

Polizeihauptkommissar Alfred Bauer, Leiter des örtlichen Postens, und Matthias Sommer vom Ordnungsamt sind sich der manchmal schwierigen Situation bewusst. Es werde auch regelmäßig wegen Falschparkens kontrolliert, doch letztlich verhielten sich die Eltern zwar gedankenlos, aber regelkonform. Lediglich die Autofahrer, die direkt vor oder auf dem Zebrastreifen hielten, begingen eine Ordnungswidrigkeit, bilanzieren sie.

Damit die Aktion, die noch einmal wiederholt werden soll, keine Eintagsfliege bleibt, sollen dauerhaft lebensgroße Holzfiguren auf die Problematik kleiner Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen.

War die gestrige Aktion also dauerhaft ein Erfolg? "Ja", sagt Groß mit Nachdruck. Das heute andere Verhalten im Vergleich zu ganz normalen Tagen zeige, dass die Eltern wohl zum Nachdenken gekommen seien.