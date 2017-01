Morgens um sieben geht’s rasant zu

In der Schwetzinger Straße ist es einfacher für Autofahrer, ein höheres Tempo zu fahren, doch in der Verlängerung, der engen Ketscher Straße, wurde bei Dauermessungen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 Kilometern pro Stunde ermittelt.

Brühl. Vor einiger Zeit hatten sich Leser unserer Zeitung beschwert, dass in der Schwetzinger und Ketscher Straße insbesondere in den Nachtstunden die Autofahrer das Tempolimit nicht einhalten würden. "Diese Beschwerden haben wir zum Anlass genommen, eine längere Rund-um-die-Uhr-Messung vorzunehmen", erklärt Bürgermeister Dr. Ralf Göck.

Einen Monat lang wurden die Geschwindigkeiten aller Autos gemessen, die beim Parkplatz gegenüber der Görngasse vorbeigefahren sind. Und nachdem es Hinweise aus der Bevölkerung gab, dass dort der falsche Ort für die Messung wäre, wurde die Messanlage noch einmal für einen Monat auf Höhe der Neugasse installiert.

Göck: Auch nachts eher unauffällig

"Und die Ergebnisse dieser Dauermessungen fielen insgesamt eher unauffällig aus", erklärt der Rathauschef auf unsere Nachfrage. Am ersten Messpunkt wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 41 Kilometern in der Stunde festgestellt, beim zweiten lag sie bei Tempo 42. Zugelassen ist in der Durchgangsstraße eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Aussagekräftiger als die Durchschnittsgeschwindigkeit ist in der Tempostatistik der V-85-Wert. Wenn eine Geschwindigkeitsmessung vorgenommen wird, erhält man eine große Zahl von Messwerten - oft mehrere tausend. Aus diesen umfangreichen Daten muss nun eine griffige Zahl ermittelt werden, um das Geschwindigkeitsniveau zu beurteilen.

Dazu ist eben diese 85-Prozent-Geschwindigkeit einer Straße aufschlussreich und soll das tatsächliche Fahrverhalten am besten wiedergeben. Diese Kennzahl wird von Verkehrsingenieuren als die Geschwindigkeit genannt, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrer eingehalten und von 15 Prozent überschritten wird. Man lässt damit die sehr schnellen Fahrer außer Betracht und hat einen gut nutzbaren Indikator. Die 85-Prozent-Geschwindigkeit einer Straße sollte unterhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegen. Falls nicht, wird das Tempolimit von mehr als jedem siebten Fahrer überschritten.

Beim ersten Messpunkt in der Ketscher Straße liegt dieser Wert für alle Autofahrer bei Tempo 48, bei der zweiten Messstelle auf Höhe der Neugasse bei 49. Und bis auf eine Ausnahme wird das Tempolimit von 50 bei diesem Wert auch nach Uhrzeiten aufgeschlüsselt im Großen und Ganzen eingehalten, wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck mit Blick auf die Statistik erklärt.

Selbst in den Nachtstunden und den frühen Morgenstunden liege der 85-Prozent-Wert bei einer Geschwindigkeit von 50 bis 52 Kilometern in der Stunde. Von einer gefährlichen Situation sprechen Verkehrsingenieure allerdings erst, wenn der Wert die zulässige Höchstgeschwindigkeit um einen Wert von fünf überschreitet.

Negativrekord bei Tempo 109

Und das macht er in der Ketscher und der Schwetzinger Straße laut Messungen nur zu einer Uhrzeit, aber dann deutlich, nämlich in der Zeit rund um 7 Uhr - dann liegt die 85-Prozent-Grenze tatsächlich bei Tempo 59. Das ist umso unerfreulicher, weil dann auch viele Schüler bereits unterwegs und damit besonders gefährdet sind.

Und genau aus diesem Grund möchte sich der Bürgermeister auch noch einmal an den Rhein-Neckar-Kreis wenden, der auf dieser Landesstraße für Geschwindigkeitskontrollen zuständig ist.

Ein Wert sorgt bei Göck allerdings für entsetztes Kopfschütteln: Die höchste insgesamt gemessene Geschwindigkeit. Demnach war ein Raser mit Tempo 109 unterwegs - "mir ist schleierhaft, wie man da so schnell fahren kann".

Im Heidelberger Landratsamt wird die zweimonatige Messreihe als Bestätigung der bisherigen Einschätzungen gewertet. "Dort ist die Fahrbahn letztlich so schmal, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit insgesamt recht niedrig liegt", sagt Pressesprecherin Silke Hartmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Zudem sorgten die Kreisverkehrsplätze an den beiden Ortseingängen für eine entsprechende Drosselung des Tempos.

Kreis macht ein Angebot

Gleichwohl macht der Kreis der Gemeinde das Angebot, sich die Situation bei der Verkehrstagefahrt mit Experten aller zuständigen Behörden vor Ort noch einmal genau anzuschauen.

"Doch für uns ergeben sich durch die Messergebnisse keine Anhaltspunkte für eine besonders gefährliche Verkehrslage", schließt man in der Kreisverwaltung die erste Interpretation der Daten ab.