Nina Kruser verstärkt das Team

Im Sommerferienkurs "Hund - Katze - Maus" konnten sich die Kinder an Ytong-Steinen als Bildhauer erproben. Für die kommende Saison hat die Jugendkunstschule um Leiterin Andrea Tewes erneut viele kreative Angebote in petto.

Brühl. Die Fantasie beginnt dort, wo das Bekannte aufhört. Fantasie weckt die Lust des Kindes, etwas Neues zu entdecken und zu schaffen. Sie fördert die Kreativität und macht erfinderisch. Und genau da setzt auch das Programm der Jugendkunstschule Brühl an. Diese Einrichtung der Gemeinde feierte vor wenigen Wochen Geburtstag - seit einem Vierteljahrhundert gibt es sie in der Hufeisengemeinde. Und das, was die Kinder über die Jahre dort geschaffen haben, begeistert viele Menschen, die zu den jeweiligen Abschlussveranstaltungen nach einem Projekt kommen.

"Wir wollen uns aber nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen", sagt Jochen Ungerer, im Rathaus für die Kulturarbeit zuständig, "im Gegenteil: Diese Erfolge spornen uns noch an, die kreative Arbeit mit den Kindern auszubauen".

Seit 25 Jahren erfolgreich

Programm der Jugendkunstschule Das Angebot der Jugendkunstschule richtet sich an für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Das erste Ferienprojekt der Jugendkunstschule im Frühjahr steht vom 10. bis 13. April unter dem Titel "Experimentierfeld Papierschöpfen". Vom 19. bis 20. April gibt es zudem einen Schnupperworkshop "Malerei". Zu Pfingsten heißt es vom 6. bis 9. Juni: Alles in Farbe. Die Anmeldung ist ab sofort an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, möglich. Da die Anzahl der Plätze in jedem Projekt begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Alle Veranstaltungen finden im Mehrzweckraum am Hallenbad statt.

1991 wurde in den Fasnachtsferien der erste kreative Kurs - damals noch in Zusammenarbeit mit der Kunstschule Rhein-Neckar in Mannheim - angeboten. Mit der Diplompädagogin Gabriele Wernz fand die Gemeindeverwaltung schon kurze Zeit später die ideale Leiterin für das neue Brühler Kulturangebot und in der Folgezeit gab es jährlich drei bis vier Projekte in den kleinen Ferien, an denen durchschnittlich jeweils 20 Kinder beteiligt waren. Allerdings fanden die Projekte noch immer unter dem organisatorischen Dach der Freien Kunstschule Rhein-Neckar statt.

Diese Zusammenarbeit zeigte bis 2001 beste Ergebnisse. Die Angebote waren und sind als Ferienprojekte konzipiert und richten sich an Kinder ab sechs Jahren. "Ziel ist es, die Kinder an die verschiedenen Bereiche der Kunst wie Grafik, Malerei und Bildhauerei heranzuführen", wird das Grundverständnis in einer Präsentation zusammengefasst.

Der Erfolg war durchschlagend und so wurden sofort regelmäßige weitere Ferienkurse angeboten - mit dem Wechsel ins neue Jahrtausend sogar als Projekte einer eigenständige Jugendkunstschule der Gemeinde. Es wurde gemalt, gemeißelt und geklebt - die Kinder bewiesen unter der fachkundigen Leitung eine enorme Begeisterung. Das Programm wurde nach und nach ausgebaut. Die Leitung der Jugendkunstschule übernahm 2008 Andrea Tewes, die immer wieder von Gabi Wernz, inzwischen aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt geschieden, unterstützt wurde und wird. "Und jetzt wollen wir richtig loslegen", sagt Ungerer, der inzwischen vor jedem Ferienprojekt einen ganzen Batzen von Anmeldungen auch aus den umliegenden Kommunen zu verzeichnen hat. Mit Nina Kruser wurde nun die dritte Kunstpädagogin ins Boot geholt, die im Frühjahr mit einem Workshop für Malerei das Angebot bereichern wird.