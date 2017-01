Pfarrsekretärin Rösch nach 20 Jahren im Ruhestand

BRÜHL/Ketsch. Im Mittelpunkt des Helferfestes stand die Verabschiedung der Pfarrsekretärin Gabriele Rösch in den Ruhestand. "Das ist kein Abschied mit Tränen, denn ich bleibe ja noch in der Pfarrgemeinde. Zunächst unterstütze ich meine Nachfolgerin Annette Bartonek bei ihrer Einarbeitung. Außerdem bringe ich mich hier noch ehrenamtlich ein. Aber ein wenig Wehmut ist nach 20 Jahren schon dabei", gestand die sympathische Ruheständlerin.

Pfarrer Erwin Bertsch dankte für den ehrenamtlichen Dienst in der Pfarrgemeinde. Er lud zunächst zu einem Büfett ein und stimmte den Kanon "Segne Vater diese Gaben" an. Dermaßen gestärkt richtete er die Aufmerksamkeit auf Gabriele Rösch. Am 1. Oktober 1997 trat sie ihren Dienst an und hat nun nach 20 Jahren die Altersgrenze für den Ruhestand erreicht. Er habe von ihrem Können nur ein Jahr profitieren dürfen, so Bertsch, Pfarrer Walter Sauer war viel länger ihr Chef. Die Sekretärin sei die erste Ansprechpartnerin beispielsweise bei Anmeldungen für Hochzeiten oder Taufen, sie repräsentiert das Bild der Pfarrgemeinde in der Öffentlichkeit.

"Es ist nur ein Teilabschied"

Gabi Rösch habe das mit Bravour gemeistert und sich als kompetente Mitarbeiterin bestens bewährt. Tatsächlich ist das nur ein Teilabschied, denn sie wird nun als geringfügig Beschäftigte geführt. "Geringfügig ist mehr auf das Gehalt, als auf die Beschäftigung bezogen", bemerkte Erwin Bertsch augenzwinkernd.

Blumen und Geschenke hatte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marianne Faulhaber mitgebracht. Dazu gehörte ein Spaten, der zur Erleichterung der Arbeiten in ihrem Hausgarten beitragen möge. Sie lobte Gabriele Rösch für das angenehme Miteinander.

Viele Veränderungen gemeistert

"Liebe Gabi, nach 20-jährigem Dienst als Pfarrsekretärin der römisch-katholischen Kirchengemeinde Brühl/Ketsch gehst du in den offiziellen Ruhestand. In dieser Zeit hat sich deine Arbeit in vielerlei Hinsicht erweitert und umgestaltet. Neue PC-Programme, neue Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Die Pfarrgemeinde wird zur Seelsorgeeinheit und Kirchengemeinde - und zuletzt auch ein neuer Pfarrer", sagte Pfarrer i. R. Walter Sauer als ehemaliger Vorgesetzter. Rösch sei immer da gewesen, ob für Menschen am Telefon oder im Pfarrbüro.

Er schätze an ihr, die menschliche, einfühlsame Art, die Herzlichkeit und Wärme, ihre ehrliche und kollegiale Zusammenarbeit sowie ihre Verschwiegenheit. "Gott schenke dir noch viele Jahre mit guter Gesundheit, Freude und Gottvertrauen", endete Sauer seine Laudatio.

Abschließend ließ Pfarrer Bertsch via Bildprojektion besondere Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. Da waren zum Beispiel die Kirchen von außen und innen mit manchen oft übersehenen Kostbarkeiten zu betrachten. Auffällig ein Schild an der Bank "Schwestern". Weiterhin das Dankeschön-Frühstück, Fasnacht im Kindergottesdienst und beim Altenwerk, Einzug am Weißen Sonntag.

Bär und Stier vor der Börse, der Kaiserdom, das Goethehaus einschließlich Verkostung von "Äppelwoi" in Sachsenhausen gehörten beim Betriebsausflug nach Frankfurt dazu. Beim Ketscher Backfischfest fand der ökumenische Gottesdienst im Festzelt mit rund 300 Besuchern guten Zuspruch. Zu den Höhepunkten zählten Bilder von der Firmung durch Erzbischof Zollitsch sowie die Weihe von Heiko Wunderling zum Diakon.