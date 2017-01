Popcorn gibt es nur noch im Supermarkt

Das alte "Rheingold"-Gebäude, an das viele Brühler schöne Erinnerungen an emotionale Kinonächte haben, wird nun nach mehreren Jahren des Leerstandes abgerissen, um der Erweiterung des benachbarten Lidl-Marktes zu weichen.

Brühl. Mit einer dänischen Komödie fing es vor rund 90 Jahren an, vor sieben Jahre endete die Kino-Ära in der Hufeisengemeinde. Nach vielen Jahren des Leerstandes wird das einstige "Rheingold" in den kommenden Wochen abgerissen, um für die Erweiterung des benachbarten Lidl-Marktes Platz zu machen.

Zum Abschied wurden im November 2013 die Filme "Der kleine Nick" und "Die Friseuse" gezeigt. Bis auf den Abschiedspreis von zwei Euro ist für das Filmende keine besonderen Aktionen geplant. Nach dem Abspann wird das Licht noch einmal kurz hochgedreht, um dann, wenn das Publikum den Saal verlassen hat, wohl für immer ausgeschaltet zu werden. Vor einem Jahr wurde dann der Abriss des alten Brühler Kinos, das im Juni 2015 von der Kommune gekauft worden war, beschlossen - allerdings nicht ohne Gegenstimmen aus dem Gemeinderat.

Kein Konzertsaal im Kino

Damit waren damals auch die Pläne ad acta gelegt worden, die von der Bläserakademie aufgebracht worden waren, in dem 1952 eröffneten Lichtspielhaus ein Musikzentrum entstehen zu lassen. Und auch Pläne für eine alternative Nutzung des Saales mit seinen fast 400 Sitzplätzen, etwa als kommunale Veranstaltungsbühne, scheiterten an den dafür nötigen Investitionskosten.

Gegen die Pläne als neue Kulturbühne des Kinos standen aus Sicht des Rates vor allem zwei Gründe: die marode Bausubstanz des Kinos und die Wünsche des benachbarten Supermarktes, an Fläche zu wachsen. Damit endete das cineastische Kapitel in Brühl das 1926 aufgeschlagen worden war.

Pat und Patachon als erste Stars

Damals öffnete in Brühl das erste Lichtspieltheater seine Pforten. Die Familie Pister zeigte in seinem ersten Kino - damals noch in der Ketscher Straße - den Stummfilm "Pat und Patachon auf Weltreise". Das dänische Komikerduo der Stummfilmzeit wurde verkörpert von Carl Schenstrøm und Harald Madsen. Es drehte zwischen 1921 und 1940 etwa 55 Filme. Die Musik zum ersten Stummfilm des Duos in der Hufeisengemeinde spielten noch ein Pianist und eine Geiger live im kleinen Kinosaal.

Am 30. Januar 1931 flimmert im Brühler Kino dann mit "Der unsterbliche Lump" der erste Tonfilm über die Leinwand. Liane Haid als Annerl Reisleitner, Karl Gerhardt als Briefträger Reisleitner und Gustav Fröhlich als Hans Ritter sorgen mit beschwingten Melodien für Begeisterung im Kino.

1942 hält dann die Farbe Einzug ins Brühler Kino. Die Zuschauer waren begeistert, wie sich verschiedene Zeitzeugen im Gespräch mit unsrer Zeitung erinnern..

Am 28. November 1952 wird das neue Filmtheater, die "Rheingold"-Lichtspiele in der Schwetzinger Straße, mit dem Farbfilm "Die Förster-Christ'l" eröffnet. Das alte Kino in der Ketscher Straße wird kurzzeitig geschlossen, doch in der Boomzeit des Kinos, Ende der 50er Jahre, wird es wieder für mehrere Jahre betrieben. 1975 geht die Leitung des Lichtspielhauses in der Schwetzinger Straße von Alfons Pister an Egon Pister über.

2000 übernimmt die Familie Englert aus Schifferstadt von der Familie Pister das "Rheingold" in Pacht. Doch die Zeit de kleinen Lichtspielhäuser sind gezählt. Die großen Eventkinos bestimmten schon damals den Markt. Dem standen in Häusern wie in Brühl immer weiter schwindende Zuschauerzahlen gegenüber. Nicht mehr das kleine Kino mit der Popcorn-Tüte zog das Publikum an, ein Kinoabend sollte ein Rundum-Erlebnis sein, zu dem auch Gastronomie und zusätzliche Unterhaltungsangebote gehörten. Das wäre im Brühler "Rheingold" nicht zu machen, war sich der damalige Pächter Jochen Englert sicher.

Und so deckten nach wenigen Jahren die Einnahmen die Kosten nicht mehr. Dabei seien die Pachtkosten das geringste Problem gewesen. Bei einem kleinen Kino wie dem "Rheingold" addierten sich die Betriebs- und Lohnkosten zusammen mit den Filmgebühren zu einem Betrag, der letztlich nicht mehr eingespielt werden konnte.

Investitionen in die Technik

Dazu kämen dann, hätte man das Kino weiter betreiben wollen, die Investitionen in moderne Technik. "Schon in wenigen Jahren wird es die aktuellen Filme nur noch als digitale Datenpakete geben, die Filmrollen sind dann Geschichte", erklärte Englert damals. Um zu überleben, müssten Kinos in digitale Abspieltechnik investieren. Das Ende der Filmrolle aus Zelluloid hatte also gravierende Auswirkungen. "Die Zeit der kleinen Kinos ist, auch zu unserem größten Bedauern, wohl einfach vorbei", sagt der Kinobetreiber damals.

Ehrenamtliche Überlebenschance

So ganz sollte sich seine damalige Einschätzung nicht bestätigen, wie beispielsweise das Ketscher "Central" zeigen sollte.

Dort wird allerdings nicht kommerziell Kinokunst betrieben, vielmehr engagiert sich ein sehr rühriger Verein ehrenamtlich für das Kulturgut - und das mit wachsendem Erfolg. So ganz nebenbei wird dabei auch ein Stück Brühler Kinogeschichte genutzt, denn die Sessel im "Central" sind die alten "Rheingold"-Sitze. Allerdings sind auch dort ihre Tage wohl gezählt.

Dann bleiben als Erinnerung an die fast 90 Jahre Brühler Kinozeit noch der "Rheingold"-Schriftzug am Heimatmuseum und zwei Sessel im Ausstellungsraum. Das ist der Abspann Brühler Kinofreuden mit Pat und Patachon, Liane Haid, der "Försterchrist'l" und Nick.