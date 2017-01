Prinzessinnen lösen Rätsel binnen zwei Minuten

Brühl. Selbst bei eisiger Kälte lassen sich die Narren der Karnevalsvereine der Kollerkrotten Brühl und der Rohrhöfer Göggel nicht die Vorfreude auf das alljährliche Stürmen des Rathauses nehmen. Pünktlich um 11.11 Uhr ziehen die beiden Vereine am Dreikönigstag mit Musikkapelle vom Froschbrunnen zu ihrem Ziel.

Einige Passanten bleiben neugierig stehen, um das närrische Spektakel mit anzuschauen. Am Rathaus angekommen, wartet dort schon der Bürgermeister Dr. Ralf Göck mit Narrenkappe und seinen Unterstützern aus dem Gemeinderat hinter verschlossenen Türen. Die beiden Vorsitzenden der Vereine, Stefan Röger von den Kollerkrotten und Christian Nordheim von den Rohrhöfer Göggeln, heißen alle Schaulustigen und die "Gefangenen" im Rathaus mit drei donnernden "Ahoi-Ahoi-Ahoi"-Rufen willkommen. "Ich begrüße euch in eurem Käfig", ruft Nordheim, "spart euch die Scherzfragen und lasst uns lieber direkt herein". Doch so einfach lässt sich der Bürgermeister nicht einschüchtern. "Ohne etwas zu tun? Niemals!", entgegnet Göck, "was wollt ihr eigentlich hier?". Wie aus einem Mund schallt es "Glühwein und Frühstück", gefolgt von Gelächter beider Parteien.

Gemeinsam zum Ziel

Die Fragen des Bürgermeisters 1. Was bekommt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt? - Essen rund um die Uhr. 2. Was ist ein Schokokeks unter einem Baum? - Ein schattiges Plätzchen. 3. Was ist ein Cowboy, dem das Pferd weggerannt ist? - Ein Sattelschlepper. sba

Nach den kleinen Neckereien stellen sich die beiden Prinzessinnen aus Rohrhof unter ihrem eigenen Motto vor: Jessi I. mit Handschuh und Stollen und die Kinderprinzessin Anne I. aus der Prinzessinnenfamilie. Die Prinzessin der Brühler Kollerkrotten, Sabrina I., regiert mit edlem Schein. Alle drei zeigen sich selbstbewusst sowie siegessicher, die Rätsel des Bürgermeisters lösen zu können und daraufhin das Rathaus zu stürmen. Mithilfe ihrer Vereine schaffen die Prinzessinnen binnen zwei Minuten alle Fragen richtig zu beantworten und den Schlüssel für das Verwaltungsgebäude zu ergattern.

"Willkommen! Macht die Türe auf und lasst uns darauf anstoßen", ruft Göck einladend. Im "Ratskeller" feiern die Narren zusammen mit dem Gemeinderat dann den erfolgreichen Rathaussturm mit Glühwein und Leckereien.