Realität ist viel absurder als jedes Kabarett

Ein "Best of" aus zehn Jahren hatte er versprochen, geboten bekamen die Zuschauer von Tobias Mann feinstes Kabarett mit hochaktuellen Themen. © Lenhardt

Brühl. Was das Publikum zu erwarten hat, wenn ein Künstler das Beste aus den Programmen seiner zehn Bühnenjahre zu bieten hat, ist eigentlich klar. Da werden leicht verstaubte Nummern aufgebacken, aneinandergereiht und im besten Fall durch eher gequälte Übergange so miteinander verbunden, dass es nicht allzu weh tut. Jüngeres Publikum muss dann oft nach dem Kabarettabend eine Internetrecherche beginnen, um zu verstehen, über wen da vom Künstler überhaupt gesprochen wurde und worum genau es ging.

Und was macht der selbst ernannte Combarettist Tobias Mann in der Brühler Festhalle beim "Best of"-Programm? Er bringt es einfach nicht fertig, diese Erwartungen zu erfüllen. Im Gegenteil, sein Programm wirkt nicht altbacken, sondern hochaktuell, sogar tagesaktuell. Wo kommen wir denn da hin, wenn das jeder Künstler so machen würde? Dann wäre ja jedes "Best of"-Programm keine nostalgische Nabelschau mehr, sondern niveauvolle, beste Unterhaltung. Und will man das? Ganz klar: ja!

Knackfrisches Programm

Bei Tobias Mann bekam das Publikum in der Festhalle ein knackfrisches Programm geboten, dass sich wie ein ganz neues anfühlte. Ohne Punkt und Komma wirbelte der Mainzer durch die aktuelle Bundes- und Weltpolitik der vergangenen Wochen und sogar der Stunden vor dem Programmbeginn, brachte Philosophisches ein und verschmolz - wie seine Berufsbezeichnung schon verrät - Comedy und Kabarett, ohne dass man auch nur eine einzige Schweißnaht sehen konnte.

Keine Frage, das Publikum unterhielt sich bestens bei diesem Meister seines Fachs, der vor seiner Kabarettistenzeit durch die harte Schule der Prunksitzungen des Mainzer Karnevals gegangen ist. Und das merkt man dem pointenreichen Wirbelwind auch an - er spielt derart gekonnt mit seinem Publikum, nimmt Stichworte auf, weicht spontan auf Einwürfe hin vom Konzept ab und schließt bei den Neckereien immer wieder später noch einmal den Kreis. Das ist schlicht meisterlich und nötigt allen Respekt ab.

Niemals anachronistisch

Aber es war doch ein Programm aus zehn Jahren versprochen, oder nicht? Auch dieser Aufgabe wurde er gerecht - wenn es passte. Und wenn nicht, dann wurde es von Meisterhand passend gemacht. Da kann dann sogar der frühere Werbeslogan aus Rheinland-Pfalz, "Mein Vogel heißt Bernhard", geschickt eingebaut werden, ohne dass es anachronistisch wirkt.

Die ganz großen Momente hat Mann allerdings, wenn er die sogenannte poltische Ebene verlässt, um auf das Zwischenmenschliche einzugehen. Dabei wird schnell die Betonung des Menschlichen deutlich. Mann will nicht belehren, will nicht mit hocherhobenem Zeigefinger vor seinem Publikum stehen. Und wird es doch einmal etwas zu moralisierend, dann bricht der Grenzgänger aller Genres das wieder sofort mit einem Kalauer oder spritzigen Witz aus der Comedy-Sparte auf.

Dabei räumt er allerdings ein, dass seine Scherze auch bei manchem Politiker zu sehr aufs Äußerliche, aufs Oberflächliche zielen. "Aber es gibt da halt keine inhaltlichen Punkte, keine Wertvorstellungen, an denen man sich reiben könnte", räumt er auch bei den sogenannten großen Volksparteien ein. Selbst die Grünen, die den neuen Oppositionsstil des knallharten Pikiert-daneben-Stehens eingeführt hätten, würden inzwischen nur noch darauf warten, dass sie schwarz werden. Die Union bediene inzwischen jede Meinung, "egal, was du denkst, da wirst du bedient". Die Diskussion über eine Obergrenze der Einwanderung führe beispielsweise dazu, dass man das Grundgesetz mit Fußnoten versehen solle: "Die Würde des Menschen ist unantastbar - Sternchen: Solange der Vorrat reicht!" Und die Ekstase um die Nominierung von Martin Schulz bei der SPD sieht Mann als Offenbarungseid einer personalen Notlage in der Partei.

Überhaupt: die Politiker. Die würden inzwischen die Kabarettisten überflüssig machen, weil selbst die besten Programme an Absurdität nicht über die Realität hinauskämen. Und so sagt Mann auch so gut wie nichts über Trump: Und das mehrere Minuten lang - sehr zur Freude des Publikums.

Dennoch gibt er seinen Zuhörern viel zum Nachdenken mit auf den Nachhauseweg. Denn Mann teilt nicht nur quer durch die Parteienlandschaft aus. Jeder Einzelne sei gefordert, etwas zu tun, nicht einmal im Großen, nein, im Kleinen, im persönlichen Umfeld etwas mehr Menschlichkeit walten zu lassen, bringe die Welt schon weiter, so sein Credo. Mit Musikbeiträgen, wie dem Grammatik-Musical oder Goethes Faust als Rap setzte Mann weitere Leuchttürme des Niveaus.

Kulturmacher Jochen Ungerer und Tobias Mann waren sich am Ende einig - und das Publikum stimmt sicher zu: Dieser Abend verlangt eine Fortsetzung in Brühl. "Das war aber auch ein tolles Publikum", gibt Mann alle Komplimente an den Veranstalter zurück - und es klingt sogar ehrlich.