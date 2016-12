„Rheingold“ ist bald Geschichte

Brühl. Die Tage des früheren "Rheingold"-Kinos sind gezählt. Handwerker haben unmittelbar vor Weihnachten damit begonnen, das alte Gebäude zu entkernen, damit schon in Kürze die Bagger dem Haus komplett den Garaus machen können. Das ist dann der Start einer Komplettsanierung des benachbarten Lidl-Marktes, denn auch der bisherige Supermarkt hat keine allzu lange Zukunft mehr. "Unsere Filiale am Messplatz wird am Samstag, 7. Januar, um 21 Uhr schließen, damit die Abbrucharbeiten beginnen können", erklärt Mario Köhler von der Pressestelle des zweitgrößten Discounter-Konzerns Deutschlands, "der Abriss wird voraussichtlich Anfang Februar abgeschlossen sein".

Doch anders als das ehemalige Kino wird der Supermarkt in der Schwetzinger Straße danach wie ein Phönix aus der Asche auferstehen. Und das schicker, größer und ökologischer als je zuvor, erklärt das Unternehmen begeistert.

Der geplante Neubau soll später über eine Nutzfläche von 2090 Quadratmeter verfügen, davon würden 1300 Quadratmeter auf die Verkaufsfläche und 800 auf die Nebenfläche mit Lager, Aufenthalts- und Umkleideräumen für Mitarbeiter sowie Bürofläche entfallen.

Doch bis der um einige Meter Richtung Wilhelm- und Schwetzinger Straße verschobene neue Markt steht, muss bis voraussichtlich Ende Juli eine Durststrecke für Lidl-Kunden überwunden werden, denn am Standort wird es keine Ersatzlösung des Konzerns geben. Während das Unternehmen auf die benachbarten Filialen verweist, hat Bürgermeister Dr. Ralf Göck zusammen mit Oliver Embach vom örtlichen Edeka-aktiv-Markt das Konzept eines Lieferservices erarbeitet, "damit auch Menschen, die weniger mobil sind gut versorgt bleiben", wie Göck betont.

Geradezu ins Schwärmen gerät Köhler, wenn er vom künftigen Discounter am Messplatz berichtet. Es sei ein moderner Gebäudetypus mit wegweisendem Energiekonzept, in dem bei der Einrichtung auf generationengerechtes Einkaufen geachtet werde. Nur bei einem hüllt sich der Lidl-Sprecher in Schweigen: "Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Investitionssummen."