Schon die Sanierung hätte viel gekostet

Brühl. Es ging rasend schnell und die Bagger hatten am Messplatz die letzte Klappe für das Kino geschlagen. Viele Menschen bedauern, dass das "Rheingold" nun abgerissen ist - doch letztlich aus nostalgischen Erwägungen, denn wirtschaftliche Argumente haben den Abriss unausweichlich werden lassen.

"Natürlich bedauere auch ich, dass das Kino nun der Vergangenheit angehört", räumt auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Es wäre schön gewesen, erklärt er, wenn das Kino hätte weiterbetrieben werden können. Nur habe sich eben kein Investor gefunden, der den Projektor habe wieder anschmeißen wollen. Der Ketscher Weg, ein Programmkino mit auch aktuellen Filmen und Veranstaltungen durch einen Verein zu betreiben, scheiterte unter anderem an den höheren Pachtzahlungen, die in Brühl - anders als in Ketsch - im Gespräch gewesen seien, so Göck. So war die Lösung als weitere kommunale Kunst- und Kulturbühne für Brühl geblieben. Doch auch da winkt der Rathauschef ab. Allein um das Gebäude aus den 50er Jahren baulich zu sanieren hätte die Gemeinde tief in die Tasche greifen müssen. Dann wären noch die technische Ausstattung und die Inneneinrichtung dazugekommen, rechnet er vor. "Und spätestens, wenn für diese Investitionen Steuern und Gebühren hätten angehoben werden müssen, hätten wir dafür heftige Kritik aus der Bevölkerung einstecken müssen - übrigens zu Recht, wie ich meine", resümiert der Rathauschef und verweist auf die beiden gut funktionierenden Bühnen in der Festhalle und der Villa Meixner, die heute schon zu finanzieren seien.

"An Finanzierung gescheitert"

Und eine Zusammenarbeit, wie sie sich der Musikverein Bläserakademie eine Zeit lang vorgestellt hatte, der dort ein Musikzentrum hatte einrichten wollen, sei, so Göck weiter, ebenfalls an der Finanzierung gescheitert. Denn es reiche ja nicht, wenn das "Rheingold" in neuem Glanz erstrahlt wäre - die Kosten für Betrieb und Unterhalt hätten einen gewaltigen Batzen ausgemacht, den der Verein, so zeigt Göck sich überzeugt, nicht hätte stemmen können.