Schweigen seitens der Fraktionen

Brühl. Schweigen und Enthaltung - das war gestern Abend die Reaktion der drei großen Fraktionen auf den Wechsel in den Reihen der Grünen Liste. Schweigen, als es darum ging, die Überreichung der Gemeindeehrennadel in Gold für die 18-jährige Ratstätigkeit von Klaus Triebskorn zu würdigen. Enthaltung, als es um den Antrag von Moritz Barbarino, dem Nachrücker auf der GLB-Liste, ging, das Amt nicht anzutreten.

Zuvor hatte Bürgermeister Dr. Ralf Göck Klaus Triebskorn als Gemeinderat gewürdigt, der stets akribisch vorbereitet zu den Sitzungen erschienen sei, die Vorlagen besonders kritisch studiert und deutliche Worte dazu gefunden habe. Auch im "vorpolitischen Bereich", also im Heimatverein, bei den von ihm initiierten Altpapiersammlungen, bei energiepolitischen Themen der evangelischen Kirche und mit einer Fahrradwerkstatt bei der Asylhilfe, habe Triebskorn stets engagiert versucht, Veränderungen anzugehen, erklärte Göck, bevor er dem scheidenden GLB-Rat die Ehrennadel ans Revers heftete und ein Geschenk übergab.

Als einzige Fraktion nahm die Grüne Liste Stellung bei der Verabschiedung. "Eine Ratssitzung ohne dich, das können wir uns noch nicht vorstellen", sagte Ulrike Grünig. Triebskorn habe unvorstellbar viel Energie und Herzblut ins Amt eingebracht. Er habe intensiv nachforschend, für manche zu kritisch und unangepasst, den bestmöglichen Weg für Menschen und Natur zu finden versucht. "In einer Demokratie kann und muss man zielführend miteinander streiten", so Grünig, doch habe ihn die Reaktion der anderen, die dann später nicht selten seine Ideen übernommen hätten, oft frustriert.

"Es war ein steiniger Weg - und ich hatte den Eindruck, dass die Steine in letzter Zeit immer größer wurden", bilanzierte Triebskorn. Es sei ihm schwer gefallen, sein Amt niederzulegen, aber es hätten schwerwiegende Gründe vorgelegen (wir berichteten). Die Reaktionen von gestandenen Kommunalpolitikern aller Farben und der Bürger auf seinen Beschluss hätten auch noch einmal Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung geweckt. Aber er habe seine Entscheidung gefällt, um ein Zeichen zu setzen. Und er fügte an: "Ich bin ja nicht weg aus dem Gemeindeleben!"

Sein Nachfolger auf der GLB-Liste, Moritz Barbarino, hatte schriftlich erklärt, das Amt wegen hoher beruflicher Belastung nicht mehr übernehmen zu wollen. Während die Grüne Liste diese Entscheidung "schweren Herzens" (Peter Frank) akzeptierte, erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck, dass dies aus seiner Sicht keine schwerwiegenden Hinderungsgründe seien. "Das wirkt so, als würden die anderen Ratsmitglieder nichts schaffen und nur auf dem Sofa sitzend auf die Ratsunterlagen warten", kritisierte er.

Und so enthielt er sich bei der Anerkennung von Barbarinos Gründen - wie auch die übrigen Ratsmitglieder bis auf die beiden GLB-Vertreter und Maurizio Teske von der Jungen Liste. In der nächsten Sitzung soll nun endgültig über Triebskorns Nachfolge entschieden werden.