„Trinkwasser kann unbedenklich genutzt werden“

Brühl. Im Trinkwasser, mit dem auch die Hufeisengemeinde von der MVV versorgt wird, wurde der Stoff Trifluoracetat festgestellt (wir berichteten). Diese Information sorgte für Verunsicherung bei der Bevölkerung. Deshalb fragen wir bei den zuständigen Stellen nach.

Was ist Trifluoracetat und wie kommt es ins Trinkwasser?

Trifluoressigsäure (TFA) wird in Verbindung mit Wasser zu TFA-Salz. Es gelangt über die Landwirtschaft in die Umwelt, aber auch als Reaktionsprodukt in der chemischen Industrie, die es ableitet, erklärt Dr. Andreas Welker vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises.

Wer ist der Einleiter dieses unerwünschten Stoffes?

Es stammt den bisherigen Erkenntnissen zufolge aus dem Chemiewerk Solvay in Bad Wimpfen.

Ist der Stoff also schon seit langer Zeit im Trinkwasser vorgekommen?

Davon ist laut Welker auszugehen.

Wie wurde der Stoff im Wasser entdeckt?

Bei einer wissenschaftlichen Arbeit über das Grundwasser sei, so Welker, eine allgemeine, sich nicht auf spezielle Stoffe konzentrierende Analyse vorgenommen worden. Dabei habe man die Trifluoracetat-Werte mehr durch Zufall entdeckt.

Gibt es Grenzwerte für Trifluoracetat im Trinkwasser?

Es gibt keinen vorgegebenen Grenzwert, erklärt Roland Kress, Presssprecher von MVV auf unsere Anfrage. Und auch die Untersuchung des Trinkwassers auf diesen Stoff sei nicht in der Trinkwasserverordnung vorgeschrieben. Das Ministerium für Ländlichen Raum Baden-Württemberg nenne einen vorsorglichen Maßnahmenwert von zehn Mikrogramm, also zehnmillionstel Gramm pro Liter. Ein Maßnahmenwert ist ein Wert, ab dem Maßnahmen zur Minderung der Konzentration eines Stoffes eingeleitet werden, erklärt Welker. Der gesundheitliche Orientierungswert, den man laut Bundesumweltamt absolut bedenkenlos ein Leben lang aufnehmen könne, liegt bei drei Mikrogramm.

Ist der Stoff für den Menschen also nicht gesundheitsschädlich?

Trifluoracetat ist sehr gut wasserlöslich, mobil und stabil gegenüber Umwelteinflüssen. Daher ist laut dem Technologiezentrum Wasser keine Anreicherung des Stoffs in Lebewesen zu erwarten. Das heißt, es wird schnell wieder ausgeschieden. Es gibt keine Erkenntnisse auf längerfristige Gesundheitsgefährdungen, erklärt Welker, allerdings liegen auch noch keine entsprechenden Untersuchungen vor.

Ist das Trinkwasser in Brühl unbedenklich nutzbar und beispielsweise auch noch zur Nahrungsmittel-Zubereitung für Babys geeignet?

Es gibt derzeit keinerlei Hinweise, dass das Trinkwasser zur Nahrungsmittel-Zubereitung ungeeignet ist, betont Kress. Und auch Welker unterstreicht, dass das Trinkwasser in der Gemeinde unbedenklich genutzt werden könne.

Kann man sich gegen den Stoff schützen?

Abkochen oder der Einsatz von Wasserfiltern haben keinen Effekt auf den Stoff. Es sei laut MVV jedoch auch kein Schutz erforderlich, da die Konzentration im Trinkwasser in Brühl deutlich unterhalb des Maßnahmenwerts liegt.

Wie wird sichergestellt, dass der Wert weiter eingehalten wird?

Das Wasserversorgungsunternehmen MVV überwache die Werte kontinuierlich im engen Austausch mit den Gesundheitsämtern in Mannheim und Heidelberg, so Kress.

Was wird gegen die Belastung unternommen?

Drei Brunnen im Bereich Seckenheim und Edingen-Neckarhausen werden aktuell nicht genutzt. Das belaste Wasser des Uferfiltrates nahe des Neckars werde mit unbelasteterem gemischt, um die allgemein Werte einzuhalten. Andere Maßnahmen - Filtertechnik oder tiefere Bohrungen - seien derzeit nicht vorgesehen, so Welker. Daneben wird seitens der zuständigen Stellen mit dem Verursacher über eine Reduzierung der Einleitung von Trifluoracetat verhandelt - mit ersten Erfolgen, wie es heißt. ras