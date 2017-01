„Vielleicht auch eigene Songs“

Brühl. Er ist 23 Jahre jung, kommt aus dem Ortsteil Rohrhof und hat es bei der TV-Castingshow "The Voice of Germany" immerhin bis ins Viertelfinale geschafft. Warum er trotz seines Ausscheidens sehr stolz auf sich ist, verrät Steven Sylvester Ludkowski im Interview.

Außerdem erzählt der Sänger von seiner aufregenden Zeit bei dem berühmten Gesangswettbewerb und gibt einen Ausblick darauf, wie es musikalisch für ihn weitergeht.

Wann genau bist Du ausgeschieden bei "The Voice"?

Steven Sylvester Ludkowski: Ausgeschieden bin ich in den sogenannten "Sing-Offs" ehemals "Knock-Outs". Also mehr oder weniger im Viertelfinale. Zwar habe ich es noch auf einen der drei begehrten "Hot Seats" geschafft, leider war danach dann für mich aber Endstation.

Wie hast Du dich dabei gefühlt?

Ludkowski: Gefühlsmäßig war eigentlich alles im grünen Bereich. Klar, ein bisschen Enttäuschung habe ich schon empfunden in den Tagen danach, nachdem alles ein wenig abgeklungen war. Aber an sich war und bin ich eher stolz auf mich selbst, dass ich den Mut hatte, diese Reise anzutreten - "The Voice of Germany" ist schließlich schon eine Hausnummer - und zugleich, dass ich es überhaupt soweit geschafft habe. Ich konnte allen zeigen, was mehr oder weniger in mir schlummert. Und genau dieser Stolz hat die leichte Enttäuschung, dass die Reise bei "The Voice" nun vorbei war, definitiv übertrumpft.

Würdest Du anderen eine Teilnahme bei dieser Show empfehlen?

Ludkowski: Ja klar! "The Voice of Germany" ist definitiv die Plattform, um sich in Deutschland musikalisch und gesanglich zu zeigen. Sollte man es wirklich schaffen, in die "Blind-Audition"-Phase zu kommen, lernt man Menschen kennen, die einen in den "Coachings" an das eigene Limit bringen. Man geht aus seiner musikalischen "Komfort-Zone" heraus und lernt so enorm viel.

Was hast Du für dich von dieser Erfahrung mitgenommen?

Ludkowski: Ich habe enorm viel aus der Zeit bei "The Voice of Germany" mitgenommen. Ich durfte wahnsinnig tolle Menschen kennenlernen, durfte Deutschland mich als Person und meine Stimme vorstellen. Ich konnte durch die Coachings so viel über meine Stimme lernen. Ich habe mich von Show zu Show weiterentwickelt - persönlich und vor allem musikalisch - und dieser Prozess läuft noch immer.

Bringt dir die Teilnahme etwas für deine Zukunft?

Ludkowski: Definitiv! Vor "The Voice" kannte man mich nicht als Sänger, nun werde ich erkannt. Ich erhalte Anfragen für Auftritte und vieles mehr.

Was hältst Du von dem Gewinner Tay Schmedtmann?

Ludkowski: Tay ist ein unglaublich guter Sänger mit einem hohen Wiedererkennungswert in der Stimme. Dazu ist er noch ein unglaublich netter Mensch. Er war nach meinem Ausscheiden in den "Sing-Offs" mein persönlicher Favorit. Ich hatte den Leuten in meinem Umfeld ab diesem Zeitpunkt vorhergesagt, dass er bis ins Finale kommt und das Ding eventuell gewinnt. Und das hat er ja dann auch. Ich kann wirklich nichts anderes sagen, als dass ich es ihm von Herzen gönne.

Du planst eine Tour mit einer Liveband. Was genau erwartet die Besucher?

Ludkowski: Es sind einige Dinge für 2017 geplant, unter anderem auch Liveshows. Diese sind in der Planung für richtig tolle Locations hier in Baden-Württemberg und auch im Saarland. Ich werde bei sämtlichen Terminen von einer professionellen und großartigen Liveband - bestehend aus erfahrenen Musikern - begleitet. Bei den Shows werde ich mit den Zuschauern von Jung bis Alt eine tolle Show mit Songs aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten bieten. Wer weiß, vielleicht sind ja auch eigene Songs dabei? Die Termine für die anstehenden Shows werden sehr zeitnah bekannt gegeben. Ich kann es kaum erwarten und freue mich sehr darauf.