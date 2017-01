Volksbank schließt Rohrhofer Filiale

Brühl. Sie ist eine der kleinsten Filialen der Volksbank Kur- und Rheinpfalz und sie ist nur mit einer Mitarbeiterin besetzt. Nun wird sie zum 31. März geschlossen: die Volksbank-Filiale in Rohrhof in der Hofstraße 1a. Die Kunden müssen künftig zur Erledigung ihrer Bankgeschäfte in die Zweigstelle in der Brühler Ortsmitte oder die digitale Filiale per Computer oder Smartphone nutzen.

Letzteres ist sicherlich einer der Gründe, warum sich die Volksbank zu diesem Schritt entschlossen hat. "Der Zuspruch ist sehr schwach und wir konnten auch für die Zukunft dieser Filiale keine positive Prognose stellen", bestätigt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dirk Borgartz den Schritt.

Bekenntnis für Brühler Filiale

Er sagte aber auch: "Die Volksbank setzt weiter auf das Filialkonzept und die Nähe zum Kunden vor Ort. In jeder Gemeinde auf der rechtsrheinischen Seite des Geschäftsgebiets gibt es auch künftig in mindestens einer Zweigstelle Ansprechpartner vor Ort. Bereinigungen wie diese jetzt hat es immer schon gegeben. Wir bekennen uns aber zu unserer verbleibenden Geschäftsstelle in der Mannheimer Straße 36 in Brühl, die unsere gesamten Beratungsleistungen anbietet", so Borgartz weiter.

Bankgeschäfte unter Druck

Die Mitarbeiterin komme, so heißt es, natürlich in einer anderen Filiale der Volksbank Kur- und Rheinpfalz unter. Banken stehen eben zunehmend in Zeiten des Niedrigzinses und der Digitalisierung der Bankgeschäfte unter Kostendruck.

Sicherheitsvorkehrungen, Datenleitungen, das Befüllen der Automaten, der Unterhalt der Geschäftsräume - all das kostet in kleinen Filialen kaum weniger als in größeren, da ist es nicht nur für den Vorstand durchaus verständlich, dass auch auf die Kundenfrequenz geschaut wird.

Die Bankkunden in Rohrhof werden in den nächsten Tagen auch nochmals schriftlich über die Veränderung informiert. Bürgermeister Dr. Ralf Göck sei in der vergangenen Woche von der Volksbank über die Schließung in Kenntnis gesetzt worden.

Wurzeln reichen 150 Jahre zurück

Die Wurzeln der heutigen Volksbank Kur- und Rheinpfalz reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Am 15. Oktober 1864 haben Speyerer Persönlichkeiten aus Handel und Handwerk die wirtschaftlichen Gedanken von Hermann Schulze aus Delitzsch aufgegriffen und den Speyerer Vorschussverein gegründet.

Diese genossenschaftlichen Werte bestimmten seit jeher das Denken und Handeln der Bank, heißt es in einer Chronik. "So haben wir nicht nur den Auftrag, sondern auch die Verpflichtung, das Erbe der Gründer für die Zukunft zu bewahren und ihre Prinzipien Hilfe zur Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung zeitgemäß zu interpretieren", betont der Vorsitzende des Aufsichtsrats Reinhard Oelbermann in der Chronik der Bank. Sie orientiere sich an den Bedürfnissen der Menschen und Unternehmen in der Region.

Um der Wachstumsdynamik der Metropolregion auch in Zukunft zu entsprechen und dem immer größer werdenden, regionalen Wettbewerbern adäquat begegnen zu können, wird 2007 der bisher größte Zusammenschluss in der Geschichte der regionalen Volksbank: Die Volksbank Speyer-Neustadt-Hockenheim fusioniert mit der Volksbank Schwetzingen zur Volksbank Kur- und Rheinpfalz mit Hauptsitz in Speyer.