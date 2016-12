Weihnachten für die nächsten 364 Tage leben

Brühl. "Der Heilige Abend fällt auf einen Samstag und alle sollen die Möglichkeit haben, sich an diesem Abend auf das Geschenk zu besinnen, das hinter all den Geschenken steht, auf den Sinn, der auch unser Leben sinnvoll macht. Suchen Sie sich den Gottesdienst aus, der ihnen dabei hilft und zu ihnen passt", so lud die evangelische Gemeinde zu den Angeboten über die Feiertage ein.

Und diese Einladung war durchaus wörtlich zu verstehen, denn für jede Altersgruppe gab es den passenden Gottesdienst. Schon nachmittags ging es am Heiligen Abend mit Angeboten für Kinder und ihre Familien los. Die Kleinsten konnten in der Krabbelweihnacht in die Geschichte um Jesu Geburt eintauchen. Kinderbuchseiten wurden auf eine Leinwand projiziert, damit jeder die bunten Bilder gut sehen konnte. Die Rahmenhandlung setzte Nele Franz, die Tochter von Eva Franz, die den Gottesdienst mitgestaltete.

Katze unter dem Christbaum

Sie ließ sich auf dem Schoß ihrer Mutter die Weihnachtsgeschichte erzählen. Hauptperson war dabei eine kleine Katze, die die Geburt Jesu miterlebt. Und damit sich auch zu Hause alle kleinen Besucher noch an die Erzählung erinnern könne, bekamen alle Kinder eine kleine Fingerpuppe in Form einer Katze geschenkt, bevor es zur Bescherung nach Hause ging.

Krippenspiel in der Kirche

Zur Kinderweihnacht kamen einige junge Darsteller zum Zug, die mit Liedern, die ihnen aus Kindergarten und Schule vertraut sind, das Weihnachtsevangelium spielten. Dabei fragten sie auch: Was bedeutet diese Geschichte für unser Leben? Eine Antwort dafür war, dass Gott, indem er als Kind auf die Welt kommt, ganz unten anfängt. Eine Besonderheit war, dass sich neben den jüngsten Kindern mit vier Jahren auch Konfirmanden gemeldet hatten, die wieder mitspielen wollten.

Im Gottesdienst mit Krippenspiel mit den Kindern der Jungschar hatte dann ein eigentlich stummer Hirte seinen großen Auftritt. Er sei das einzige Krippenspielkind gewesen, das i Grunde keine Lust gehabt hätte, mitzuspielen, denn er glaube nicht an die Geschichte rund um Jesus. Und dann fängt er in der Vorführung doch noch an zu sprechen und verkündet, dass die Liebe Gottes auf die Erde gekommen ist. "Das ist das Wunder des Krippenspiels", meinte Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch. Und weil das Spiel auf eine Leinwand projiziert wurde, konnte auch jeder miterleben, wie die Kinder die Weihnachtsbotschaft in die Gemeinde trugen.

"Er bekommt ein Gesicht"

In der Christvesper fragte Nadine Ueberschaer, was es eigentlich heißt, dass Gott Mensch wird. "Er bekommt ein Gesicht, das wir anschauen können, damit ist er uns nicht mehr fremd", antwortete sie darauf. Die Christmette drehte sich dann am späten Abend ganz um Kleinigkeiten. Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch berichtete von der Geschichte eines Mannes, der den Trubel seiner feiernden Familie am Heiligen Abend verlässt und darüber nachdenkt, dass Gott in Gestalt dieses kleinen Kindes auf die Welt gekommen ist. Die Ruhe und den Frieden, der Weihnachten in Form von Kleinigkeiten eigentlich ausmacht, findet er inmitten des häuslichen Trubels gar nicht.

Die Geschichte stand damit ganz im Zeichen des Propheten Micha und des Textes in der Bibel: "Du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist."

"Weihnachten für die restlichen 364 Tage des Jahres" hieß es dann am ersten Weihnachtsfeiertag. Dabei dienten die Figuren aus der Weihnachtsgeschichte als konkrete Vorbilder und machten klar, dass Gott immer an der Seite jedes einzelnen ist und die Menschen auf ihrem Weg begleitet.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag war ein ganz besonderer Gottesdienst geboten - unter freiem Himmel und mit Bewegung. Nach dem Treffen am Hofplatz in Rohrhof ging es in kleinen Etappen vorwärts.

Unterwegs in der Natur

Die einzelnen Stationen waren erfüllt von Liedern des Bläserkreises und der Geschichte vom Sohn eines der heiligen drei Könige, der sich aufmacht, um das Christuskind zu finden. Auf seinem Weg wird er allerdings einige Male abgelenkt.

Am Ende trifft er ein Paar mit Kind in der Wüste, die er zur Oase führt und es stellt sich heraus, dass es das Kind ist, das er sucht. Am Ziel, bei Claudia Stauffer, klangen die Feiertage dann bei volkstümlichen Melodien und leckerem Glühpunsch stimmungsvoll aus.