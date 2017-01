„Wir bieten eine hohe Lebensqualität“

Auf große Resonanz stieß gestern die Einladung zum Neujahresempfang in der Festhalle. Vertreter aus allen Bereichen des Miteinanders im Ort kamen zum insgesamt sehr ungezwungenen Treffen und spendeten Bürgermeister Dr. Ralf Göck Applaus für Rück- und Ausblick. Den Rahmen nutzte der Rathauschef, um seiner langjährigen Sekretärin, Elke Schwenzer, die bald in den Ruhestand wechselt, zu danken.

Brühl. Wohl nie zuvor hat das Publikum einen derart entspannten Bürgermeister Dr. Ralf Göck beim Neujahrsempfang der Gemeinde erlebt. Selbst den Fauxpas, bei der Begrüßung der Rektoren seiner Gemeinde für die Jahnschule nicht die kommissarische Leiterin Juliane Groß, sondern den aktuell abgeordneten Michael Körber begrüßt zu haben, wurde von ihm sofort überraschend ungezwungen berichtigt.

Und diese entspannte Stimmung hat auch gute Gründe, denn der 24-seitige Rückblick auf das abgelaufene und der Ausblick auf das noch junge fielen bei seiner Ansprache durchweg positiv aus.

"Uns allen geht es gut"

So lautete sein Fazit denn auch: "Brühl bietet eine hohe Lebensqualität für alle Schichten und Gruppen, sonst hätten wir keinen so hohen Zuzug. Vergessen wir bei aller Kritik in Einzelfragen nicht diese gute Gesamtsituation. Uns allen geht es gut, jedenfalls besser als den allermeisten Menschen in der Welt. Wir werden alles tun, damit die angenehmen Lebensbedingungen links und rechts am Rhein so bleiben."

Viel erreicht - viel im Blick

Das Motto, unter das er seine Ansprache stellte, lautet allerdings "Kräfte sammeln". In diesem Zusammenhang ging er zunächst darauf ein, wie Privatleute, Investoren und die Gemeinde im abgelaufenen Jahr alles andere als mutlos mit großen Projekten richtig durchgestartet seien. "2016 ist vieles vollendet worden", sagt er und nannte die Sporthalle, den Mehrgenerationen-Spielplatz, neue Kinderbetreuungsgruppen, Sozialwohnungen, Betreutes Wohnen in der Hauptstraße, das Neubaugebiet Bäumelweg-Nord und den Schütte-Lanz-Wohnpark.

Für 2017 prognostizierte Göck viele Einweihungen von privaten Projekten, "es sind also gute Aussichten".

Die Kommune wolle nun erst einmal Kräfte für neue Aufgaben sammeln, gleichwohl im aktuellen Jahr aber auch angefangene Projekte weiterführen. "Natürlich sanieren wir einiges, etwa unser Hallenbad, und natürlich müssen wir 90 Flüchtlinge unterbringen, wollen sie integrieren und wir müssen die Kinderbetreuung wie schon seit Jahren ausbauen. Das wird uns fordern." Beim letztgenannten Punkt stellte Göck fest, dass die Anzahl der Plätze nun für den Bedarf reiche. Allerdings könne man nicht allen Eltern eine Zusage für ihren Wunschkindergarten geben.

Aber die Gemeinde plane dennoch Neues und müsse dafür Kräfte sammeln. Schwerpunkt sei dabei der Sportpark-Süd, für den man allerdings noch kein Baurecht habe. Es gebe zwar keine Probleme mehr mit dem Lärmschutz und auch vieles andere haben man abgearbeitet, aber man müsse noch mit den Artenschützern etwa wegen der sehr vielen Zauneidechsen verhandeln. "Parallel sprechen wir mit den beiden beteiligten Vereinen, also mit dem Schäferhundeverein und dem Fußballverein 1918", erklärte Göck, wies aber darauf hin, dass dies inzwischen über Anwälte laufe.

Vereine haben Chance erkannt

"Die Vereine nehmen ihre Interessen dezidiert wahr und die Aussicht auf ein größeres Vereinsgelände mit einem Vereinsgebäude und neuen Sportanlagen auf Kosten des Steuerzahlers versetzt die beiden nicht nur in Verzückung", sagte er und warb dafür, dass durch den Umzug die Vereine eine Chance bekämen, Mitglieder zu halten und zu gewinnen - anders als in den teilweise maroden alten Anlagen.

"Ich glaube, dass die meisten Vereinsmitglieder das verstanden haben, aber es wird eben verhandelt, um das beste für den eigenen Verein herauszuholen." Auch angesichts dieses Millionenprojektes bleibe die Gemeinde finanziell gut aufgestellt, um notwendige Investitionen durchzuführen.

Finanziell durchschlagender seien die laufenden Kosten, etwa für die Kinderbetreuung. "Wir alle finden es gut und wichtig, dass es immer mehr Gruppen gibt, die von immer mehr Erzieherinnen betreut werden, doch das führt zu deutlich steigenden Personalkosten, zumal die Erzieherinnen besser bezahlt werden als früher." Man habe eine Haushaltsstrukturkommission gegründet und arbeite gemeinsam und parteiübergreifend daran, an anderen Stellen einzusparen.

Dank an gewählte Volksvertreter

Diesen parteiübergreifenden Willen, die Zukunft gut zu gestalten, machte Göck auch auf Bundes- und Landesebene aus. Er dankte den "gewählten und nicht selbsternannten Volksvertretern" ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit zum Wohle aller, auch wenn er Seitenhiebe wegen nicht zugestandener Förderrmittel Richtung Stuttgart und Berlin nicht ausließ.