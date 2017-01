„Wir sind scharf aufs Spielen“

Brühl. "Ein Jubiläum zu feiern, ist etwas ganz Besonderes. Es zeigt, dass man etwas erreicht und am Leben erhalten hat", so freute sich Christa Müllerpoths über das 20-jährige Bestehen des Altentreffs im evangelischen Gemeindezentrum. Sie ist eine der beiden Organisatorinnen und begrüßte die Gäste zum Jubiläumstreffen, das zu diesem Anlass im großen Saal stattfand.

"Dieser Kreis war genau das, was unserer Gemeinde noch gefehlt hat", meinte sie und freute sich, dass die Mitglieder als "liebe Menschen zusammensitzen und gemeinsam fröhlich sind". Natürlich stand an diesem Nachmittag das übliche gemütliche Beisammensein auf dem Programm. Für kulinarische Genüsse sorgte die üblicherweise breite Palette an Kuchen und Torten. Aber nicht nur der Gaumen kam auf seine Kosten. Akustische Schmankerl hatten Anneliese Bückler am Klavier und Brigitte Krieger an der Flöte dabei, die flotte Melodien durch den Gemeindesaal schickten.

Theaterfüchse begeistern

Optisch sorgten die Kinder des Sonnenscheinhorts als Theaterfüchse für Knaller, denn sie hatten ein "kleines, aber feines Programm" vorbereitet. Theaterfrösche und Waldgeister wirbelten zu lustigen Liedern durch den Saal und zauberten allen ein Lächeln ins Gesicht. Die Gummibärchen zur Belohnung hatten sie sich reichlich verdient.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck unterstrich die Bedeutung, die der Altentreff für die Gesellschaft insgesamt hat. "Ich freue mich, hier zu sein, wo es darum geht, das Persönliche über die eigene Lebenssituation auszutauschen. Der Altentreff fragt stets: Wie kann man sich gegenseitig helfen? Diese kontinuierliche Arbeit wird dabei immer wichtiger in einer von lauten Tönen geprägten Welt", machte er in einer kleinen Rede klar.

Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch freute sich über die "Mischung aus konzentriertem und fröhlichem Spiel", das an den Mittwochen beim Altentreff zu sehen sei. Für die beiden Frauen, die am längsten dabei sind, hatte sie Blumensträuße dabei. Dietlinde Blank, die den Altentreff 1997 gegründet hat, und Lielo Süßmann, die von Anfang an ebenfalls dabei ist, freuten sich über die Anerkennung.

"Ich bin gerne dabei, denn ich habe gerne das Wort, tausche mich mit anderen aus. Außerdem bin ich ein froher Mensch und habe alle Menschen gern", erklärte die bald 90-Jährige. Oskar Ackermann, Pfarrer im Ruhestand, fand ebenfalls anerkennende Worte für die beiden Organisatorinnen und ihr langjähriges Engagement. Und obwohl die Feier alle genossen, soll beim nächsten Treffen bestimmt wieder eines im Mittelpunkt stehen: Das Spielen von "Rummikub", "Mensch ärgere dich nicht" oder "Phase Zehn". "Darauf sind wir scharf", sagt Lielo Süßmann lächelnd. grö