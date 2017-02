Zukunft wird heller durch Leuchtdioden

In der Friedrich-Ebert-Straße tanzt aktuell eine Laterne aus der Reihe und verströmt statt des gelben Scheins nun bei Nacht ein grelleres Lichtspektrum. © strauch

Brühl. Derjenige, der nach Sonnenuntergang aus den älteren Gemeindebereichen in die Neubauviertel Bäumelweg-Nord oder Schütte-Lanz-Wohnpark kommt, dem geht ein Licht auf. Statt gelblich leuchtender Energiesparlampen wird den Anwohnern dort mit dem Licht hellweißer LED-Technik heimgeleuchtet. Die Straßenlaternen bringen seit Kurzem nämlich mit einem neuen Konzept Licht ins Dunkel.

"Die Umstellung ist unter anderem erforderlich, weil es die gelben Energiesparleuchten so gut wie nicht mehr zu kaufen gibt", erklärt der zuständige Mann im Rathaus, Dirk Vehrenkamp, auf Nachfrage unserer Zeitung. Doch seine Einschränkung zu Beginn des Satzes macht deutlich, dass die Verwaltung nicht nur deswegen umstellt.

Die neuen Lichtquellen sollen auch Energie sparen, immerhin entfallen im Schnitt 30 bis 50 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs auf die Straßenbeleuchtung, wie eine wissenschaftliche Erhebung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg errechnet hat. "Der Strombedarf der LED-Leuchten ist nur zwei Drittel dessen, was die Beleuchtung mit Energiesparlampen benötigt", sagt der Verwaltungsmitarbeiter. Und er führt weitere Argumente für die LED-Technik ins Feld: Man sei im Verkehr damit sichtbarer unterwegs, denn die Leuchtmittel überzeugten durch hohe Lichtausbeute und gute bis exzellente Farbwiedergabe. Und auch die Probleme mit der Überhitzung der Vorschaltgeräte, die bei den Energiesparlampen in Brühl häufiger zu einem willkürlichen An und Aus der Laternen führten, sind laut Vehrenkamp bei LEDs noch nicht aufgetreten.

Die Neubaugebiete gehen nun als leuchtendes Vorbild den anderen Bereichen der Gemeinde voran. Denn das helle LED-Licht soll das gelbe in den fast 1500 Laternen der Hufeisengemeinde ab sofort verdrängen. Denn: "Alles, was derzeit ersetzt wird, wird mit LEDs ersetzt." Technisch ist das kein Problem.

Pupille muss sich dran gewöhnen

Allerdings wird auch Kritik laut. Denn beispielsweise in der Friedrich-Ebert-Straße geht von einer einzigen Laterne im sonst nachtgelben Himmel eine besondere LED-Leuchtkraft aus. Das stört nicht nur Ästheten, sondern, so kritisieren Verkehrsteilnehmer - insbesondere Fußgänger -, es ist auch blendend. "Das hängt damit zusammen, dass sich die Pupillen im Auge zunächst an das gelbe Licht gewöhnt haben", erklärt Vehrenkamp, "das andere Spektrum des LED-Lichts wird dann kurzzeitig als blendend empfunden - bis sich das Auge daran gewöhnt hat". Das sei auch der Grund, weshalb die Gemeinde nicht gerne einzelne Leuchtmittel in den Straßenzügen austausche. "Wenn es sinnvoll ist, werden wir immer gleich mehrere LED-Leuchten einsetzen." Doch eine komplette Umstellung aller knapp 1500 Laternen sei wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und LED-Leuchten mit gelblichen Licht ähnlich dem der Stromsparlampen zu verwenden, stellt laut Experten keine sinnvolle Alternative dar, denn die Färbung gehe zulasten der Effizienz: Optisch wärmeres Licht reduziere den Energiespareffekt.