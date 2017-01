Zur Zeremonie kommt der Gouverneur

Brühl. Ein großes Fest mit hochrangigen Ehrengästen wird es geben, wenn die Brühler Delegation nach Dourtenga kommt. Anlass ist das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der Hufeisengemeinde und dem Dörferverbund in Burkina Faso. Bürgermeister Dr. Ralf Göck, Klaus Krebaum, stellvertretender Vorsitzender des "Förderkreis Dourtenga" und Lothar Ertl, der bei der Gemeindeverwaltung für Partnerschaften zuständig ist, werden am 27. Januar in der Hauptstadt Ouagadougou landen. Ein Regierungswagen wird die Gäste nach einem Besuch beim Gouverneur der Region in das etwa 220 Kilometer entfernte Dourtenga chauffieren. So fürstlich der Empfang auch ist: Den Flug nach Afrika zahlt jeder selbst.

Die Verbandsgemeinde besteht aus zwölf Dörfern und drei kleinen Weilern mit dem namensgebenden Hauptdorf Dourtenga. Etwa 9500 Menschen leben dort. Nach ihrer Ankunft wird die Delegation auf den Bürgermeister, den Hochkommissar der Provinz Koulpelogo und den Präfekten, der die Zentralregierung vertritt, treffen. Vor der großen Zeremonie wird sich die Delegation ein Bild der laufenden und abgeschlossenen Projekte des Förderkreises machen, der in den vergangenen 20 Jahren einiges bewegt hat.

Eine Schule in jedem Dorf

"Als ich das erste Mal in Dourtenga war, gab es nur eine Grundschule im Hauptdorf", berichtet Klaus Krebaum. Heute verfügt jeder der Dörfer über eine eigene Grundschule und einen Kindergarten. Im Hauptdorf gibt es eine Mittelschule und ein Gymnasium, das auch Deutschunterricht anbietet.

Bildung ist für den Brühler ein ungemein wichtiges Gut: "Wer lesen, rechnen und schreiben kann, der kann gleich viel besser die Gemeinde mitgestalten." Von "Hilfe zur Selbsthilfe" spricht Klaus Krebaum aber nicht gerne: "Diesen Ausdruck benutzte man früher gerne, um sich gegenüber anderen Hilfsprojekten abzugrenzen, die nur Spendengelder verschicken, die dann irgendwo versickern", erklärt er, "alle Projekte, die wir als Förderkreis anstoßen, folgen dem Grundsatz, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigene Lebensgrundlage zu erhalten und zu verbessern."

Über das hinaus verfügt jede Schule über einen eigenen Brunnen, an dem die Schüler Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. So trägt der Ausbau der Schulen auch zur besseren Gesundheit in Dourtenga bei.

Austausch ungeheuer wichtig

Eine wichtige Station für die Delegation wird die Geländebesichtigung des Projektes "Ecole Sud de Dourtenga" sein. Hier soll eine weitere Schule, mit Latrinen, Kantine und Brunnen entstehen. Direkt im Anschluss wird ein Treffen mit der Bevölkerung von Dourtenga stattfinden, bei dem man sich austauschen will: Welche Schwierigkeiten gibt es? Was läuft gut, was könnte besser laufen? Was wird in Zukunft wichtig sein? - "Dieser direkte Austausch ist für uns als Förderkreis, aber auch für die Menschen in Dourtenga ungeheuer wichtig", erzählt Klaus Krebaum.

Am Ende der einwöchigen Reise wird schließlich der Festakt folgen. Bürgermeister Armand Abgas, der auch Mitglied im Nationalparlament ist, wird ebenso erwartet, wie Gouverneur Antoine Ouedraogo. "Die Feierlichkeiten finden also durchaus auch überregionale Beachtung", berichtet Krebaum, der für die Delegation auch als Dolmetscher auftritt. Die teilweise recht großen Abstände zwischen den Dörfern - bis zu zehn Kilometer - werden viele mit Fahrrädern oder Mopeds zurücklegen. "Ich rechne schon mit einem ziemlich großen Hof voller Menschen", so Krebaum. Im Anschluss an die Zeremonie soll dann ein großes Volksfest folgen, mit Tänzen, Gesang und Trommelgruppen.

Im September steht der Gegenbesuch an. Zwei Tage lang soll es in der Villa Meixner Tanz und Musik geben, mit Kunsthandwerk und Abordnung aus Dourtenga.